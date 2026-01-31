Не заказывал — не плати! В соцсети предупреждают о трюках мошенников

Вот что она пишет:

"Эй, земляки. Давайте поделимся инфой. Мошенники орудуют ещё и таким вот способом. Мне вчера вечером доставили посылку, которую я не заказывала. Заказ был оформлен, когда я была на мероприятии. У меня хотели выманить 95 евро. Спасибо шофёру из DPD, который проводил доставку. От него я узнала, что суммы за посылки бывают разные. У других эти суммы меньше. Посылку можно открыть только после оплаты. Так что я не знаю, что у этой посылки внутри. Потому что не стала за неё платить.

Если ты ничего не заказывал, не плати за это. Откажись от получения. Говорят, что внутри - ненужные вещи.

Шофёр сказал, что у его фирмы очень много посылок, которые отправляют мошенники. Что есть люди, которые всё же платят и, открыв посылку, бывают шокированы содержимым.

Если у вас доставщик спрашивает, знаешь ли ты, что заказывал, и твой ответ "нет", то это мошенники, которые надеются, что ты попадёшься в расставленную ими ловушку.

Сегодня, в ожидании этой посылки, я провела небольшое расследование. В э-майле было написано, кто отправил. Мою посылку отправил некто по имени YING BI. Я поискала в Google, там мне выдало фото женщины. Это ещё больше усилило подозрение насчёт мошенников. Спасибо классному шофёру из DPD за приятную беседу, пусть у нас будет больше таких доставщиков, которые не заставляют платить за то, чего ты не заказывал. Делимся".

Постом Сармите поделились 7 тысяч человек, комментировали его довольно активно:

- Да, мы тоже оказались в такой ситуации.

- В "ТикТоке" была целая история об этом, там было 55 евро и пустая коробка.

- Этой схеме уже года три.

- Адрес и номер телефона, значит, воруют из прошлых доставок?

- Если ты ничего не заказывал, почему вообще возникает желание за что-то платить?!

- Так ещё и нелегальные товары распространяют без ведома другого человека, поэтому, да, вы правильно сделали!

- Когда эта мошенническая схема только появилась, я так попала на 85 евро, потому что тоже ждала посылку с курьером, только обувь, заплатила 85 евро, а внутри не было той обуви, что я заказывала, что же делать, уже года три прошло...

- Скажу, как курьер, который тоже доставляет такого типа посылки, тоже на разные суммы, всегда людям предлагаю возврат, чтобы не терять деньги понапрасну, эти посылки идут откуда-то из ФБ, помню, человек заказывал перфоратор (довольно большая посылка), а вместо этого я привёз примерно такую же посылочку, как на фото, внутри был маленький игрушечный перфоратор, будьте внимательны и не сердитесь, курьер доставляет тому и туда, куда указано.

- Вчера мне тоже от такой JING BY была доставлена посылка курьером DPD с платой за получение - 123 евро! Я отказалась: "Пусть отправляют дальше!". Оказалось, правильно сделала. Отказалась от фейковой посылки мошенников.

- Да, у меня тоже был такой случай. Пришло СМС, что пришла посылка, будет во столько, такого-то числа. Когда настало время, позвонил курьер, который привёз (я была больна), на звонок ответила, что ничего не заказывала и брать не буду. Всё, не стала спускаться и не посмотрела, жаль, хоть знала бы, откуда (сфоткала бы).

- И, как всегда, службы в этой связи ничего не делают.

- Я тоже так попал первый раз на 95.00 евро, а второй раз выбрал товар в пакомате, заплатив 159.00 евро, а то, что заказывал, даже близко не соответствует. DPD сказали, что они только принимают и доставляют по адресу.