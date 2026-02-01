«Делайте ваши взносы!» Глава ООН молит о финансовой поддержке организации, иначе — банкротство

По словам Гутерриша, ООН сталкивается с хроническими бюджетными проблемами, поскольку некоторые страны-члены не выплачивают обязательные взносы в полном объеме, а другие не платят вовремя, что вынуждает ее замораживать наем сотрудников и сокращать штат.

"Либо все государства-участники выполнят свои обязательства по полной и своевременной оплате, либо государства-участники должны коренным образом пересмотреть наши финансовые правила, чтобы предотвратить неминуемый финансовый крах", - пишет глава ООН.

Предупреждение Гутерриша прозвучало в связи с тем, что администрация президента США Дональда Трампа в последние месяцы сократила финансирование некоторых агентств ООН, а также отложила некоторые обязательные взносы. Трамп часто ставит под сомнение актуальность ООН и ее приоритеты.



Хотя более 150 государств уплатили свои взносы, ООН закончила 2025 год с 1,6 миллиарда долларов задолженности со стороны других стран-участниц. Это вдвое больше, чем в 2024 году.

"Генеральный секретарь также обратил внимание на эту проблему, написав в письме странам-участницам: "Мы оказались в кафкианской ловушке, так как от нас ожидают возврата наличных денег, которых нет".