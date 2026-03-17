Smart-ID вводит новую линию обороны от жуликов: что нужно знать

Отмечается, что «Smart-ID+» создан с учётом роста киберугроз и всё более сложных схем мошенничества.

Новое решение позволяет подтверждать действия (вход в e-сервисы, платежи) только если они инициированы на устройстве пользователя через приложение Smart-ID. Для входа используется динамический QR-код: при авторизации с компьютера или другого устройства он появляется на экране, пользователь сканирует его в приложении и подтверждает действие PIN-кодом. Каждый код уникален и постоянно меняется, что повышает безопасность.

Если услуга используется на смартфоне, применяется «App-to-App» аутентификация: приложение Smart-ID открывается автоматически, пользователь подтверждает действие PIN-кодом и возвращается обратно.

«Smart-ID+» внедряется постепенно — по мере технической готовности сервисов. До полного запуска можно продолжать пользоваться и прежней версией. В ближайшее время решение планируют расширить на финансовые учреждения и другие цифровые сервисы в Латвии.

Новые функции станут доступны после обновления приложения.