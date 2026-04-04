Поздно вечером мужчина вместе с женой пришёл в торговую точку рядом с заправкой на улице Латгалес, 427B. В какой-то момент, когда они находились снаружи, мимо головы женщины пролетела пуля — после этого началась настоящая драма.

Очевидец рассказал: «Там было три человека. Один — инвалид, у него был пистолет. (Он просто начал стрелять?) Да, шесть раз. (И потом просто сбежал?) Они втроём убежали. (Ему помогли?) Да, двое помогали. (На каком расстоянии вы были?) Примерно в двух метрах».

Трое мужчин скрылись с места происшествия в улицах Кенгарагса. Стрелок находился в электрической коляске, и его спутникам пришлось приложить усилия, чтобы вывезти его и уйти от полиции. Тем временем пострадавшему помогали находившиеся рядом люди. По словам очевидца, они сделали всё возможное до приезда медиков. Пострадавшего доставили в больницу в стабильном, но средней тяжести состоянии.

Стрелявший, 48-летний мужчина по прозвищу «Толстый», был объявлен в розыск. В своих соцсетях он публиковал провокационные фото с ножами и бейсбольной битой, а также снимки с алкоголем. Примечательно, что за несколько часов до инцидента он выложил фото, где пьёт пиво, причём всего в 500 метрах от места стрельбы. Не исключено, что конфликт произошёл под воздействием алкоголя.

По словам представителя Государственной полиции Атиса Чакарниса, рассматривается версия, что мужчина пытался украсть стеклоомывающую жидкость, а конфликт возник, когда пострадавший попытался его остановить. Оружие было найдено и изъято. После операции жизни пострадавшего ничего не угрожает.

После проверки нескольких адресов правоохранителям удалось днём задержать подозреваемого.