Крылатые качели: советы, чтобы катание было безопасным и приносило радость

Безопасные качели

Повышенный риск травм часто связан с традиционными пасхальными качелями из тяжёлого дерева с жёсткими креплениями и массивными сиденьями. У них большая амплитуда движения, высокий риск падения и удара, а твёрдые материалы могут привести к серьёзным травмам. Более безопасный вариант — качели с подвесом на цепях или верёвках и с гибкими сиденьями, смягчающими удар.

Зона для качания

Место должно быть безопасным: без твёрдого покрытия (бетона или асфальта) под качелями, без острых предметов и препятствий. Также рекомендуется выбирать место вдали от водоёмов и других потенциальных опасностей. Зона качания должна быть свободной, например, от оставленных велосипедов, и важно следить, чтобы дети случайно не выбегали в траекторию качелей.

Присмотр за детьми

Дети во время игры часто действуют импульсивно, поэтому взрослым нужно следить, чтобы они не выбегали в зону качания и не пытались прыгать с движущихся качелей. Детям следует напоминать, что нельзя отпускать руки, раскачиваться слишком высоко и ни в коем случае не прыгать с качелей во время движения.

Техническое состояние

Если качели находятся во дворе, на даче или в мало контролируемом месте, перед использованием необходимо проверить их состояние: не повреждены ли верёвки, цепи или тросы, надёжны ли крепления, не треснуло ли сиденье и устойчива ли конструкция. Даже небольшие повреждения при активном использовании могут привести к серьёзным последствиям.

Зарегистрированная детская площадка

Если происшествие случается на общественной площадке, ответственность несёт её владелец. Важно, чтобы такие площадки соответствовали требованиям безопасности и были зарегистрированы в базе данных PTAC. Сейчас в неё включены 878 игровых и рекреационных площадок по всей Латвии, с указанием установленного оборудования и ответственных лиц.

Помните: обращайте внимание, есть ли на площадке правила пользования. По возможности выбирайте места, где они размещены, и обязательно их соблюдайте.