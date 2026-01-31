Франция отпустит захваченный российский танкер: так велит морское право

Между тем официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что танкер, задержанный военно-морскими силами Франции, не связан с Россией, передает агентство "РИА Новости". "Экипаж, насколько известно, состоит из граждан Индии... Что касается груза, то я не знаю, кому он принадлежит и кто является его владельцем. Таким образом, у задержанного суда действительно отсутствует какая-либо связь с нашей страной", - сказала она в ходе брифинга 30 января.

На данный момент международное морское право не допускает захват гражданских судов в международных водах за исключением ряда особых случаев. Все прочие случаи задержания танкеров "теневого флота" РФ европейскими странами также заканчивались тем, что суда через некоторое время вынужденно отпускали, напомнили украинские СМИ.

Единственный известный случай конфискации "теневого" танкера в Европе произошел в Германии год назад, когда судно Eventin было отбуксировано из-за угрозы экологической катастрофы. Однако даже в том случае юридическая судьба танкера до сих пор остается неопределенной. Как показали предыдущие случаи задержания, у стран возникают проблемы с оплатой за содержание нефтяных танкеров в порту, а также полностью отсутствуют решения, как поступать с их грузом и экипажем.

Российский "теневой флот" состоит в основном из старых судов, которые используются вне западных систем страхования и регистрации. С их помощью РФ обходит санкции Евросоюза, введенные после начала агрессивной российской войны в Украине. Доходы от продажи нефти - в том числе по сниженным ценам таким странам, как Индия и Китай - направляются на финансирование войны.

После задержания нефтяного танкера Grinch 22 января в Средиземном море Эмманюэль Макрон заявил, что при проведении операции Францию поддерживали несколько союзников, в том числе Великобритания. Он также указал, что судно находится под международными санкциями и, предположительно, следовало под ложным флагом.

Спустя шесть дней власти Франции ввели административный арест в отношении этого танкера, задержанного по подозрению в причастности к "теневому флоту" России, следовало из заявления прокуратуры Марселя. Капитан танкера, 58-летний гражданин Индии, ранее взятый под стражу французскими властями, спустя некоторое время был освобожден и вернулся на борт.

Как передал французский телеканал BFMTV, танкер Grinch следовал из Мурманска под ложным флагом Коморских островов. После задержания судно направили в порт Марсель-Фос. BFMTV также указывает, что Grinch внесен в санкционный список Великобритании и находится под санкциями ЕС и США, однако фигурирует в их черных списках под другими названиями. Судно занимается экспортом нефтепродуктов в основном в Китай и Индию.