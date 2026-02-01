Лёд в основном тонкий, ветер несёт льдины с востока на запад. В понедельник после полудня северный ветер усилится, и ожидается, что на южном и западном побережье залива начнут формироваться торосы.

С середины следующей недели ожидается умеренный восточный и юго-восточный ветер, под его воздействием лёд будет перемещаться к Курземскому побережью, Ирбенскому проливу и острову Сааремаа. Синоптики прогнозируют, что судоходство может быть затруднено.

На следующей неделе формирование льда замедлится, но в феврале возможны новые волны холода, так что Рижский залив может замёрзнуть весь.

По данным сайт marinetraffic.com ледокол "Варма" ещё не вышел из Рижского порта.

Государственная пожарно-спасательная служба напоминает: у побережья Рижского залива лёд ещё только формируется и он небезопасен. Может показаться, что лёд толстый, но на самом деле он часто бывает тонким, дрейфующим и нестабильным. При выходе на лёд существует риск упасть в воду и провалиться под лёд, а это может закончиться трагически.