Пособия для семей с детьми аж до 20 лет по-новому: кому и сколько?

Семейное пособие

В прежнем размере, но расширился круг получателей

Государственное семейное пособие – основная помощь государства семьям с детьми. Что влияет на размер пособия? Это общее число детей, рожденных и воспитываемых родителем или опекуном, в том числе приемных детей, а также их возраст на момент начисления пособия.

При назначении семейного пособия по числу детей в семье не учитываются дети, за которых прекращена выплата пособия по причине их возраста, а также дети, которые умерли или над которыми прекращена родительская опека.

(!) Семейное пособие выплачивается только на тех детей, включая приемных, которые воспитываются в семье на момент назначения пособия...

До какого возраста выплачивается семейное пособие?

- От 1 до 16 лет, независимо от факта учебы;

- от 16 до 20 лет, если дети продолжают среднее или профессиональное образование;

- от 16 до 20 лет также будет предоставляться пособие на ребенка, обучающегося в высшем учебном заведении (высшая школа, колледж) по очной форме обучения и не состоящего в браке.

Эта норма вступила в силу с 1 января 2026 года. Государственное семейное пособие теперь предоставляется и на детей до 20 лет, которые обучаются очно в высшей школе. От родителей требуется заявление в Государственное агентство социального страхования (VSAA)...

V Размер пособия

Однако размер пособия в 2026 году не изменился. По-прежнему он зависит от числа детей, за которых определенный родитель получает это пособие.

ВНИМАНИЕ! Семейное пособие в месяц составляет:

- на одного ребенка - 25 евро;

- 100 евро на двоих детей (по 50 евро на каждого);

- 225 евро на троих детей (75 евро на каждого);

- по 100 евро на каждого ребенка, если в семье четверо детей в соответствующем возрасте.

А также 160 евро в месяц – на каждого ребенка с инвалидностью...

Аист прилетел

Пособие новорождённым

Заметно повысился размер государственного пособия по случаю рождения ребенка. Для детей, родившихся в период с 1 января 2026 года, предусмотрено государственное пособие в размере 600 евро на каждого ребенка. Это разовое пособие. Ранее оно составляло 421,17 евро.

V Самоуправления поздравят

Также самоуправления могут принять решение поздравить семью с новорожденным. Здесь многое зависит от того, задекларированы оба родителя на территории местного самоуправления или один.

* В Риге, например, в прошлом году были приняты правила о пособии по случаю рождения ребенка, которые пришлось корректировать: пособие назначалось с оговорками. Сейчас правила помощи новорожденному выглядят так:

- в случае рождения одного ребенка – 450 евро;

- при рождении двух детей одновременно – 4 500 евро;

- если рождаются двое детей одновременно и в семье трое и более детей – 6 000 евро;

- при рождении трех и более детей в одних родах – 7 500 евро;

- если ребенок родился крайне или очень недоношенным (менее 32 недель беременности) - дополнительно 1 500 евро.

УСЛОВИЕ: декларируемое место жительства одного из родителей на административной территории Рижского самоуправления должно быть не менее чем за 12 месяцев до рождения ребенка.

* Рекордсмен по размеру пособия – Юрмальское самоуправление. Здесь на родившегося ребенка предусмотрена помощь – 1 000 евро. УСЛОВИЕ: если один из родителей или опекунов зарегистрирован в Юрмале не менее 12 месяцев.

Причем Юрмала идет дальше. В этом году планируется увеличить разовое пособие на новорожденного юрмальчанина до 1 500 евро. Более того, дальше возможно его увеличение до 2 000 евро.

(!) Пособие по случаю рождения ребенка выплачивается родителям самоуправлениями и государством независимо от доходов семьи...

По уходу за ребёнком

Помощь предоставляется до возраста 1,5 года

Увеличен размер пособия по уходу за ребенком в возрасте до 1,5 года. С 1 января оно составляет 298 евро в месяц (ранее - 171 евро).

