Крылатые качели: советы, чтобы катание было безопасным и приносило радость

Редакция PRESS 3 апреля, 2026 14:22

Центр защиты прав потребителей (PTAC) призывает обратить внимание на безопасность качелей и соблюдать несколько важных мер предосторожности, чтобы катание было безопасным и приносило радость.

Повышенный риск травм часто связан с традиционными пасхальными качелями из тяжёлого дерева с жёсткими креплениями и массивными сиденьями. У них большая амплитуда движения, высокий риск падения и удара, а твёрдые материалы могут привести к серьёзным травмам. Более безопасный вариант — качели с подвесом на цепях или верёвках и с гибкими сиденьями, смягчающими удар.

Место должно быть безопасным: без твёрдого покрытия (бетона или асфальта) под качелями, без острых предметов и препятствий. Также рекомендуется выбирать место вдали от водоёмов и других потенциальных опасностей. Зона качания должна быть свободной, например, от оставленных велосипедов, и важно следить, чтобы дети случайно не выбегали в траекторию качелей.

Дети во время игры часто действуют импульсивно, поэтому взрослым нужно следить, чтобы они не выбегали в зону качания и не пытались прыгать с движущихся качелей. Детям следует напоминать, что нельзя отпускать руки, раскачиваться слишком высоко и ни в коем случае не прыгать с качелей во время движения.

Если качели находятся во дворе, на даче или в мало контролируемом месте, перед использованием необходимо проверить их состояние: не повреждены ли верёвки, цепи или тросы, надёжны ли крепления, не треснуло ли сиденье и устойчива ли конструкция. Даже небольшие повреждения при активном использовании могут привести к серьёзным последствиям.

Если происшествие случается на общественной площадке, ответственность несёт её владелец. Важно, чтобы такие площадки соответствовали требованиям безопасности и были зарегистрированы в базе данных PTAC. Сейчас в неё включены 878 игровых и рекреационных площадок по всей Латвии, с указанием установленного оборудования и ответственных лиц.

Помните: обращайте внимание, есть ли на площадке правила пользования. По возможности выбирайте места, где они размещены, и обязательно их соблюдайте.

Экономист Угис Хиго Глазитис опубликовал на своей странице в Facebook пост о том, как его наняли консультантом в одну фирму, и он внезапно узнал, что СГД у нас теперь больше похожа на... ломбард. 

Россия в последнее время не справляется с ударами украинских беспилотников по своей энергетической и портовой инфраструктуре, заявил генерал-майор Каспарс Пуданс, командующий Национальными вооруженными силами Латвии (НВС), в интервью программе «900 секунд» телеканала ТВ3.

22-й Латвийский парад растений состоится 1 и 2 мая в цветочном парке Сигулды, сообщила координатор мероприятия Иева Дамберга.

Блокада Центрального командования ВС США распространится на все иранские порты в Персидском и Оманском заливе. CENTCOM не будет препятствовать свободе судоходства в Ормузском проливе и неиранских портах.

Экономист Гунтарс Витолс, член общества "Без партий", публикует на платформе "Х" свой прогноз на ближайшее будущее: он предупреждает о весьма вероятном дефиците авиатоплива в Европе, который, по его мнению, связан не только с кризисом на Ближнем Востоке, но и с европейским "зелёным курсом". 

Покупки в интернет-магазинах стали привычным делом для многих, и статистика показывает, что число онлайн-покупателей ежегодно растет, поскольку это быстро и удобно. Но всегда ли безопасно?

С понедельника по 19 апреля во всех государствах-членах Европейского союза будет организована акция Европейской сети дорожной полиции "Roadpol", в рамках которой 15 апреля во всех странах-участницах будет осуществляться усиленный контроль за соблюдением скоростного режима, сообщили агентству ЛЕТА в Государственной полиции.

