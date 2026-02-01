Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Судьба дома на улице Баускас: её будут решать жильцы. А чем поможет Рижская дума?

tv3.lv 1 февраля, 2026 11:39

Новости Латвии 0 комментариев

LETA

Как уже сообщалось, жилой дом на ул. Баускас, месяц назад пострадавший от взрыва газа, сносить не будут, его можно восстановить. Однако впереди долгий и сложный процесс, главное решение в котором должны будут принять собственники квартир. Самоуправление обещает финансировать демонтаж опасных конструкций и оказать поддержку на сумму до 10 тысяч евро для ремонта квартир. Тем временем жильцы остаются в неведении - ждут окончания следствия, когда будущее прояснится, информирует портал TV3 Ziņas.

Пострадавший дом до сих пор обнесён забором, за оградой лежит большая куча развалин. Полицейского экипажа на месте уже нет, за объектом присматривает охранник. Больше никого, кроме уличных кошек, на огороженной территории нет. 

Мэр Риги говорит, что здание подлежит восстановлению. Местная власть обещает финансировать демонтаж опасных конструкций и выплатить пособие на ремонт жилых помещений - до 10 тысяч евро за каждую квартиру, если она будет соответствовать критериям, установленным согласно правилам.

Решение о восстановлении здания должна принять общность собственников квартир, это 74 человека. Рижскому самоуправлению в доме принадлежат четыре квартиры.

"Когда будет окончено следствие и выяснится, кто виновен, это обязательно будет оценено. На данный момент дума в этом процессе признана потерпевшей. Почему мы сейчас берёмся быстро выполнить демонтажные работы и финансировать их? Потому что мы как совладельцы имеем возможность на данный момент этот процесс финансировать. Что касается остальных работ, совладельцы собираются и решают. Посмотрим, возможно, примем какое-нибудь постановление о большем вовлечении думы в ликвидацию последствий".

Департамент жилищ и окружающей среды Рижской думы принимает заявления на получение пособия для восстановления квартир.

Андрис Виксе, полномочный представитель общности собственников квартир на ул. Баускас, 15, говорит о неопределённости: "Мы не можем сказать, каков настрой: есть собственники, часть жильцов - арендаторы, часть - арендаторы у родственников, задекларированные без договора аренды. У всех этих категорий отношение разное. Конечно, они тоже волнуются о том, что бытовая техника до сих пор в доме, надо платить лизинг. Это даёт дополнительный эмоциональный слой этим людям".

Самоуправление уже выплатило кризисные пособия 70 домашним хозяйствам на общую сумму 77 тысяч 220 евро, оказана помощь по восстановлению документов. 

Следует напомнить, что взрыв в пятиэтажном доме произошёл из-за нелегального повреждения газовой трубы. В результате обрушились верхние этажи и крыша, из дома были эвакуированы жильцы, некоторые из них получили травмы, два человека погибли.

 

Во вторник, 10 февраля, депутаты из  комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции посетят Ильгюциемскую женскую тюрьму, о чём свидетельствует повестка дня работы комиссии.

Об этом событии худрук Нового Рижского театра оповестил народ через соцсети.

Президент Дональд Трамп за год своего второго срока так и не ввел ни одной действенной санкции против России за вторжение в Украину. Он сделал два замаха на рубль, но оба удара оказались на копейку. Нефтяные доходы России сократились, но совсем по другим причинам, отмечают эксперты. Они убеждены, что Трамп так и не решится надавить на Владимира Путина, однако и без США есть кому это сделать.

Южнокорейская криптовалютная биржа случайно отправила клиентам более 40 млрд долларов в биткойнах, ненадолго сделав их миллионерами.

В понедельник, 9 февраля, на 8:30 назначено заседание Рижской думы, где будут решать о предоставлении Украине пожертвования на сумму 100  тысяч евро.

«Сегодня 27 октября 2026 года, вторник, 6:47 утра. В здании федерального правительства Германии в Берлине во всех окнах ярко светится свет. Из Вильнюса, Варшавы и Брюсселя поступают сообщения: на границе с Литвой, страной-членом НАТО и ЕС, сосредоточены российские войска. Ситуация хаотичная, - так начинается статья Бена Латковскиса в «Неаткариге» с описанием очередной военной игры, проведенной в Германии.

В цикле дискуссий Latvija 2035 бывший президент Латвии Андрис Берзиньш резко критикует латвийский бюрократический аппарат, подчёркивая, что страна перенасыщена ненужными, лишними системами, препятствующими развитию, сообщает портал Jauns.lv.

