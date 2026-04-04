Его кличут «Толстый»: раскрыты подробности стрельбы по людям в Кенгарагсе (1)

tv3.lv 4 апреля, 2026 09:17

Важно

LETA

На одной из автозаправок в Риге, в Кенгарагсе, в среду прозвучало несколько выстрелов. Человек, передвигающийся на электрической инвалидной коляске, открыл огонь по мужчине, с которым у него возник конфликт. Пострадавшего в состоянии средней тяжести доставили в больницу, где ему провели операцию, сообщает программа "Degpunktā".

Поздно вечером мужчина вместе с женой пришёл в торговую точку рядом с заправкой на улице Латгалес, 427B. В какой-то момент, когда они находились снаружи, мимо головы женщины пролетела пуля — после этого началась настоящая драма.

Очевидец рассказал: «Там было три человека. Один — инвалид, у него был пистолет. (Он просто начал стрелять?) Да, шесть раз. (И потом просто сбежал?) Они втроём убежали. (Ему помогли?) Да, двое помогали. (На каком расстоянии вы были?) Примерно в двух метрах».

Трое мужчин скрылись с места происшествия в улицах Кенгарагса. Стрелок находился в электрической коляске, и его спутникам пришлось приложить усилия, чтобы вывезти его и уйти от полиции. Тем временем пострадавшему помогали находившиеся рядом люди. По словам очевидца, они сделали всё возможное до приезда медиков. Пострадавшего доставили в больницу в стабильном, но средней тяжести состоянии.

Стрелявший, 48-летний мужчина по прозвищу «Толстый», был объявлен в розыск. В своих соцсетях он публиковал провокационные фото с ножами и бейсбольной битой, а также снимки с алкоголем. Примечательно, что за несколько часов до инцидента он выложил фото, где пьёт пиво, причём всего в 500 метрах от места стрельбы. Не исключено, что конфликт произошёл под воздействием алкоголя.

По словам представителя Государственной полиции Атиса Чакарниса, рассматривается версия, что мужчина пытался украсть стеклоомывающую жидкость, а конфликт возник, когда пострадавший попытался его остановить. Оружие было найдено и изъято. После операции жизни пострадавшего ничего не угрожает.

После проверки нескольких адресов правоохранителям удалось днём задержать подозреваемого.

Комментарии (1)
Комментарии (1)

Путину представляют искажённую информацию о санкциях и экономике: доклад спецслужб
Важно

Путину представляют искажённую информацию о санкциях и экономике: доклад спецслужб (1)

Память у нашего Ринкевича уже не та: рижанин расстроился
Важно

Память у нашего Ринкевича уже не та: рижанин расстроился (1)

«Хватит нас доить!» Сотни таксистов совершают протестную поездку по Риге (МАРШРУТ)
Важно

«Хватит нас доить!» Сотни таксистов совершают протестную поездку по Риге (МАРШРУТ)

СГД требует залог за отсрочку налогов: как госструктура превратилась в ломбард? (1)

Важно 11:36

Важно 1 комментариев

Экономист Угис Хиго Глазитис опубликовал на своей странице в Facebook пост о том, как его наняли консультантом в одну фирму, и он внезапно узнал, что СГД у нас теперь больше похожа на... ломбард. 

Экономист Угис Хиго Глазитис опубликовал на своей странице в Facebook пост о том, как его наняли консультантом в одну фирму, и он внезапно узнал, что СГД у нас теперь больше похожа на... ломбард. 

Пуданс: Россия не справляется с ударами украинских беспилотников, война всё чаще переносится на её территорию (1)

Важно 11:26

Важно 1 комментариев

Россия в последнее время не справляется с ударами украинских беспилотников по своей энергетической и портовой инфраструктуре, заявил генерал-майор Каспарс Пуданс, командующий Национальными вооруженными силами Латвии (НВС), в интервью программе «900 секунд» телеканала ТВ3.

Россия в последнее время не справляется с ударами украинских беспилотников по своей энергетической и портовой инфраструктуре, заявил генерал-майор Каспарс Пуданс, командующий Национальными вооруженными силами Латвии (НВС), в интервью программе «900 секунд» телеканала ТВ3.

Сигулда приглашает на Парад растений: бесплатно (1)

Важно 11:25

Важно 1 комментариев

22-й Латвийский парад растений состоится 1 и 2 мая в цветочном парке Сигулды, сообщила координатор мероприятия Иева Дамберга.

22-й Латвийский парад растений состоится 1 и 2 мая в цветочном парке Сигулды, сообщила координатор мероприятия Иева Дамберга.

Уже сегодня: США начнут блокаду портов Ирана 13 апреля (1)

Мир 11:23

Мир 1 комментариев

Блокада Центрального командования ВС США распространится на все иранские порты в Персидском и Оманском заливе. CENTCOM не будет препятствовать свободе судоходства в Ормузском проливе и неиранских портах.

Блокада Центрального командования ВС США распространится на все иранские порты в Персидском и Оманском заливе. CENTCOM не будет препятствовать свободе судоходства в Ормузском проливе и неиранских портах.

«Да здравствуют Ляйен, Силиня и прочие бришкенсы!» Экономист прогнозирует дефицит авиатоплива (1)

Выбор редакции 11:15

Выбор редакции 1 комментариев

Экономист Гунтарс Витолс, член общества "Без партий", публикует на платформе "Х" свой прогноз на ближайшее будущее: он предупреждает о весьма вероятном дефиците авиатоплива в Европе, который, по его мнению, связан не только с кризисом на Ближнем Востоке, но и с европейским "зелёным курсом". 

Экономист Гунтарс Витолс, член общества "Без партий", публикует на платформе "Х" свой прогноз на ближайшее будущее: он предупреждает о весьма вероятном дефиците авиатоплива в Европе, который, по его мнению, связан не только с кризисом на Ближнем Востоке, но и с европейским "зелёным курсом". 

Уже и латышский выучили: мошенники — теперь и в интернет-магазинах! (1)

Важно 11:02

Важно 1 комментариев

Покупки в интернет-магазинах стали привычным делом для многих, и статистика показывает, что число онлайн-покупателей ежегодно растет, поскольку это быстро и удобно. Но всегда ли безопасно?

Покупки в интернет-магазинах стали привычным делом для многих, и статистика показывает, что число онлайн-покупателей ежегодно растет, поскольку это быстро и удобно. Но всегда ли безопасно?

Марафон контроля скорости проводит ЕС на этой неделе: что будет? (1)

Новости Латвии 10:55

Новости Латвии 1 комментариев

С понедельника по 19 апреля во всех государствах-членах Европейского союза будет организована акция Европейской сети дорожной полиции "Roadpol", в рамках которой 15 апреля во всех странах-участницах будет осуществляться усиленный контроль за соблюдением скоростного режима, сообщили агентству ЛЕТА в Государственной полиции.

С понедельника по 19 апреля во всех государствах-членах Европейского союза будет организована акция Европейской сети дорожной полиции "Roadpol", в рамках которой 15 апреля во всех странах-участницах будет осуществляться усиленный контроль за соблюдением скоростного режима, сообщили агентству ЛЕТА в Государственной полиции.

