Где вы, богатые гурманы! В Риге закрывается второй за январь ресторан Michelin

Таким образом, это уже второй ресторан Michelin в Латвии, закрывшийся в январе. Ранее, 12 января, прекратил работу рыбный ресторан Tails на улице Антонияс.

По словам Подгурски, ключевая проблема - недостаточный туристический поток в течение года. Ресторан был заполнен во время крупных событий - чемпионата Европы по баскетболу, Рождественской ярмарки, Ресторанной недели, однако в остальное время спрос на высокий сегмент остаётся нестабильным. Местные жители, как она отметила, не могут позволить себе регулярно посещать рестораны fine dining.

Дополнительное давление создают высокие издержки. В заведениях такого уровня значительная часть расходов приходится на персонал - требуются опытные шефы и профессиональная команда. При колеблющемся спросе общая финансовая нагрузка становится слишком высокой.

При этом винный магазин Barents Wine Collectors на улице Элизабетес продолжит работу. Сам ресторан Barents входил в список Michelin Selected Restaurants в 2024, 2025 и 2026 годах.

Согласно данным Firmas.lv, управляющая компания Food Society зарегистрирована в 2017 году, её уставный капитал составляет 1,35 млн евро, а владельцами в равных долях являются Эдгарс Задушко и Айгарс Зелменис. В 2023 году оборот компании достиг 1,654 млн евро, при этом были зафиксированы убытки в размере 301 тыс. евро. По данным Служба государственных доходов Латвии, налоговой задолженности у компании нет.

Закрытие сразу двух заведений Michelin за один месяц стало тревожным сигналом для ресторанного рынка Риги: высокий класс, статус и признание гида больше не гарантируют устойчивость без стабильного туристического спроса.