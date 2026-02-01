Судьба дома на улице Баускас: её будут решать жильцы. А чем поможет Рижская дума?

Пострадавший дом до сих пор обнесён забором, за оградой лежит большая куча развалин. Полицейского экипажа на месте уже нет, за объектом присматривает охранник. Больше никого, кроме уличных кошек, на огороженной территории нет.

Мэр Риги говорит, что здание подлежит восстановлению. Местная власть обещает финансировать демонтаж опасных конструкций и выплатить пособие на ремонт жилых помещений - до 10 тысяч евро за каждую квартиру, если она будет соответствовать критериям, установленным согласно правилам.

Решение о восстановлении здания должна принять общность собственников квартир, это 74 человека. Рижскому самоуправлению в доме принадлежат четыре квартиры.

"Когда будет окончено следствие и выяснится, кто виновен, это обязательно будет оценено. На данный момент дума в этом процессе признана потерпевшей. Почему мы сейчас берёмся быстро выполнить демонтажные работы и финансировать их? Потому что мы как совладельцы имеем возможность на данный момент этот процесс финансировать. Что касается остальных работ, совладельцы собираются и решают. Посмотрим, возможно, примем какое-нибудь постановление о большем вовлечении думы в ликвидацию последствий".

Департамент жилищ и окружающей среды Рижской думы принимает заявления на получение пособия для восстановления квартир.

Андрис Виксе, полномочный представитель общности собственников квартир на ул. Баускас, 15, говорит о неопределённости: "Мы не можем сказать, каков настрой: есть собственники, часть жильцов - арендаторы, часть - арендаторы у родственников, задекларированные без договора аренды. У всех этих категорий отношение разное. Конечно, они тоже волнуются о том, что бытовая техника до сих пор в доме, надо платить лизинг. Это даёт дополнительный эмоциональный слой этим людям".

Самоуправление уже выплатило кризисные пособия 70 домашним хозяйствам на общую сумму 77 тысяч 220 евро, оказана помощь по восстановлению документов.

Следует напомнить, что взрыв в пятиэтажном доме произошёл из-за нелегального повреждения газовой трубы. В результате обрушились верхние этажи и крыша, из дома были эвакуированы жильцы, некоторые из них получили травмы, два человека погибли.