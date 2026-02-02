«Преступление десятилетия»: БПБК выявило конфликт интересов… в кукольном театре

В БПБК подтвердили, что бюро провело проверку деятельности Эйхе на соответствие закону "О предотвращении конфликта интересов в деятельности государственных должностных лиц" (IKNL) и в конце прошлого года приняло решение привлечь Эйхе к административной ответственности. Это решение было принято, поскольку Эйхе принимал решения в условиях конфликта интересов, влиявшего на имущественные интересы его родственницы.

БПБК констатировало, что у родственницы Эйхе было заключено с театром два договора об авторском вознаграждении. Один из них был связан с созданием сценария спектакля по некоему роману, а второй - с подготовкой лекционных материалов и выступлением на конференции по случаю юбилея театра.

3 мая и 9 октября 2024 года Эйхе утвердил выписанные родственницей счета за выполненные ранее работы, допустив тем самым конфликт интересов.

Как сообщается, штраф Эйхе уже заплатил.

Тем временем в соцсетях, в частности, на платформе "Х", от души веселятся по поводу этой новости:

- Преступление десятилетия! Учреждение занимается священным делом, на одном лишь штрафе 80 евро поимеет.

- О, сейчас и в других местах начнут родственников высматривать. Мэр Резекне тихо курит в углу.

- От души поздравляем БПБК с констатацией! Молодцы!

- Надо думать, что кукольный театр отказался ставить предвыборный спектакль "ПроЕдинства". И вообще, инспекторам эти кукольные дела показались сильно подозрительными, потому что эти люди там за бортиком всегда что-то прячут и кто-то всё же должен решительно поставить над этим точку.

- БПБК констатировало... Может быть, надо оценить, насколько вообще целесообразно содержать такое БПБК, если посмотреть, какую пользу оно приносит государству?

- Очередной пустяк, которым занимается БПБК. Смешно. Надо было бумаги оформлять на чужое имя.

- А что, ни один родственник больше не имеет права к учреждению приблизиться? Даже если в самом деле оказывал услугу или что там ещё?

- Ну, вот такие законы принял Сейм.

- БПБК, больше никого нечестного у нас в стране нет. Респект! Государственные деньги не разбазарены, своя зарплата честно заработана. Совесть чиста, как хрусталь! Продолжаем валять дурака на государственном уровне, Эвика и "Новое единство"!