Военная полиция ВС Канады в сотрудничестве с Госполицией Латвии расследует обстоятельства смерти. В сообщении ВС Канады подчёркивается, что данный инцидент не создаёт дополнительной угрозы безопасности военнослужащих, размещённых в Латвии.

Погибший служил в Королевской артиллерии Канады и был направлен в Латвию в роту ПВО многонациональной бригады НАТО. Он отслужил почти три года в ВС Канады, и это была его первая международная миссия.

В связи с гибелью бойца выразили соболезнование президент Латвии Эдгар Ринкевич и командир Национальных вооружённых сил Каспарс Пуданс.

Кроме того, соболезнование семье, близким и сослуживцам погибшего выразил министр обороны Латвии Андрис Спрудс, подчеркнувший, что Канада и её бойцы "стоят плечом к плечу" с Латвией и что самоотверженность умершего бойца и его служба останутся в памяти.