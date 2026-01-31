Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Сб, 31. Января Завтра: Tekla, Violeta
Доступность

Не заказывал — не плати! В соцсети предупреждают о трюках мошенников

Редакция PRESS 31 января, 2026 12:12

Важно 0 комментариев

Возможно, эта публикация станет гласом вопиющего в пустыне, но мы всё же надеемся, что кому-то опыт Сармите, о котором она рассказала в "Фейсбуке", поможет не попасть мошенникам на удочку и не лишиться пусть и не очень большой, но всё же весомой денежной суммы.

Вот что она пишет:

"Эй, земляки. Давайте поделимся инфой. Мошенники орудуют ещё и таким вот способом. Мне вчера вечером доставили посылку, которую я не заказывала. Заказ был оформлен, когда я была на мероприятии. У меня хотели выманить 95 евро. Спасибо шофёру из DPD, который проводил доставку. От него я узнала, что суммы за посылки бывают разные. У других эти суммы меньше. Посылку можно открыть только после оплаты. Так что я не знаю, что у этой посылки внутри. Потому что не стала за неё платить.

Если ты ничего не заказывал, не плати за это. Откажись от получения. Говорят, что внутри - ненужные вещи.

Шофёр сказал, что у его фирмы очень много посылок, которые отправляют мошенники. Что есть люди, которые всё же платят и, открыв посылку, бывают шокированы содержимым.

Если у вас доставщик спрашивает, знаешь ли ты, что заказывал, и твой ответ "нет", то это мошенники, которые надеются, что ты попадёшься в расставленную ими ловушку.

Сегодня, в ожидании этой посылки, я провела небольшое расследование. В э-майле было написано, кто отправил. Мою посылку отправил некто по имени YING BI. Я поискала в Google, там мне выдало фото женщины. Это ещё больше усилило подозрение насчёт мошенников. Спасибо классному шофёру из DPD за приятную беседу, пусть у нас будет больше таких доставщиков, которые не заставляют платить за то, чего ты не заказывал. Делимся".

Постом Сармите поделились 7 тысяч человек, комментировали его довольно активно:

- Да, мы тоже оказались в такой ситуации.

- В "ТикТоке" была целая история об этом, там было 55 евро и пустая коробка.

- Этой схеме уже года три.

- Адрес и номер телефона, значит, воруют из прошлых доставок?

- Если ты ничего не заказывал, почему вообще возникает желание за что-то платить?!

- Так ещё и нелегальные товары распространяют без ведома другого человека, поэтому, да, вы правильно сделали!

- Когда эта мошенническая схема только появилась, я так попала на 85 евро, потому что тоже ждала посылку с курьером, только обувь, заплатила 85 евро, а внутри не было той обуви, что я заказывала, что же делать, уже года три прошло...

- Скажу, как курьер, который тоже доставляет такого типа посылки, тоже на разные суммы, всегда людям предлагаю возврат, чтобы не терять деньги понапрасну, эти посылки идут откуда-то из ФБ, помню, человек заказывал перфоратор (довольно большая посылка), а вместо этого я привёз примерно такую же посылочку, как на фото, внутри был маленький игрушечный перфоратор, будьте внимательны и не сердитесь, курьер доставляет тому и туда, куда указано.

- Вчера мне тоже от такой JING BY была доставлена посылка курьером DPD с платой за получение - 123 евро! Я отказалась: "Пусть отправляют дальше!". Оказалось, правильно сделала. Отказалась от фейковой посылки мошенников.

- Да, у меня тоже был такой случай. Пришло СМС, что пришла посылка, будет во столько, такого-то числа. Когда настало время, позвонил курьер, который привёз (я была больна), на звонок ответила, что ничего не заказывала и брать не буду. Всё, не стала спускаться и не посмотрела, жаль, хоть знала бы, откуда (сфоткала бы).

- И, как всегда, службы в этой связи ничего не делают. 

- Я тоже так попал первый раз на 95.00 евро, а второй раз выбрал товар в пакомате, заплатив 159.00 евро, а то, что заказывал, даже близко не соответствует. DPD сказали, что они только принимают и доставляют по адресу.

 

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

Кабанье семейство решило навестить родственников в Белоруссии — и такой облом! (ВИДЕО)
Важно

Кабанье семейство решило навестить родственников в Белоруссии — и такой облом! (ВИДЕО)

Под Ригой погиб канадец, служивший в многонациональной бригаде НАТО
Важно

Под Ригой погиб канадец, служивший в многонациональной бригаде НАТО (2)

Скоро и в Латвии? Чиновники получали отпуск до 12 лет, чтобы работать в бизнесе и сохранять госпенсию
Важно

Скоро и в Латвии? Чиновники получали отпуск до 12 лет, чтобы работать в бизнесе и сохранять госпенсию

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Это не глупость, это алгоритм: почему чиновники избегают конкретики, говоря о Rail Baltica

Важно 13:03

Важно 0 комментариев

Неспособность назвать четыре станции, которые якобы будут построены в составе первой очереди Rail Baltica, публично продемонстрированная Марисом Дзелме, председателем правления предприятия Eiropas dzelzceļa līnija, ответственного за латвийский участок Rail Baltica, вызвала сильное возмущение в обществе. Человек, который в месяц получает (без доплат) 6275 евро, не может сказать, что сам будет строить, пишет публицист Бен Латковскис в "Неаткариге".

