Трагедия в Резекне: первые версии случившегося

Трупы в квартире были обнаружены в четверг, 29 января. По неофициальной информации, которой располагает редакция программы Degpunktā, это мужчина и его маленькая дочь. В конце марта ребёнку должно было исполниться два года.

"Один человек родился в 1991 году, второй - в 2024-м. В связи со случившимся Госполицией начат уголовный процесс, сотрудники выясняют обстоятельства происшествия. Можем упомянуть о том, что назначены экспертизы, в ходе которых будут выяснены причины смерти обоих. Первоначальная информация не свидетельствует о вовлечении посторонних лиц в преступное деяние", - комментирует представитель Госполиции Юлия Юране.

Сейчас в городе распространяется информация, что ребёнка привели к отцу, чтобы тот присмотрел за дочкой, пока мама на работе. Родители девочки не жили вместе. Возможно, в квартире произошёл несчастный случай или какая-либо нештатная ситуация, в результате чего ребёнок получил смертельные травмы, а отец после случившегося лишил себя жизни.