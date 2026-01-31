Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Трагедия в Резекне: первые версии случившегося

31 января, 2026 09:40

Как уже сообщалось, в Резекне в одной из городских квартир были найдены тела двух погибших людей - взрослого и ребёнка. Госполиция информирует, что на данный момент ничего не свидетельствует о вовлечении других лиц в случившееся, и это наводит на мысль, что произошёл несчастный случай или убийство ребёнка, сообщает программа Degpunktā.

Трупы в квартире были обнаружены в четверг, 29 января. По неофициальной информации, которой располагает редакция программы Degpunktā, это мужчина и его маленькая дочь. В конце марта ребёнку должно было исполниться два года.

"Один человек родился в 1991 году, второй - в 2024-м. В связи со случившимся Госполицией начат уголовный процесс, сотрудники выясняют обстоятельства происшествия. Можем упомянуть о том, что назначены экспертизы, в ходе которых будут выяснены причины смерти обоих. Первоначальная информация не свидетельствует о вовлечении посторонних лиц в преступное деяние", - комментирует представитель Госполиции Юлия Юране.

Сейчас в городе распространяется информация, что ребёнка привели к отцу, чтобы тот присмотрел за дочкой, пока мама на работе. Родители девочки не жили вместе. Возможно, в квартире произошёл несчастный случай или какая-либо нештатная ситуация, в результате чего ребёнок получил смертельные травмы, а отец после случившегося лишил себя жизни.

«Я хотел просто посмотреть»: как Дмитрий потерял 40 000 евро из любопытства
«Я хотел просто посмотреть»: как Дмитрий потерял 40 000 евро из любопытства

Кабанье семейство решило навестить родственников в Белоруссии — и такой облом! (ВИДЕО)
Кабанье семейство решило навестить родственников в Белоруссии — и такой облом! (ВИДЕО)

Под Ригой погиб канадец, служивший в многонациональной бригаде НАТО
Под Ригой погиб канадец, служивший в многонациональной бригаде НАТО

Юрист: у Латвии лучшие годы ещё впереди, а у Европы есть основания для пессимизма

В результате опросов выяснилось, что в Европе 63% респондентов считают, будто лучшие годы уже позади. А как обстоит дело в Латвии? Свой взгляд на это выразил на телеканале TV24 в программе Preses klubs Янис Илстерис, старший юрист юридического департамента Совета по конкуренции и бывший прокурор.

Кабанье семейство решило навестить родственников в Белоруссии — и такой облом! (ВИДЕО)

Камера видеонаблюдения Пограничной службы Литвы запечатлела, как в Варенском районе к границе с Белоруссией чинно вышло стадо кабанов. В составе делегации — одна кабаниха, за ней 11 молодых кабанчиков.

Под Ригой погиб канадец, служивший в многонациональной бригаде НАТО

В четверг, 29 января, недалеко от Риги скончался служивший в многонациональной бригаде НАТО боец из Канады Себастиан Халмаджян (Sebastian Halmagean), участвовавший в миссии Operation Reassurance, о чём сообщили вооружённые силы Канады.

А ты на каком месте? Новость о козьем конкурсе красоты рассмешила даже ведущую

Разведение коз в Латвии буксует: если два года назад официально было зарегистрировано 13 тысяч голов, то в прошлом году - всего 9 тысяч. Общество козоводства решило исправить ситуацию и популяризировать породу под названием "латвийская местная". Для этого был устроен конкурс красоты, в котором победила коза по кличке Пуките, то бишь Цветочек, из Ванской волости Тукумского края, о чём сообщило ЛТВ.

Илон Маск, Билл Гейтс — кто там ещё? Выложены миллионы документов по делу Эпштейна

Министерство юстиции США вывалило в открытый доступ очередную порцию материалов по одному из самых мрачных дел последних десятилетий — делу финансиста Джеффри Эпштейна, обвинявшегося в торговле людьми и сексуализированном насилии, сообщил телеканал CNN.

Ниже -30! Холод продолжит бить рекорды: такого в Латвии не было с 2012 года

В субботу утром на метеостанции в Даугавпилсе температура воздуха упала до -32,8 градусов, это самый сильный мороз в стране с февраля 2012 года, по данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

