Сегодня, 31 января, депутат Рижской думы Лиана Ланга опубликовала твит, в котором она обращается к Государственной трудовой инспекции:

"Добрый день, трудовая инспекция! Допустите ли вы, что в объявлениях о работе требуют знаний языка хинди?"

На сей раз вакансия уже другая - требуется гостиничный администратор, причём в объявлении говорится, что большинство клиентов - из Индии, поэтому соискатель должен знать английский и/или хинди.

Откликов пока немного:

- В вакансии веломеханика всё обосновано, зачем нужен хинди (вроде сейчас объява удалена).

- Скоро латышам придётся учить новый так называемый "язык клиента". Русские скоро перестанут быть главной проблемой латышей, если такие объявления появляются такими темпами.

- Формируют диаспору, в которой смогут общаться и жить по своим законам, культивируя привычки и традиции с берегов могучего Ганга.

- В 70-е и 80-е таких приезжих из России призывали и селили за станцией Шкиротава в спальных вагонах (вдоль ул. Крустпилс). История повторяется?