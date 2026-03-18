Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пн, 23. Марта Завтра: Mirdza, Zanete, Zanna
Доступность

Мне стало так стыдно! Петкевич о финансовом требовании к пенсионерам с российскими паспортами

Редакция PRESS 18 марта, 2026 08:15

Выбор редакции 0 комментариев

Facebook

Активист Ольга Петкевич (Daugavpils – mana pils) из Даугавпилса рассказала об одном печальном случае: к ней за помощью обратилась пара пенсионеров. У него - латвийская пенсия, у неё - российская. Но на двоих в месяц выходит всего 500 евро. Однако по новым правилам, чтобы старушке получить вид на жительство в Латвии с российским паспортом, она не только должна доказать знание латышского, но и показать свою финансовую обеспеченность.

А именно, чтобы за год на счёт соискателя ВНЖ поступила сумма не менее 9360 евро, из расчёта в месяц - 780 евро чистого дохода - уже после вычета всех налогов.

"Некоторые инспектора настолько жёсткие, что они требуют, чтобы эта сумма не только поступила на счет за год, но и лежала там на момент подачи заявки на ВНЖ", - рассказывает Петкевич.

Она отмечает, что когда к ней пришли пенсионеры и сказали, что накопили 780 евро и теперь можно подать заявку на ВНЖ, у неё не нашлось слов, чтобы объяснить им, что эта сумма - лишь 1/12 от того, что требует от пожилых людей новый закон.

"И мне приходится ей объяснять, что они хотят не единожды 780, а 12 раз по 780. И я вижу, как у этой пары, у обоих так глаза на лоб вылезают. Они говорят - как? А у кого в Латвии такие доходы? Как этот так? Вот у нас дети, они работают за минималку, получают неполные 700 евро на руки, так они весь месяц живут, детей кормят на эти деньги.А мы-то что. Вот муж - гражданин Латвии, всю жизнь работал в Латвии и заработал пенсию. Плюс моя российская. Вот в общей сложности 500 евро в месяц и получается. Мы как бы ни у кого ничего не просим. Живем, выживаем и все в порядке. А тут нужно такую сумму", - рассказывает Ольга.

"Бывают моменты, когда мне искренне стыдно за свою страну и действующие в ней порядки. Стыдно перед людьми, которые здесь всю жизнь пахали, а теперь их просто топчут непосильными требованиями и запросами…", - отмечает она.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)

Главные новости

«Каждый месяц я должна платить 8000 евро»: мать двоих детей борется за жизнь
Важно

«Каждый месяц я должна платить 8000 евро»: мать двоих детей борется за жизнь

Латвия вывела своих солдат из Ирака: там слишком напряженная обстановка
Важно

Латвия вывела своих солдат из Ирака: там слишком напряженная обстановка

Дело о языке предвыборной агитации в Латвии может стать прецедентом для всей Европы: Кривцова
Важно

Дело о языке предвыборной агитации в Латвии может стать прецедентом для всей Европы: Кривцова

Какие версии? Вспышка сальмонеллёза в детских садах поразила 120 человек

Важно 17:35

В двух рижских детских садах продолжает расти число заболевших сальмонеллёзом — зарегистрировано уже не менее 120 случаев. Госпитализированы несколько детей, среди заболевших есть и сотрудники. Службы ищут источник инфекции, основной версией считается связь с продуктами питания.

Читать
Вот этими ручками: депутаты поддерживают идею Ринкевича о ручном подсчете голосов

Новости Латвии 17:31

Большинство политических сил, представленных в Сейме, склонны поддержать призыв президента Латвии Эдгара Ринкевича к ручному подсчету голосов на предстоящих осенью выборах 15-го Сейма.

Читать

«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено

Важно 17:25

Арманда уже около трёх лет увлекается выпечкой тортов. Сначала она пекла только для семьи, но со временем десерты начали заказывать и посторонние люди. Хотя она уже была зарегистрирована в Службе госдоходов как самозанятая, находясь в декретном отпуске, решила официально стать домашним производителем и зарегистрироваться в Продовольственно-ветеринарной службе (PVD). Однако там ей сообщили, что в квартире нельзя использовать яйца, масло и молоко.

Читать

Министерство финансов предлагает снизить акциз на топливо: но временно

Новости Латвии 17:21

Правительство во вторник, 24 марта, планирует рассмотреть подготовленный Министерством финансов Латвии законопроект о снижении акцизного налога на дизельное топливо примерно на 15% для смягчения роста цен на топливо.

Читать

Снести бульдозерами Маскачку? Крастиньш предлагает пойти по пути Дании в вопросах интеграции

Важно 17:19

На портале pietiek.com Дайрис Крастиньш поделился своим мнение, почему Латвии следует пойти по пути Дании, которая начала борьбу с мигрантами - бульдозерами. Но каких "приезжих" Крастиньш имеет в виду? Приводим его текст в переводе и сокращении.

Читать

Десант высадился в Даугавпилсе: идут учения НАТО

Новости Латвии 17:06

Военнослужащие многонациональной бригады НАТО в Латвии проведут имитацию воздушно-десантной операции на аэродроме в Даугавпилсе, сообщили в штабе бригады.

Читать

«Спасибо, господин премьер-министр!» Иран украсил ракету портретом Педро Санчеса

Мир 16:58

Испанский премьер Педро Санчес, критикующий войну против Ирана, получил личную благодарность из Тегерана. Его фото размещено на ракете, которая, обещает Иран, примет участие в боевых действиях.

Читать