Мне стало так стыдно! Петкевич о финансовом требовании к пенсионерам с российскими паспортами

А именно, чтобы за год на счёт соискателя ВНЖ поступила сумма не менее 9360 евро, из расчёта в месяц - 780 евро чистого дохода - уже после вычета всех налогов.

"Некоторые инспектора настолько жёсткие, что они требуют, чтобы эта сумма не только поступила на счет за год, но и лежала там на момент подачи заявки на ВНЖ", - рассказывает Петкевич.

Она отмечает, что когда к ней пришли пенсионеры и сказали, что накопили 780 евро и теперь можно подать заявку на ВНЖ, у неё не нашлось слов, чтобы объяснить им, что эта сумма - лишь 1/12 от того, что требует от пожилых людей новый закон.

"И мне приходится ей объяснять, что они хотят не единожды 780, а 12 раз по 780. И я вижу, как у этой пары, у обоих так глаза на лоб вылезают. Они говорят - как? А у кого в Латвии такие доходы? Как этот так? Вот у нас дети, они работают за минималку, получают неполные 700 евро на руки, так они весь месяц живут, детей кормят на эти деньги.А мы-то что. Вот муж - гражданин Латвии, всю жизнь работал в Латвии и заработал пенсию. Плюс моя российская. Вот в общей сложности 500 евро в месяц и получается. Мы как бы ни у кого ничего не просим. Живем, выживаем и все в порядке. А тут нужно такую сумму", - рассказывает Ольга.

"Бывают моменты, когда мне искренне стыдно за свою страну и действующие в ней порядки. Стыдно перед людьми, которые здесь всю жизнь пахали, а теперь их просто топчут непосильными требованиями и запросами…", - отмечает она.