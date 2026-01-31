Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
«Исход закономерен»: в соцсети обсуждают закрытие мишленовских ресторанов в Латвии

Редакция PRESS 31 января, 2026 17:46

Важно 0 комментариев

Как мы писали ранее, в Латвии в январе закрылись два ресторана из гида Michelin. Первый прекратил работу 12 января, второй - сегодня, 31 января. 

Впрочем, как выясняется, далеко не всех жителей страны это огорчает - есть и те, кто считает, что это закономерный финал и рестораторы "сами виноваты". Как, например, автор этого поста:

"Эти ресторанные причитания начинают надоедать. Если не способен удержать клиентов, то сам виноват. "Макдак" уже 30 лет идёт на ура".

В комментариях пишут:

- Если не лень загуглить, то можно увидеть, что звёздные рестораны закрываются по всему миру всё время по самым разным причинам. В случае Латвии, конечно, это используется для нагнетания очередной истерии "всё плохо".

- Именно так. Предлагают никому не нужный продукт, а потом ноют.

- Что касается "Макдака" и аналогов. Друг с женой побывал в прославленном мишленовском ресторане в Леяслигатне. Заплатил космическую сумму и на обратном пути ещё заехал в "Хесбургер" в Сигулде, потому что был голодный.

- В шикарный ресторан надо идти сытым, потому что в нём ты вкушаешь искусство на тарелке, а не еду.

- Ну, именно так. У латышей нет привычки каждый второй день ужинать где-нибудь вне дома. И средние доходы это не позволяют вообще. Туризм - сезонный, а на массовое возвращение русских туристов не надейтесь. Всё это не учитывается, когда вкладываются и открывают ресторан?

- Интересно, что сейчас такова тенденция, по крайней мере, в Европе: посиделки в баре или ресторане резко идут на спад! И проблема даже не в ценах! Доставка еды рулит!

- У нас просто не так много посетителей для такого fine dining. Там заложена неработающая бизнес-модель. Это скорее такая игровая площадка для поваров и проект для реализации личных амбиций. Так это и воспринимать.

- Никогда не мог понять рестораны в центре Риги - как они вообще существуют. Официанты медлительны и, честно говоря, глупы, порции никакие, цены космические. От трэвел-блогеров тоже часто приходится слышать, что цена на еду в рижских ресторанах слишком завышена.

- Каждый, у кого есть хоть немного денег, делает ресторан, чтобы накормить своих друзей. Исход закономерен.

- Они - как крестьяне. Если плохой год, то плачутся, что есть нечего и придётся с голоду помирать. Если хороший год, то молчат и покупают новые машины на всю фамилию и строят третий дом.

- "Макдак" никогда не разочаровывал, а вот дорогие рестораны - запросто, никогда нельзя быть уверенным.

- Причём "Макдак" давно уже не дешёвый.

 

 

