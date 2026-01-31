Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Сб, 31. Января Завтра: Tekla, Violeta
Доступность

Франция отпустит захваченный российский танкер: так велит морское право

© Deutsche Welle 31 января, 2026 22:57

Важно 0 комментариев

Франция будет вынуждена отпустить задержанный ранее танкер российского "теневого флота" Grinch из-за требований и ограничений национального законодательства. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский на встрече с журналистами, сославшись на состоявшийся накануне телефонный разговор с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Французский президент, по словам Зеленского, рассказал о своих намерениях инициировать изменения в законодательстве страны, чтобы в дальнейшем задержанные танкеры оставались арестованными.

Между тем официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что танкер, задержанный военно-морскими силами Франции, не связан с Россией, передает агентство "РИА Новости".  "Экипаж, насколько известно, состоит из граждан Индии... Что касается груза, то я не знаю, кому он принадлежит и кто является его владельцем. Таким образом, у задержанного суда действительно отсутствует какая-либо связь с нашей страной", - сказала она в ходе брифинга 30 января.

На данный момент международное морское право не допускает захват гражданских судов в международных водах за исключением ряда особых случаев. Все прочие случаи задержания танкеров "теневого флота" РФ европейскими странами также заканчивались тем, что суда через некоторое время вынужденно отпускали, напомнили украинские СМИ.

Единственный известный случай конфискации "теневого" танкера в Европе произошел в Германии год назад, когда судно Eventin было отбуксировано из-за угрозы экологической катастрофы. Однако даже в том случае юридическая судьба танкера до сих пор остается неопределенной. Как показали предыдущие случаи задержания, у стран возникают проблемы с оплатой за содержание нефтяных танкеров в порту, а также полностью отсутствуют решения, как поступать с их грузом и экипажем.

Российский "теневой флот" состоит в основном из старых судов, которые используются вне западных систем страхования и регистрации. С их помощью РФ обходит санкции Евросоюза, введенные после начала агрессивной российской войны в Украине. Доходы от продажи нефти - в том числе по сниженным ценам таким странам, как Индия и Китай - направляются на финансирование войны.

После задержания нефтяного танкера Grinch 22 января в Средиземном море Эмманюэль Макрон заявил, что при проведении операции Францию поддерживали несколько союзников, в том числе Великобритания. Он также указал, что судно находится под международными санкциями и, предположительно, следовало под ложным флагом.

Спустя шесть дней власти Франции ввели административный арест в отношении этого танкера, задержанного по подозрению в причастности к "теневому флоту" России, следовало из заявления прокуратуры Марселя. Капитан танкера, 58-летний гражданин Индии, ранее взятый под стражу французскими властями, спустя некоторое время был освобожден и вернулся на борт.

Как передал французский телеканал BFMTV, танкер Grinch следовал из Мурманска под ложным флагом Коморских островов. После задержания судно направили в порт Марсель-Фос. BFMTV также указывает, что Grinch внесен в санкционный список Великобритании и находится под санкциями ЕС и США, однако фигурирует в их черных списках под другими названиями. Судно занимается экспортом нефтепродуктов в основном в Китай и Индию.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

Не справился с управлением: в ДТП с участием служебной машины Госполиции есть пострадавший
Важно

Не справился с управлением: в ДТП с участием служебной машины Госполиции есть пострадавший

«Исход закономерен»: в соцсети обсуждают закрытие мишленовских ресторанов в Латвии
Важно

«Исход закономерен»: в соцсети обсуждают закрытие мишленовских ресторанов в Латвии

«Вы это допустите?» Ланга жалуется на вакансию, где нужно знание хинди
Важно

«Вы это допустите?» Ланга жалуется на вакансию, где нужно знание хинди (4)

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Зеленский: без прямого контакта с Путиным невозможно договориться по территориям

Важно 22:02

Важно 0 комментариев

Президент Владимир Зеленский заявил в интервью чешскому изданию Český rozhlas, что без прямого контакта с Владимиром Путиным не удастся решить территориальные вопросы в ходе переговоров, пишет «Европейская правда».

Президент Владимир Зеленский заявил в интервью чешскому изданию Český rozhlas, что без прямого контакта с Владимиром Путиным не удастся решить территориальные вопросы в ходе переговоров, пишет «Европейская правда».

Читать

Юрист: у Латвии лучшие годы ещё впереди, а у Европы есть основания для пессимизма

Важно 21:56

Важно 0 комментариев

В результате опросов выяснилось, что в Европе 63% респондентов считают, будто лучшие годы уже позади. А как обстоит дело в Латвии? Свой взгляд на это выразил на телеканале TV24 в программе Preses klubs Янис Илстерис, старший юрист юридического департамента Совета по конкуренции и бывший прокурор.

В результате опросов выяснилось, что в Европе 63% респондентов считают, будто лучшие годы уже позади. А как обстоит дело в Латвии? Свой взгляд на это выразил на телеканале TV24 в программе Preses klubs Янис Илстерис, старший юрист юридического департамента Совета по конкуренции и бывший прокурор.

Читать

Скоро и в Латвии? Чиновники получали отпуск до 12 лет, чтобы работать в бизнесе и сохранять госпенсию

Важно 20:31

Важно 0 комментариев

12 лет в отпуске! Вы бы хотели такой? Скажете, так не бывает? Но для чиновников в Германии - это реальность. За деньги налогоплательщиков чего только не придумаешь. 

12 лет в отпуске! Вы бы хотели такой? Скажете, так не бывает? Но для чиновников в Германии - это реальность. За деньги налогоплательщиков чего только не придумаешь. 

Читать

«Исход закономерен»: в соцсети обсуждают закрытие мишленовских ресторанов в Латвии

Важно 17:46

Важно 0 комментариев

Как мы писали ранее, в Латвии в январе закрылись два ресторана из гида Michelin. Первый прекратил работу 12 января, второй - сегодня, 31 января. 

Как мы писали ранее, в Латвии в январе закрылись два ресторана из гида Michelin. Первый прекратил работу 12 января, второй - сегодня, 31 января. 

Читать

«Вы это допустите?» Ланга жалуется на вакансию, где нужно знание хинди

Важно 17:05

Важно 0 комментариев

Совсем недавно сообщалось о том, что на сайте Государственного агентства занятости опубликовано объявление о вакансии механика по ремонту велосипедов, где требуется знание хинди.

Совсем недавно сообщалось о том, что на сайте Государственного агентства занятости опубликовано объявление о вакансии механика по ремонту велосипедов, где требуется знание хинди.

Читать

Какой ты луч солнца? Самые странные вопросы на собеседованиях при приёме на работу

Важно 16:45

Важно 0 комментариев

Давно что-то у нас ничего про трудоустройство не было, пора это исправить. На сей раз речь пойдёт об интервью в отделах персонала. Как выяснилось, там иногда задают ну очень странные вопросы, некоторые из них - вообще за гранью приличий.

Давно что-то у нас ничего про трудоустройство не было, пора это исправить. На сей раз речь пойдёт об интервью в отделах персонала. Как выяснилось, там иногда задают ну очень странные вопросы, некоторые из них - вообще за гранью приличий.

Читать