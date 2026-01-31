Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Публицист: почему у нас столько талантов и при этом — вечная некомпетентность в политике?

Редакция PRESS 31 января, 2026 15:43

Важно 0 комментариев

Опубликовав на платформе "Х" карту ЕС с данными "Евростата" о минимальных зарплатах по странам, публицист Отто Озолс снабдил её следующим комментарием.

"Это данные официального статистического бюро ЕС - Латвия в очередной раз в конце среди самых слабых по Европе. Вечный вопрос: почему у нас такие яркие таланты в музыке, искусстве, науке и спорте, а в политике - вечная некомпетентность, коррупция, ложь и интриги? Коалицию уже 12+ лет контролирует..."

Что или кто контролирует коалицию, осталось неизвестным, на этом месте текст обрывается. Но это, что называется, не повод, чтобы не откликнуться на очередной твит о том, как у нас всё плохо.

Вот, в частности, как ответил топик-стартеру публицист Бен Латковскис:

"Сколько можно мусолить эту сказку о выдающихся достижениях. Где это они? Хотя бы в спорте. Разве мы можем соревноваться даже близко к Хорватии, Норвегии? Правда, в Хорватии (3,8 млн) и в Норвегии (5,5 млн) численность населения немного больше, но достижения в спорте - несравнимы. Где эти всемирно известные артисты, музыканты, учёные? Похоже, что это чисто наша фантазия".

А вот какие мнения высказывают другие:

- Во времена свободной Латвии здесь были и остзейские немцы, и образованные, предприимчивые латыши. Остзейские немцы уехали в фатерлянд, богатых, образованных и предприимчивых латышей выбили и депортировали коммунисты. Чтобы выбраться из ямы, тут нужны очень сильные, умные и честные политики.

- Я могу ответить, почему так. Потому, что не происходит смена и нет конкуренции. Почему не происходит? Потому что люди горазды на критику, но самим идти в политику - ну уж нет. Это пусть другие. А что я-то? И так далее. В Латвии в политических партиях намного меньше процент людей, чем в других странах, вот и результат хуже.

- Видимо, цифра в Литве не означает то же самое, что в Латвии и Эстонии... Но да, мы не умеем правильно проголосовать, не различаем цифры, ведёмся на обещания, верим неправильным... И каждый раз надеемся, что успешно справимся с чисткой зубов и глажением штанов.

- У нас весь хайп уходит в свисток и в размах. Когда надо бить - то нежно, ладошкой, а лучше - льстивым языком. Как бы только барин худого чего не подумал. И свои таланты мы сами своими хилыми ручонками удавим, чтобы чужие боялись.

- Toute nation a le gouvernement qu’elle mérite. Joseph de Maistre. [Всякий народ имеет такое правительство, какого заслуживает. Жозеф де Местр]. Вывод: если изменится народ (образование, ценности, активность), изменится и власть, и всё, что из этого проистекает.

- Нет проблем прописать в законе, что минимальная зарплата будет такой же, как в Люксембурге, проблема возникнет с тем, смогут ли её платить и чем это кончится для регионов. В еврозоне у Латвии нет возможности печатать деньги.

- Если рассмотреть под лупой практически всё, сделанное и не сделанное чиновниками, то в конце мы бы только и увидели, что умышленное разворовывание государства, начиная с 1991 года. Боюсь представить, как хорошо мы жили бы без средств, выделенных Евросоюзом.

- Не знаю, так ли у нас блестяще с талантами, но беспозвоночная некомпетентность и ненациональная политика - это в самом деле наше проклятие! Неужели слабость характера стала чертой всего народа? Собирается с силами в основном лишь тогда, если есть централизованное побуждение из Брюсселя.

- А когда повышают минимальную зарплату, то хватаются за голову мелкие частники, большинство самоуправлений и госучреждения.

- Потому что нам сказали, что Валдис Домбровскис - это эталон. Теперь оказалось, что он просто - э-талон, вот мы и там, где есть.

- Наверное, потому, что у бюрократии в нашей стране слишком много ртов.

- У власти бандиты и люди под их влиянием. Люди-тряпки, боящиеся говорить и делать что-либо в ответ, потому что знают - остальные рэкетиры тут же расправятся. Система должна рухнуть или народ должен её прогнать, других вариантов нет.

- Причём при минимальной зарплате - вторая снизу покупательная способность по ЕС. При 30-35% инфляции со времён ковида меня это не шокирует.

- Потому что создана система, чтобы никто новый не мог стать у руля. Посмотри, кто контролирует СМИ? Посмотри, какие законы принимаются для новых партий - минимальное число членов, взносы и т.д.

- А Бришкенс? Разве он не настоящий талант? Кариньш, Силиня, Чакша? Разве они - не таланты? Всё испоганить и избежать какой бы то ни было ответственности, получив щедрые премии, тоже надо уметь.

- Какие народ и общество, такие государство и правительство.

- Потому что в Латвии большая коррупция и ею руководят люди, мало что понимающие в бизнесе. Мы можем строить Rail Baltica, спонсировать украинскую войну и строить самые дорогие мосты. Если бы русофобы меньше волновались о русском языке и занялись самими латышами, которые нас обворовывают...

- Всё по стандартам ЕС... ЕС тонет - и мы следом... Ведь так можно заработать.

- Пока есть бараны, будет кому их стричь!..

- "Новое единство" 10 лет у руля.

- Вопрос не в том, почему не идёт, а сколько ещё миллиардов надо занять, сколько ещё пенсионеров должно умереть, сколько ещё лет пройти, чтобы Силиня и вы, кто гребёт тысячами и пьёт коньяк и винчик в Рижской думе, а детей, инвалидов, малообеспеченных вы НАКОРМИТЬ НЕ МОЖЕТЕ...

 

