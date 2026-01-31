Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Сб, 31. Января Завтра: Tekla, Violeta
Доступность

Под Ригой погиб канадец, служивший в многонациональной бригаде НАТО (1)

© LETA 31 января, 2026 10:31

Важно 1 комментариев

В четверг, 29 января, недалеко от Риги скончался служивший в многонациональной бригаде НАТО боец из Канады Себастиан Халмаджян (Sebastian Halmagean), участвовавший в миссии Operation Reassurance, о чём сообщили вооружённые силы Канады.

Военная полиция ВС Канады в сотрудничестве с Госполицией Латвии расследует обстоятельства смерти. В сообщении ВС Канады подчёркивается, что данный инцидент не создаёт дополнительной угрозы безопасности военнослужащих, размещённых в Латвии.

Погибший служил в Королевской артиллерии Канады и был направлен в Латвию в роту ПВО многонациональной бригады НАТО. Он отслужил почти три года в ВС Канады, и это была его первая международная миссия.

В связи с гибелью бойца выразили соболезнование президент Латвии Эдгар Ринкевич и командир Национальных вооружённых сил Каспарс Пуданс.

Кроме того, соболезнование семье, близким и сослуживцам погибшего выразил министр обороны Латвии Андрис Спрудс, подчеркнувший, что Канада и её бойцы "стоят плечом к плечу" с Латвией и что самоотверженность умершего бойца и его служба останутся в памяти.

 

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (1)
Комментарии (1)

Главные новости

Кабанье семейство решило навестить родственников в Белоруссии — и такой облом! (ВИДЕО)
Важно

Кабанье семейство решило навестить родственников в Белоруссии — и такой облом! (ВИДЕО)

Ниже -30! Холод продолжит бить рекорды: такого в Латвии не было с 2012 года
Важно

Ниже -30! Холод продолжит бить рекорды: такого в Латвии не было с 2012 года

Скоро и в Латвии? Чиновники получали отпуск до 12 лет, чтобы работать в бизнесе и сохранять госпенсию
Важно

Скоро и в Латвии? Чиновники получали отпуск до 12 лет, чтобы работать в бизнесе и сохранять госпенсию

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Юрист: у Латвии лучшие годы ещё впереди, а у Европы есть основания для пессимизма (1)

Важно 10:56

Важно 1 комментариев

В результате опросов выяснилось, что в Европе 63% респондентов считают, будто лучшие годы уже позади. А как обстоит дело в Латвии? Свой взгляд на это выразил на телеканале TV24 в программе Preses klubs Янис Илстерис, старший юрист юридического департамента Совета по конкуренции и бывший прокурор.

В результате опросов выяснилось, что в Европе 63% респондентов считают, будто лучшие годы уже позади. А как обстоит дело в Латвии? Свой взгляд на это выразил на телеканале TV24 в программе Preses klubs Янис Илстерис, старший юрист юридического департамента Совета по конкуренции и бывший прокурор.

Читать
Загрузка

Кабанье семейство решило навестить родственников в Белоруссии — и такой облом! (ВИДЕО) (1)

Важно 10:32

Важно 1 комментариев

Камера видеонаблюдения Пограничной службы Литвы запечатлела, как в Варенском районе к границе с Белоруссией чинно вышло стадо кабанов. В составе делегации — одна кабаниха, за ней 11 молодых кабанчиков.

Камера видеонаблюдения Пограничной службы Литвы запечатлела, как в Варенском районе к границе с Белоруссией чинно вышло стадо кабанов. В составе делегации — одна кабаниха, за ней 11 молодых кабанчиков.

Читать

А ты на каком месте? Новость о козьем конкурсе красоты рассмешила даже ведущую (1)

Важно 10:12

Важно 1 комментариев

Разведение коз в Латвии буксует: если два года назад официально было зарегистрировано 13 тысяч голов, то в прошлом году - всего 9 тысяч. Общество козоводства решило исправить ситуацию и популяризировать породу под названием "латвийская местная". Для этого был устроен конкурс красоты, в котором победила коза по кличке Пуките, то бишь Цветочек, из Ванской волости Тукумского края, о чём сообщило ЛТВ.

Разведение коз в Латвии буксует: если два года назад официально было зарегистрировано 13 тысяч голов, то в прошлом году - всего 9 тысяч. Общество козоводства решило исправить ситуацию и популяризировать породу под названием "латвийская местная". Для этого был устроен конкурс красоты, в котором победила коза по кличке Пуките, то бишь Цветочек, из Ванской волости Тукумского края, о чём сообщило ЛТВ.

Читать

Илон Маск, Билл Гейтс — кто там ещё? Выложены миллионы документов по делу Эпштейна (1)

Мир 10:03

Мир 1 комментариев

Министерство юстиции США вывалило в открытый доступ очередную порцию материалов по одному из самых мрачных дел последних десятилетий — делу финансиста Джеффри Эпштейна, обвинявшегося в торговле людьми и сексуализированном насилии, сообщил телеканал CNN.

Министерство юстиции США вывалило в открытый доступ очередную порцию материалов по одному из самых мрачных дел последних десятилетий — делу финансиста Джеффри Эпштейна, обвинявшегося в торговле людьми и сексуализированном насилии, сообщил телеканал CNN.

Читать

Трагедия в Резекне: первые версии случившегося (1)

Важно 09:40

Важно 1 комментариев

Как уже сообщалось, в Резекне в одной из городских квартир были найдены тела двух погибших людей - взрослого и ребёнка. Госполиция информирует, что на данный момент ничего не свидетельствует о вовлечении других лиц в случившееся, и это наводит на мысль, что произошёл несчастный случай или убийство ребёнка, сообщает программа Degpunktā.

Как уже сообщалось, в Резекне в одной из городских квартир были найдены тела двух погибших людей - взрослого и ребёнка. Госполиция информирует, что на данный момент ничего не свидетельствует о вовлечении других лиц в случившееся, и это наводит на мысль, что произошёл несчастный случай или убийство ребёнка, сообщает программа Degpunktā.

Читать

Ниже -30! Холод продолжит бить рекорды: такого в Латвии не было с 2012 года (1)

Важно 09:20

Важно 1 комментариев

В субботу утром на метеостанции в Даугавпилсе температура воздуха упала до -32,8 градусов, это самый сильный мороз в стране с февраля 2012 года, по данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

В субботу утром на метеостанции в Даугавпилсе температура воздуха упала до -32,8 градусов, это самый сильный мороз в стране с февраля 2012 года, по данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

Читать