Если рождаются двое, трое и более детей при одних родах, назначается пособие в размере 298 евро в месяц на каждого ребенка.

Пособия в размере 171 евро, которые были назначены до 2026 года, с 1 января Государственное агентство социального страхования (VSAA) пересчитало - и они выплачиваются в новом размере.

Пособие по уходу за ребенком выплачивается за предыдущий месяц. Так, январское пособие в размере 298 евро перечислено родителям в феврале.

(!) Размер пособия по уходу за ребенком в возрасте от полутора до двух лет законодатели сохранили прежним - 42,69 евро в месяц. Пособие будет выплачиваться на всех детей, которые появятся на свет в период до 2 ноября 2026 года включительно, - сообщили в VSAA...

V Социальные выплаты

Родителям стоит обратить внимание, что государство приняло норматив о перечислении обязательных взносов социального страхования за некоторые группы жителей, не защищенных социально.

Это означает, что для неработающих родителей, получающих пособие по уходу за ребенком-инвалидом, взносы социального страхования для накопления страхового стажа (на пенсии по старости и инвалидности, пособия по безработице) будут производиться на основании нового размера пособия - с суммы 413,43 евро в месяц (ранее – с 71,14 евро)...

V Отпуск по отцовству

Утверждена новая формулировка предоставления права на отпуск и пособие по отцовству. Как и ранее, отцу новорожденного работодатель предоставляет отпуск длиной 10 рабочих дней и отцовское пособие по уходу.

В то же время отцу будет положен двойной отпуск и пособие в случае рождения двойни, соответственно тройной отпуск – если родится тройня...

Пора на работу?

Родительское пособие сохраняется

Родители малышей могут выходить на работу, не теряя полностью государственную поддержку.

Право на получение части родительского пособия сохраняется у родителей, которые работают по найму или получают доход в качестве самозанятого лица, если они не находятся в отпуске по уходу за ребенком. Им будет выплачиваться родительское пособие в размере 75% от суммы предоставленного пособия.

Это условие распространяется также на работающих родителей, которым пособие было предоставлено в 2024 или 2025 годах, и выплата будет продолжена в 2026-м.

* Дополнительная поддержка предусмотрена для родителей преждевременно рожденных детей. В период выплаты родительского пособия будет засчитываться только отпуск по родам, а не весь период материнства, что позволит продлить срок получения пособия на время, на которое ребенок родился раньше установленного срока...

V С 1 июля 2026 года

Новые правила выплаты родительского пособия. Оно будет предоставляться в случаях, если ребенку:

- присвоен персональный код;

- если активен его статус в Регистре физических лиц;

- если ребенок постоянно проживает в Латвийской Республике.

Это соответствует практике большинства стран ЕС и предотвращает выплату пособий иностранцам, находящимся в стране на короткий срок работы, пока другой родитель и дети проживают в третьей стране.

ИСКЛЮЧЕНИЕ. Если ребенок и один из родителей проживают или работают в другом государстве-члене ЕС, Швейцарской Конфедерации или стране ЕЭЗ, то пособие по уходу за ребенком предоставляется и выплачивается в соответствии с условиями Регулы № 883/2004 и № 987/2009.

(!) Также предусмотрено значительное увеличение помощи опекунам и приемным семьям на воспитание и содержание детей, оставшихся без родительской опеки...

Алименты детям

Увеличен размер выплат Гарантийного фонда содержания

Детям, которым один из родителей не выплачивает средства на содержание, помогает Гарантийный фонд содержания, выплачивая ежемесячно определенную законом сумму.

В 2026 году это:

- 155 евро в месяц на детей в возрасте до 7 лет;

- 180 евро в месяц на детей в возрасте от 7 до 18 лет и взрослых до 21 года (если ребенок продолжает учиться очно)...

Подготовила Лана ВАСИЛЬЕВА