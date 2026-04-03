Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Вести еженедельник 7 Супер Секретов
Пн, 13. Апреля
Люди вели себя как животные: грустные впечатления от посещения зоопарка «по акции» (3)

Редакция PRESS 3 апреля, 2026 11:52

Выбор редакции 3 комментариев

1 апреля Рижский зоопарк провёл акцию - билеты продавались всего за 1 евро. Это привлекло 22 000 посетителей за один только день. Однако некоторые вели себя хуже животных.

Своими впечатлениями в соцсети Threads поделилась Паула.

«Хочу поделиться опытом вчерашнего посещения зоопарка за 1 евро. Не о самом зоопарке и не о том, каких животных можно было и каких нельзя было увидеть. В этот раз — о людях, которых я там встретила. Неужели такие люди действительно живут вокруг нас?

Кормят животных, хотя ясно написано, что кормить животных запрещено; идут и дергают двери, на которых чётко написано, что двери закрыты (даже на русском и английском языках, но всё равно не понимают); многие ходят по парку и курят где попало.

Но самое страшное, что я наблюдала, — это то, как многие мамы обращаются со своими детьми. У меня самой есть маленький ребёнок, именно поэтому, поскольку я сижу с ним дома, вчера у меня был выходной и возможность посетить зоопарк.

Что я увидела? Дети плачут, а мамы вместо того, чтобы попытаться их успокоить, буквально дергают своих детей за руки, за воротники, толкают и даже бьют. Ребёнок кричит, что ему больно, а мама лишь огрызается в ответ, чтобы он закрыл рот и шёл дальше. И не один такой случай я видела.

Может быть, действительно уже пора понять, что не каждой женщине нужно становиться матерью, если она настолько не может терпеть даже собственных детей? Очень неприятные эмоции после вчерашнего посещения. Весь оставшийся вечер не хотелось выпускать своего ребёнка из рук. Такой странный мир», - призналась Паула.

Анастасия тоже вчера воспользовалась этой возможностью и поделилась мнением в комментариях: «Я полностью согласна, я вчера ходила в зоопарк с малышкой, совсем не предполагая, что будет ТАК плохо. Казалось, что пришли все бедные (я понимаю, что не все такие) и необразованные. Мне было очень страшно... толпы, толкотня, кормление животных, взрослые, бегающие как угорелые, отталкивающие малышей, чтобы самим все увидеть».

«Животные, как правило, ведут себя лучше, чем люди. Я просто не понимаю одного – как посетители не видят, что они ведут себя ужасно? Отсутствует элементарное уважение к животным. Родители тоже вообще не вмешиваются и ничего не рассказывают детям о животных, хотя видно, что дети ими интересуются. Они не учат уважению, тому, что это не их собственность», - отметила в комментариях Екатерина.

Комментарии (3)
Комментарии (3)

Память у нашего Ринкевича уже не та: рижанин расстроился
Память у нашего Ринкевича уже не та: рижанин расстроился (1)

Принесенный ветром. Кто такой Петер Мадьяр, победивший Виктора Орбана

«Хватит нас доить!» Сотни таксистов совершают протестную поездку по Риге (МАРШРУТ)

СГД требует залог за отсрочку налогов: как госструктура превратилась в ломбард? (3)

Важно 11:36

Важно 3 комментариев

Экономист Угис Хиго Глазитис опубликовал на своей странице в Facebook пост о том, как его наняли консультантом в одну фирму, и он внезапно узнал, что СГД у нас теперь больше похожа на... ломбард. 

Экономист Угис Хиго Глазитис опубликовал на своей странице в Facebook пост о том, как его наняли консультантом в одну фирму, и он внезапно узнал, что СГД у нас теперь больше похожа на... ломбард. 

Пуданс: Россия не справляется с ударами украинских беспилотников, война всё чаще переносится на её территорию (3)

Важно 11:26

Важно 3 комментариев

Россия в последнее время не справляется с ударами украинских беспилотников по своей энергетической и портовой инфраструктуре, заявил генерал-майор Каспарс Пуданс, командующий Национальными вооруженными силами Латвии (НВС), в интервью программе «900 секунд» телеканала ТВ3.

Россия в последнее время не справляется с ударами украинских беспилотников по своей энергетической и портовой инфраструктуре, заявил генерал-майор Каспарс Пуданс, командующий Национальными вооруженными силами Латвии (НВС), в интервью программе «900 секунд» телеканала ТВ3.

Сигулда приглашает на Парад растений: бесплатно (3)

Важно 11:25

Важно 3 комментариев

22-й Латвийский парад растений состоится 1 и 2 мая в цветочном парке Сигулды, сообщила координатор мероприятия Иева Дамберга.

22-й Латвийский парад растений состоится 1 и 2 мая в цветочном парке Сигулды, сообщила координатор мероприятия Иева Дамберга.

Уже сегодня: США начнут блокаду портов Ирана 13 апреля (3)

Мир 11:23

Мир 3 комментариев

Блокада Центрального командования ВС США распространится на все иранские порты в Персидском и Оманском заливе. CENTCOM не будет препятствовать свободе судоходства в Ормузском проливе и неиранских портах.

Блокада Центрального командования ВС США распространится на все иранские порты в Персидском и Оманском заливе. CENTCOM не будет препятствовать свободе судоходства в Ормузском проливе и неиранских портах.

«Да здравствуют Ляйен, