Родители тройняшек, родившихся в Риге, получат пособие 15 000 евро

Пособие предназначено для материальной поддержки семьи, так как одновременное рождение и уход за тремя детьми требует значительно больше средств, сообщили в министерстве.

В 2013 году такое одноразовое пособие было выплачено одной семье, в 2014 году - пяти семьям, в 2015 году - трем семьям, в 2016 году - двум семьям. В 2017 году пособие получили две семьи, в 2018 году - четыре семьи, а в 2019 году - одна семья. В 2020 и 2021 годах пособие выплачивалось одной семье, в 2023 году - трем семьям, а в 2024 году пособие не выплачивалось. В прошлом году пособие было выплачено двум семьям.

Семья также имеет право на пособие в размере 500 евро на каждого ребенка согласно правилам Валмиерской думы.

*ФОТО иллюстративное