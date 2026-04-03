Своими впечатлениями в соцсети Threads поделилась Паула.

«Хочу поделиться опытом вчерашнего посещения зоопарка за 1 евро. Не о самом зоопарке и не о том, каких животных можно было и каких нельзя было увидеть. В этот раз — о людях, которых я там встретила. Неужели такие люди действительно живут вокруг нас?

Кормят животных, хотя ясно написано, что кормить животных запрещено; идут и дергают двери, на которых чётко написано, что двери закрыты (даже на русском и английском языках, но всё равно не понимают); многие ходят по парку и курят где попало.

Но самое страшное, что я наблюдала, — это то, как многие мамы обращаются со своими детьми. У меня самой есть маленький ребёнок, именно поэтому, поскольку я сижу с ним дома, вчера у меня был выходной и возможность посетить зоопарк.

Что я увидела? Дети плачут, а мамы вместо того, чтобы попытаться их успокоить, буквально дергают своих детей за руки, за воротники, толкают и даже бьют. Ребёнок кричит, что ему больно, а мама лишь огрызается в ответ, чтобы он закрыл рот и шёл дальше. И не один такой случай я видела.

Может быть, действительно уже пора понять, что не каждой женщине нужно становиться матерью, если она настолько не может терпеть даже собственных детей? Очень неприятные эмоции после вчерашнего посещения. Весь оставшийся вечер не хотелось выпускать своего ребёнка из рук. Такой странный мир», - призналась Паула.

Анастасия тоже вчера воспользовалась этой возможностью и поделилась мнением в комментариях: «Я полностью согласна, я вчера ходила в зоопарк с малышкой, совсем не предполагая, что будет ТАК плохо. Казалось, что пришли все бедные (я понимаю, что не все такие) и необразованные. Мне было очень страшно... толпы, толкотня, кормление животных, взрослые, бегающие как угорелые, отталкивающие малышей, чтобы самим все увидеть».

«Животные, как правило, ведут себя лучше, чем люди. Я просто не понимаю одного – как посетители не видят, что они ведут себя ужасно? Отсутствует элементарное уважение к животным. Родители тоже вообще не вмешиваются и ничего не рассказывают детям о животных, хотя видно, что дети ими интересуются. Они не учат уважению, тому, что это не их собственность», - отметила в комментариях Екатерина.