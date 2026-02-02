В пересчёте на душу населения самый большой в Европе размер госдолга был у Бельгии - 57 тысяч 200 евро, самый маленький у Болгарии - 4900 евро, а также у Эстонии - 6900 евро.

Латвия по-прежнему относится к странам со сравнительно небольшим госдолгом - 45,2% от ВВП - и выполняет Маастрихтские критерии, согласно которым он должен поддерживаться ниже 60% от ВВП.

В ближайшие годы предусматривается, что он вырастет до 51% от ВВП в нынешнем году и до 55% от ВВП в 2027-2028 году.

Будет расти и удельный вес расходов на обслуживание долга по отношению к ВВП: на 2025 год планировалось 484 миллиона евро, то есть 1,2% от ВВП, на 2026-й - 584 миллиона, то есть 1,3% от ВВП, в 2027 году планируется, что он достигнет 1,4% от ВВП, то есть 643 миллионов евро, а в 2028 году - 1,5% от ВВП, то есть 722 миллионов евро.

Среди европейских стран наибольший долг по отношению к ВВП был у Греции (149,7%), наименьший - у Эстонии (22,9%).