«Быстрые кредиты» теперь под Банком Латвии: правительство так решило

© LETA 17 марта, 2026 18:32

Новости Латвии 0 комментариев

LETA

Правительство во вторник одобрило предложение Министерства финансов о передаче Банку Латвии функции лицензирования и надзора за потребительскими, или небанковскими кредиторами, а также защиты прав и интересов потребителей в сфере финансовых услуг.

Министр экономики Виктор Валайнис (Союз зеленых и крестьян, СЗК) на заседании правительства подчеркнул, что Министерство экономики не поддерживает передачу функции надзора за небанковскими кредиторами Банку Латвии. СЗК не имеет большинства в правительстве, поэтому дальнейшее направление реформы определит Сейм.

Валайнис отметил, что за последний год сектор небанковского кредитования вырос на 16%, и выразил опасение, что при смене надзорного органа это развитие может остановиться, так как Банк Латвии может запрашивать большое количество различных документов.

Валайнис также подчеркнул, что не решен вопрос о "бюджетной дыре", которую создаст эта реформа, и Минфин не предложил решения этой проблемы.

В ходе дискуссий с представителями индустрии финансовых технологий, ассоциации "Fintech Latvija" и Банка Латвии было достигнуто концептуальное соглашение о постепенной передаче Банку Латвии функции надзора за потребительскими кредитами, сообщили в Минфине.

Предусмотрен переходный период до 1 января 2028 года. В течение переходного периода с 2027 года Банк Латвии будет выполнять надзорные функции, применяя разработанные Центром защиты прав потребителей (ЦЗПП) рекомендации, а с 2028 года надзор за потребительскими кредитами будет полностью передан Банку Латвии.

Премьер-министр Эвика Силиня заявила, что это пока лишь информационное сообщение о планируемой реформе, а законопроект еще не подготовлен и не подан правительству.

Сейчас надзором за небанковскими кредиторами занимается ЦЗПП.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Арманда уже около трёх лет увлекается выпечкой тортов. Сначала она пекла только для семьи, но со временем десерты начали заказывать и посторонние люди. Хотя она уже была зарегистрирована в Службе госдоходов как самозанятая, находясь в декретном отпуске, решила официально стать домашним производителем и зарегистрироваться в Продовольственно-ветеринарной службе (PVD). Однако там ей сообщили, что в квартире нельзя использовать яйца, масло и молоко.

Арманда уже около трёх лет увлекается выпечкой тортов. Сначала она пекла только для семьи, но со временем десерты начали заказывать и посторонние люди. Хотя она уже была зарегистрирована в Службе госдоходов как самозанятая, находясь в декретном отпуске, решила официально стать домашним производителем и зарегистрироваться в Продовольственно-ветеринарной службе (PVD). Однако там ей сообщили, что в квартире нельзя использовать яйца, масло и молоко.

Правительство во вторник, 24 марта, планирует рассмотреть подготовленный Министерством финансов Латвии законопроект о снижении акцизного налога на дизельное топливо примерно на 15% для смягчения роста цен на топливо.

Правительство во вторник, 24 марта, планирует рассмотреть подготовленный Министерством финансов Латвии законопроект о снижении акцизного налога на дизельное топливо примерно на 15% для смягчения роста цен на топливо.

На портале pietiek.com Дайрис Крастиньш поделился своим мнение, почему Латвии следует пойти по пути Дании, которая начала борьбу с мигрантами - бульдозерами. Но каких "приезжих" Крастиньш имеет в виду? Приводим его текст в переводе и сокращении.

На портале pietiek.com Дайрис Крастиньш поделился своим мнение, почему Латвии следует пойти по пути Дании, которая начала борьбу с мигрантами - бульдозерами. Но каких "приезжих" Крастиньш имеет в виду? Приводим его текст в переводе и сокращении.

Военнослужащие многонациональной бригады НАТО в Латвии проведут имитацию воздушно-десантной операции на аэродроме в Даугавпилсе, сообщили в штабе бригады.

Военнослужащие многонациональной бригады НАТО в Латвии проведут имитацию воздушно-десантной операции на аэродроме в Даугавпилсе, сообщили в штабе бригады.

Испанский премьер Педро Санчес, критикующий войну против Ирана, получил личную благодарность из Тегерана. Его фото размещено на ракете, которая, обещает Иран, примет участие в боевых действиях.

Испанский премьер Педро Санчес, критикующий войну против Ирана, получил личную благодарность из Тегерана. Его фото размещено на ракете, которая, обещает Иран, примет участие в боевых действиях.

Государственная полиция завершила расследование по делу о грубом нарушении общественного порядка в Резекне: мужчина в общественном месте снял нижнее бельё и демонстрировал окружающим свои гениталии. Его действия квалифицированы как хулиганство.

Государственная полиция завершила расследование по делу о грубом нарушении общественного порядка в Резекне: мужчина в общественном месте снял нижнее бельё и демонстрировал окружающим свои гениталии. Его действия квалифицированы как хулиганство.

На этой неделе в Латвии временами усилится облачность, в отдельные дни возможны дожди и порывистый ветер, прогнозируют синоптики.

На этой неделе в Латвии временами усилится облачность, в отдельные дни возможны дожди и порывистый ветер, прогнозируют синоптики.

