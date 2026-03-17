Лучше бы зубы починил: Пуче жёстко о подходе ко второму пенсионному уровню

"То, что в Эстонии и Литве политики дошли до осознания, что второй пенсионный уровень принадлежит не банкам, а людям, которым эти деньги принадлежат, показывает, что восстановление социальной справедливости не умерло. Нам рассказывают, что эстонцы теперь якобы жалеют, а литовцы уже открыли рты, чтобы кусать пальцы. Но это неправда.

Эту риторику нашим ушам подсовывают банкиры, которые ссылаются на таких же банкиров в Эстонии и Литве. Логично, что этот сектор бесится — у них отобрали круиз-контроль, то есть деньги, которыми можно играть, нисколько не беспокоясь об ответственности и последствиях. В отличие от Эстонии и Литвы у нас взносы во второй пенсионный уровень обязательные. То есть даже в бизнес-планах наши банкиры сидят как бёрдвотчеры — деньги льются на их счета очень некритично. Вот вам и ответ, кто больше всех исходит из-за серой зоны в экономике. Потому что, выходя из серой зоны, вы автоматически попадаете к банкам, которые только и ждут, чтобы заполучить ваш второй пенсионный уровень. У вас нет выбора не платить — они берут сами.

В Эстонии при либерализации второго уровня эту возможность использовали примерно 150 000 участников — это 20 процентов от общего числа. В сумме вывели 1,3 миллиарда евро. Часть сразу погасила потребительские кредиты (что вряд ли можно назвать преступлением), часть потратила выведенные деньги на потребительские нужды — путешествия, машины, ремонты, телевизоры, недвижимость. Но половина из всех переложила деньги на банковские депозиты, тем самым показав, что они лучше будут держать свою пенсию на счету, чем в мистических доходных фондах, которые либо ничего не приносят, либо приносят символически.

Вот вам и большой ответ — увеличили ли эстонцы таким образом свой риск бедности в пенсионном возрасте? Нет, ничего подобного, потому что большинство распорядились выведенными деньгами ответственно и — хотя банкам и экономическим экспертам это не нравится — точно так же поступили бы и латыши.

Если бы политики приняли решение в поддержку. То, что всё это пытаются засунуть под политический популизм, не убирает с повестки дня ясное и жёсткое послание — половина общества не доверяет именно уродливой части пенсионной системы. Банковскому управлению.

Те, кто говорит, что в долгосрочной перспективе это создаст большие проблемы, сознательно вводят в заблуждение, потому что второй уровень — это всего 5% от того объёма, который человека ждёт на пенсии. Интересно, что практически все эксперты, которые громко об этом высказываются, связаны либо с финансовой системой, либо с госуправлением, либо с публичным сектором, зарабатывая в среднем 6–8 тысяч евро в месяц. А самые жирные — 10–15 тысяч. У них животы полные, включая гарантированную старость.

Когда политики говорят, что вместе с демографическим спадом вообще неясно, кто обеспечит пенсии следующим поколениям — потому что под угрозой и большой котёл первого уровня — они снова идут по лёгкому пути. Почему они ноют? Тогда планируйте свою деятельность и развитие государства так, чтобы пенсии не пострадали! Получается теперь так: если второй уровень вообще не трогать, то с демографией всё в порядке, да?

Кстати напомню, что в прошлом году государство забрало один процентный пункт со второго уровня на свои социальные нужды — потому что в бюджете не хватало денег. Это значит, что государство, то есть политическая элита, спокойно черпнуло со второго пенсионного уровня для своего политического ларька. Без широких дискуссий. Почему никто не назвал это разворовыванием или безответственностью? Потому что второй уровень не поддерживает пенсионную систему. Это всего лишь небольшая добавка.

Почему не учитывается, что нынешние актуальные или свежие пенсионеры, или те, кто близок к пенсии, последние тридцать лет фактически не только тянули народное хозяйство, но и тянули своих предшественников — родителей, которые лучшие годы и жизнь оставили в совке? Это не было включено ни в какие пенсионные планы — это было просто ответственно и солидарно. Помогать матери и отцу, не называя это оправданными расходами или необлагаемым минимумом.

А теперь им кто-то с трибуны Сейма рассказывает, что освобождение второго пенсионного уровня в любой форме создаст риски? Это говорят людям, которые в Латвии во втором уровне накопили/внесли восемь миллиардов, которые по правилам системы переданы в распоряжение банков и составляют существенную часть системной прибыли банков.

В Литве со вторым уровнем не играли так либерально, как в Эстонии, там были некоторые ограничения и исключения, которые якобы исправляли эстонские ошибки. Свободно распоряжаться накоплениями могли только те, у кого тяжёлая инвалидность, тяжёлое заболевание или уже достигнут пенсионный возраст. Тем самым было продемонстрировано, что государство в целом понимает социальную нужду, если это ухудшает качество жизни.

Что литовцы получили взамен и о чём вам не расскажут в кафе Старой Риги? Поверьте: больше людей включилось в добровольные пенсионные программы, оборот фондов вырос, и фактически больше нет политической словесной диареи по этому поводу. Потому что эти изменения служили не фондам, а людям.

В девяностые реформа пенсионной системы Латвии считалась одной из самых современных в мире. На бумаге действительно было великолепно! Но в реальности было много такого, что эту «экзистенцию» игнорировало.

Начиная от последствий оккупации, продолжая финансовыми кризисами, банковским верховенством и неадекватной пропорцией публичного сектора по отношению к тем, кто реально наполняет бюджет страны. Тогда это была экспериментальная лаборатория.

Если этот эксперимент спустя n-ное количество лет всё-таки не позволяет людям доверять именно управляющим второго пенсионного уровня — сделайте выводы, почему так произошло? Может, потому что в некоторых сегментах этот порядок поддерживает не качество жизни человека, а маргинальные фискальные игры? Тогда почему это не изменить, не улучшить?

Из интереса посмотрел свои социальные накопления, которые через семь лет обещают мне теоретически в два раза большую пенсию, чем будет в среднем по официальной Латвии. И что я ещё вижу! Мой объём во втором уровне в этой системе ровно настолько значителен, что соответствует стоимости трёх зубных имплантов. Если бы мне сейчас разрешили вывести эту сумму — конечно, я бы пошёл к стоматологу (условно, конечно). При этом на общий объём пенсии это повлияло бы примерно на один поход в ресторан среднего уровня в месяц. Потому что весь большой фундамент пенсии составляет другой уровень — первый.

Когда нам говорят, что второй уровень — это нечто святое и неприкосновенное, помните: это говорят те, кто давно уже пересчитал свои зубы как бусы, а походы в рестораны для них — обыденность, а не праздник. И им в этот раз удивительным образом удалось подать или упаковать ложь, которую коммерческим банкам во что бы то ни стало нужно было продать — недобросовестно ссылаясь на опыт соседей, сознательно вводя в заблуждение или умалчивая…

А власть предержащие почему-то ещё удивляются серым зонам экономики, тому, что люди хотят жить, а не участвовать в схемах политиков и банков, где слово «доходность» — только фонетическое, а не материальное наполнение. Так удивляясь, можно проспать момент, когда вам уже будет невозможно заниматься государством, основу которого составляют живые люди, а не экселевские таблицы ростовщиков социальных взносов".