«Вы это допустите?» Ланга жалуется на вакансию, где нужно знание хинди (1)

Редакция PRESS 31 января, 2026 17:05

Важно 1 комментариев

Совсем недавно сообщалось о том, что на сайте Государственного агентства занятости опубликовано объявление о вакансии механика по ремонту велосипедов, где требуется знание хинди.

Сегодня, 31 января, депутат Рижской думы Лиана Ланга опубликовала твит, в котором она обращается к Государственной трудовой инспекции:

"Добрый день, трудовая инспекция! Допустите ли вы, что в объявлениях о работе требуют знаний языка хинди?"

На сей раз вакансия уже другая - требуется гостиничный администратор, причём в объявлении говорится, что большинство клиентов - из Индии, поэтому соискатель должен знать английский и/или хинди.

Откликов пока немного:

- В вакансии веломеханика всё обосновано, зачем нужен хинди (вроде сейчас объява удалена).

- Скоро латышам придётся учить новый так называемый "язык клиента". Русские скоро перестанут быть главной проблемой латышей, если такие объявления появляются такими темпами.

- Формируют диаспору, в которой смогут общаться и жить по своим законам, культивируя привычки и традиции с берегов могучего Ганга.

- В 70-е и 80-е таких приезжих из России призывали и селили за станцией Шкиротава в спальных вагонах (вдоль ул. Крустпилс). История повторяется?

 

Не справился с управлением: в ДТП с участием служебной машины Госполиции есть пострадавший

«Исход закономерен»: в соцсети обсуждают закрытие мишленовских ресторанов в Латвии

Какой ты луч солнца? Самые странные вопросы на собеседованиях при приёме на работу

Как мы писали ранее, в Латвии в январе закрылись два ресторана из гида Michelin. Первый прекратил работу 12 января, второй - сегодня, 31 января. 

Давно что-то у нас ничего про трудоустройство не было, пора это исправить. На сей раз речь пойдёт об интервью в отделах персонала. Как выяснилось, там иногда задают ну очень странные вопросы, некоторые из них - вообще за гранью приличий.

В субботу утром на шоссе Лиелварде - Валодзес произошло столкновение служебной автомашины Госполиции и легкового автомобиля Audi, один человек в результате пострадал, сообщила агентству LETA Госполиция.

Опубликовав на платформе "Х" карту ЕС с данными "Евростата" о минимальных зарплатах по странам, публицист Отто Озолс снабдил её следующим комментарием.

Неспособность назвать четыре станции, которые якобы будут построены в составе первой очереди Rail Baltica, публично продемонстрированная Марисом Дзелме, председателем правления предприятия Eiropas dzelzceļa līnija, ответственного за латвийский участок Rail Baltica, вызвала сильное возмущение в обществе. Человек, который в месяц получает (без доплат) 6275 евро, не может сказать, что сам будет строить, пишет публицист Бен Латковскис в "Неаткариге".

Камера видеонаблюдения Пограничной службы Литвы запечатлела, как в Варенском районе к границе с Белоруссией чинно вышло стадо кабанов. В составе делегации — одна кабаниха, за ней 11 молодых кабанчиков.

