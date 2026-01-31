Юрист: у Латвии лучшие годы ещё впереди, а у Европы есть основания для пессимизма

По мнению юриста, в Латвии хорошие годы ещё впереди, его оптимизм в этом плане связан в том числе и с предстоящими выборами, поскольку он надеется, что это изменит жизнь к лучшему.

Пессимизм на европейском уровне Илстерис объясняет войной и лишением возможности закупать у России дешёвые ресурсы. Кроме того, он упомянул о том, что в колыбели демократии - США - "один человек может наделать довольно больших плохих дел".

По словам юриста, демократия не дана людям раз и навсегда, она не "выбита в камне", за неё постоянно надо бороться. Европа больше не может наслаждаться довольством, думая, что всё в порядке, поскольку это далеко не так.