Неспособность назвать четыре станции, которые якобы будут построены в составе первой очереди Rail Baltica, публично продемонстрированная Марисом Дзелме, председателем правления предприятия Eiropas dzelzceļa līnija, ответственного за латвийский участок Rail Baltica, вызвала сильное возмущение в обществе. Человек, который в месяц получает (без доплат) 6275 евро, не может сказать, что сам будет строить, пишет публицист Бен Латковскис в "Неаткариге".

Читать

Юрист: у Латвии лучшие годы ещё впереди, а у Европы есть основания для пессимизма

Важно 10:56

Важно 0 комментариев

В результате опросов выяснилось, что в Европе 63% респондентов считают, будто лучшие годы уже позади. А как обстоит дело в Латвии? Свой взгляд на это выразил на телеканале TV24 в программе Preses klubs Янис Илстерис, старший юрист юридического департамента Совета по конкуренции и бывший прокурор.

В результате опросов выяснилось, что в Европе 63% респондентов считают, будто лучшие годы уже позади. А как обстоит дело в Латвии? Свой взгляд на это выразил на телеканале TV24 в программе Preses klubs Янис Илстерис, старший юрист юридического департамента Совета по конкуренции и бывший прокурор.

Читать

Кабанье семейство решило навестить родственников в Белоруссии — и такой облом! (ВИДЕО)

Важно 10:32

Важно 0 комментариев

Камера видеонаблюдения Пограничной службы Литвы запечатлела, как в Варенском районе к границе с Белоруссией чинно вышло стадо кабанов. В составе делегации — одна кабаниха, за ней 11 молодых кабанчиков.

Камера видеонаблюдения Пограничной службы Литвы запечатлела, как в Варенском районе к границе с Белоруссией чинно вышло стадо кабанов. В составе делегации — одна кабаниха, за ней 11 молодых кабанчиков.

Читать

Под Ригой погиб канадец, служивший в многонациональной бригаде НАТО

Важно 10:31

Важно 0 комментариев

В четверг, 29 января, недалеко от Риги скончался служивший в многонациональной бригаде НАТО боец из Канады Себастиан Халмаджян (Sebastian Halmagean), участвовавший в миссии Operation Reassurance, о чём сообщили вооружённые силы Канады.

В четверг, 29 января, недалеко от Риги скончался служивший в многонациональной бригаде НАТО боец из Канады Себастиан Халмаджян (Sebastian Halmagean), участвовавший в миссии Operation Reassurance, о чём сообщили вооружённые силы Канады.

Читать

А ты на каком месте? Новость о козьем конкурсе красоты рассмешила даже ведущую

Важно 10:12

Важно 0 комментариев

Разведение коз в Латвии буксует: если два года назад официально было зарегистрировано 13 тысяч голов, то в прошлом году - всего 9 тысяч. Общество козоводства решило исправить ситуацию и популяризировать породу под названием "латвийская местная". Для этого был устроен конкурс красоты, в котором победила коза по кличке Пуките, то бишь Цветочек, из Ванской волости Тукумского края, о чём сообщило ЛТВ.

Разведение коз в Латвии буксует: если два года назад официально было зарегистрировано 13 тысяч голов, то в прошлом году - всего 9 тысяч. Общество козоводства решило исправить ситуацию и популяризировать породу под названием "латвийская местная". Для этого был устроен конкурс красоты, в котором победила коза по кличке Пуките, то бишь Цветочек, из Ванской волости Тукумского края, о чём сообщило ЛТВ.

Читать

Илон Маск, Билл Гейтс — кто там ещё? Выложены миллионы документов по делу Эпштейна

Мир 10:03

Мир 0 комментариев

Министерство юстиции США вывалило в открытый доступ очередную порцию материалов по одному из самых мрачных дел последних десятилетий — делу финансиста Джеффри Эпштейна, обвинявшегося в торговле людьми и сексуализированном насилии, сообщил телеканал CNN.

Министерство юстиции США вывалило в открытый доступ очередную порцию материалов по одному из самых мрачных дел последних десятилетий — делу финансиста Джеффри Эпштейна, обвинявшегося в торговле людьми и сексуализированном насилии, сообщил телеканал CNN.

Читать