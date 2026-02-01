Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
В Латвии зарегистрировано почти 300 тысяч домашних питомцев; и снова о чипировании

© LETA 1 февраля, 2026 15:35

Новости Латвии 0 комментариев

На конец января в Латвии было зарегистрировано 290 тысяч 526 домашних животных, из них 232 тысячи 742 собаки, 57 тысяч 485 кошек и 299 хорьков, о чём свидетельствует информация, собрання Службой поддержки села (СПС, LAD).

Рекорд по количеству зарегистрированных питомцев принадлежит столице: в Риге стоит на учёте 80 тысяч 10 животных, на втором месте Даугавпилс - 11 тысяч 177, на третьем - Огрский край, где их 10 тысяч 664.

Меньше всего домашних животных зарегистрировано в Валкском крае: всего 1003.

Чипирует собак, кошек и домашних хорьков, выдаёт им паспорт домашнего животного и ставит на учёт практикующий ветеринарный врач. С 1 января 2025 года при постановке на учёт щенков, кошек и детёнышей хорьков нужно указать в базе данных номер чипа их матери. С 1 января 2025 года в базе данных СПС нужно каждый раз регистрировать и размножение этих животных с указанием даты рождения и числа детёнышей в помёте.

Правила чипирования и регистрации животных касаются и приютов. Не позднее чем в течение часа после поступления животного в приют персонал должен проверить в базе данных СПС сведения о нём и немедленно сообщить владельцу место и время приёма.

Если животное не чипировано и не стоит на учёте, в течение 72 часов практикующий ветеринарный врач должен осмотреть животное, оценить его возраст и состояние здоровья, чипировать его, привить от бешенства, поставить на учёт, указав приют как держателя, и оформить паспорт домашнего животного.

Кошек и домашних хорьков можно не чипировать, если животное не спаривают, не продают, не отдают, не дарят, не передают в гостиницу для животных, если питомец не участвует в выставках и иных публичных мероприятиях, его не ввозят из другой страны, а также если кошка не находится на свободном выгуле вне территории, находящейся в пользовании своего хозяина или держателя.

Стерилизованная и чипированная кошка, если ей больше 6 месяцев, может свободно находиться вне территории своего хозяина. Нестерилизованную кошку можно выпускать, если на неё надет ошейник или шлейка либо её ведут на поводке. Нестерилизованных кошек также можно перевозить или переносить в сумке, контейнере или клетке, предназначенных для этого.

