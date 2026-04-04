По его мнению, проблемы с избирательным процессом и техническими решениями не новы: ещё на предыдущих выборах было видно, что система работает недостаточно эффективно, однако за два года существенных улучшений так и не произошло.

Яунупс подчёркивает, что если проблемы действительно столь серьёзные, их следовало решать значительно раньше, а не накануне очередных выборов. По его словам, это указывает на системное бездействие и неспособность своевременно реагировать на риски. Иронизируя, он отметил, что в такой ситуации самым «безопасным» вариантом было бы вообще отказаться от цифровых услуг — что, конечно, нереалистично, но хорошо показывает абсурд происходящего.

В то же время он предлагает радикальное решение: Латвии стоит перенять опыт Эстония, где уже давно успешно работает электронное голосование. По его мнению, самым простым путём было бы заимствовать эстонскую модель и внедрить её в Латвии, поскольку своими силами до сих пор не удалось создать эффективную и надёжную систему. Это позволило бы сократить отставание от соседней страны в сфере цифрового управления.

Однако он скептически добавляет, что даже при заимствовании хорошей модели есть риск, что в Латвии её реализуют некачественно. В целом его оценка крайне критична: ситуацию он рассматривает как серьёзный сигнал о необходимости глубоких изменений в государственном управлении и развитии цифровой инфраструктуры.