Какой ты луч солнца? Самые странные вопросы на собеседованиях при приёме на работу

31 января, 2026 16:45

Давно что-то у нас ничего про трудоустройство не было, пора это исправить. На сей раз речь пойдёт об интервью в отделах персонала. Как выяснилось, там иногда задают ну очень странные вопросы, некоторые из них - вообще за гранью приличий.

В посте Оскара на платформе "Тредс" речь идёт именно о таких случаях.

Он пишет: "Какую самую большую чушь вы слышали на собеседованиях при приёме на работу? У меня как-то раз спросили "какой ты луч солнца" и "которым из экспонатов ты хотел бы стать в своей жизни". Ещё один раз у меня спрашивали, почему не состою ни в одной организации (или что-то в этом роде). Теперь сижу и думаю - какова была цель этих вопросов и что именно хотели узнать от меня?"

Как выяснилось из комментариев, вопрос про экспонат был задан потому, что Оскар претендовал на должность смотрителя в музее. 

А как откликается народ? 

- У меня спросили, какие первые цифры у стационарных телефонов в Даугавпилсе.

- "Какая у вас сексуальная ориентация"? Я встал и вышел за дверь.

- Ещё до сих пор как анекдот вспоминаю, как у меня на интервью спрашивали, какое у меня тотемное животное, я ответила - ящерица. Оказалась, эта дамочка действительно исходя из этого вопроса рассуждала, кого брать на работу!

- У меня однажды эйчар-директор большой и уважаемой компании спросила, почему я не вылечила псориаз. Я совершенно растерялась, видимо, такова и была цель - проверить, можно ли меня вывести из равновесия и насколько быстро. Это была одна из самых противных бесед в моей жизни, повышения я не получила.

- Что я стану делать, если босс пойдёт на собрание с расстёгнутой ширинкой? Работа в рекламном агентстве.

- У меня как-то раз спросили, собираюсь ли я ещё рожать? Крупное латвийское предприятие, в сторону Елгавы. На этом интервью в моей голове и закончилось.

- 12 лет назад в одном госучреждении: кто вы по гороскопу? Как вы, будучи Львом, решаете конфликты?

- У меня спросили, за вакцины я от ковида или против. И замечала ли я, как много в небе химтрейлов (затем последовал монолог о её взглядах) . Фирма была немаленькая, не скажу, какая, но я была в шоке. С того раза на наёмную работу бессрочно боюсь претендовать, лучше сама себе работу обеспечу.

- У меня спросили: "Ну... Что ты можешь обо мне сказать?" в контексте моего психологического образования. 1. Мы познакомились 5 минут назад. 2. Это будет неточно. 3. Это супернеэтично, никто так не делает.

- Как я думаю, почему у жестяных банок внизу выемка, а не ровная поверхность. Работа была в пиар-отделе Латвийской железной дороги.

- Что я сейчас прочитала?! У меня спрашивали, почему у меня волосы курчавые.

- Знаю, что в вузах, видимо, этому учат специалистов по персоналу. Типа, проверить способность интервьюируемого реагировать, насколько легко выбить из колеи или смутить. Как-то раз беседовал со специалистами по отбору на глубоко профессиональные темы, и тут посреди фразы одна из дам меня спрашивает, какого числа и в каком месяце я родился. Нечего и говорить, что мой CV у них и без того перед глазами. Сюрприз не удался, потому что у меня зять работает по отбору персонала в British Airways и мне обо всех их фокусах рассказывал.

«Исход закономерен»: в соцсети обсуждают закрытие мишленовских ресторанов в Латвии

Публицист: почему у нас столько талантов и при этом — вечная некомпетентность в политике?

«Вы это допустите?» Ланга жалуется на вакансию, где нужно знание хинди

