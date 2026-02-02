Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
«Открылась пешеходная дорога?» Даугаву в центре Риги уже переходят по льду (ВИДЕО)

Редакция PRESS 2 февраля, 2026 07:45

Выбор редакции 0 комментариев

Несмотря на предупреждения и запреты, всё же есть люди, готовые рискнуть и перейти Даугаву по льду в самом центре города, в районе Вантового моста. 

"Похоже, что в Риге открыта пешеходная дорога через Даугаву?" - спрашивает Нормундс, опубликовавший ролик, где видно, как люди форсируют реку на своих двоих.

Как реагирует публика?

- А разве полиция их не гоняет? Я один раз в жизни перешёл от Нацбиблиотеки на противоположный берег - к Стрелкам. Ну, не ощущаешь себя в безопасности.

- Полез бы я туда? Нет. Но безопасно ли там после такого длительного и достаточно интенсивного мороза? Думаю, что да. Лёд должен быть довольно толстым.

- При таком морозе лёд нарастает на 2-3 см за сутки.

- Куда смотрят органы? Почему ещё не запрещено?

- Давным-давно даже широкая тропинка была.

- В одну из зим где-то в начале двухтысячных я так гулял между Вантовым и Каменным мостами. Очень интересное ощущение - вроде бы и в центре города, но без звуков автомобилей, мне понравилось. Но теперь пришлось бы собираться с силами.

- Есть возможность сфоткаться около сваи Бришкенса.

- Я так ходил, но последний раз - лет двадцать назад.

- С такими морозами там на КамАЗе можно гонять, ничего бы не случилось.

Тем временем Рижская дума в пятницу опубликовала список водоёмов столицы, где на лёд выходить можно. Этот участок Даугавы сюда точно не относится, но находиться на льду разрешено на некоторой части территории Агенскалнского залива. 

За нарушение закона может быть объявлено предупреждение или наложен денежный штраф - до ста евро.

 

