«Полный провал!» Яунупс: если не можем сами, давайте возьмем у соседа (3)

Дискуссии о безопасности избирательной системы и способности государства управлять цифровыми процессами в Латвии становятся всё более острыми. Как отметил в передаче Preses Klubs на TV24 Эдгарс Яунупс, член правления партии Latvijas attīstībai, высказывания президента по этому поводу нельзя оценивать как хорошие или плохие — это скорее признание серьёзного провала государства в данной сфере.

По его мнению, проблемы с избирательным процессом и техническими решениями не новы: ещё на предыдущих выборах было видно, что система работает недостаточно эффективно, однако за два года существенных улучшений так и не произошло.

Яунупс подчёркивает, что если проблемы действительно столь серьёзные, их следовало решать значительно раньше, а не накануне очередных выборов. По его словам, это указывает на системное бездействие и неспособность своевременно реагировать на риски. Иронизируя, он отметил, что в такой ситуации самым «безопасным» вариантом было бы вообще отказаться от цифровых услуг — что, конечно, нереалистично, но хорошо показывает абсурд происходящего.

В то же время он предлагает радикальное решение: Латвии стоит перенять опыт Эстония, где уже давно успешно работает электронное голосование. По его мнению, самым простым путём было бы заимствовать эстонскую модель и внедрить её в Латвии, поскольку своими силами до сих пор не удалось создать эффективную и надёжную систему. Это позволило бы сократить отставание от соседней страны в сфере цифрового управления.

Однако он скептически добавляет, что даже при заимствовании хорошей модели есть риск, что в Латвии её реализуют некачественно. В целом его оценка крайне критична: ситуацию он рассматривает как серьёзный сигнал о необходимости глубоких изменений в государственном управлении и развитии цифровой инфраструктуры.

Комментарии (3)
Комментарии (3)

Принесенный ветром. Кто такой Петер Мадьяр, победивший Виктора Орбана
Принесенный ветром. Кто такой Петер Мадьяр, победивший Виктора Орбана

Память у нашего Ринкевича уже не та: рижанин расстроился
Память у нашего Ринкевича уже не та: рижанин расстроился (1)

«Хватит нас доить!» Сотни таксистов совершают протестную поездку по Риге (МАРШРУТ)
«Хватит нас доить!» Сотни таксистов совершают протестную поездку по Риге (МАРШРУТ)

Растянули удовольствие: RNP включила в счета за март графу о вывозе снега (3)

Важно 3 комментариев

Жители рижского микрорайона Ильгюциемс заметили в своих счетах за март графу о вывозе снега. И чистке от снега дорожек. От какого снега, ведь в марте его уже не было?!

Жители рижского микрорайона Ильгюциемс заметили в своих счетах за март графу о вывозе снега. И чистке от снега дорожек. От какого снега, ведь в марте его уже не было?!

Путину представляют искажённую информацию о санкциях и экономике: доклад спецслужб (3)

Важно 3 комментариев

Хотя Москва публично заявляет, что успешно справляется с последствиями западных санкций, непубличные расчеты российских ведомств подтверждают: санкции уже нанесли и продолжат наносить России ущерб на сотни миллиардов долларов. Об этом говорится в докладе Бюро по защите Сатверсме (SAB). В  докладе также говорится: диктатору Владимиру Путину, вероятно, поступает искаженная информация о состоянии экономики РФ, и хотя санкции являются эффективным оружием для ограничения возможностей Москвы, агрессивную политику Путина в ближайшее время они не изменят, пишет rus.lsm.lv.

Хотя Москва публично заявляет, что успешно справляется с последствиями западных санкций, непубличные расчеты российских ведомств подтверждают: санкции уже нанесли и продолжат наносить России ущерб на сотни миллиардов долларов. Об этом говорится в докладе Бюро по защите Сатверсме (SAB). В  докладе также говорится: диктатору Владимиру Путину, вероятно, поступает искаженная информация о состоянии экономики РФ, и хотя санкции являются эффективным оружием для ограничения возможностей Москвы, агрессивную политику Путина в ближайшее время они не изменят, пишет rus.lsm.lv.

СГД требует залог за отсрочку налогов: как госструктура превратилась в ломбард? (3)

Важно 3 комментариев

Экономист Угис Хиго Глазитис опубликовал на своей странице в Facebook пост о том, как его наняли консультантом в одну фирму, и он внезапно узнал, что СГД у нас теперь больше похожа на... ломбард. 

Экономист Угис Хиго Глазитис опубликовал на своей странице в Facebook пост о том, как его наняли консультантом в одну фирму, и он внезапно узнал, что СГД у нас теперь больше похожа на... ломбард. 

Пуданс: Россия не справляется с ударами украинских беспилотников, война всё чаще переносится на её территорию (3)

Важно 3 комментариев

Россия в последнее время не справляется с ударами украинских беспилотников по своей энергетической и портовой инфраструктуре, заявил генерал-майор Каспарс Пуданс, командующий Национальными вооруженными силами Латвии (НВС), в интервью программе «900 секунд» телеканала ТВ3.

Россия в последнее время не справляется с ударами украинских беспилотников по своей энергетической и портовой инфраструктуре, заявил генерал-майор Каспарс Пуданс, командующий Национальными вооруженными силами Латвии (НВС), в интервью программе «900 секунд» телеканала ТВ3.

Сигулда приглашает на Парад растений: бесплатно (3)

Важно 3 комментариев

22-й Латвийский парад растений состоится 1 и 2 мая в цветочном парке Сигулды, сообщила координатор мероприятия Иева Дамберга.

22-й Латвийский парад растений состоится 1 и 2 мая в цветочном парке Сигулды, сообщила координатор мероприятия Иева Дамберга.

Уже сегодня: США начнут блокаду портов Ирана 13 апреля (3)

Мир 3 комментариев

Блокада Центрального командования ВС США распространится на все иранские порты в Персидском и Оманском заливе. CENTCOM не будет препятствовать свободе судоходства в Ормузском проливе и неиранских портах.

Блокада Центрального командования ВС США распространится на все иранские порты в Персидском и Оманском заливе. CENTCOM не будет препятствовать свободе судоходства в Ормузском проливе и неиранских портах.

«Да здравствуют Ляйен, Силиня и прочие бришкенсы!» Экономист прогнозирует дефицит авиатоплива (3)

Выбор редакции 3 комментариев

Экономист Гунтарс Витолс, член общества "Без партий", публикует на платформе "Х" свой прогноз на ближайшее будущее: он предупреждает о весьма вероятном дефиците авиатоплива в Европе, который, по его мнению, связан не только с кризисом на Ближнем Востоке, но и с европейским "зелёным курсом". 

Экономист Гунтарс Витолс, член общества "Без партий", публикует на платформе "Х" свой прогноз на ближайшее будущее: он предупреждает о весьма вероятном дефиците авиатоплива в Европе, который, по его мнению, связан не только с кризисом на Ближнем Востоке, но и с европейским "зелёным курсом". 

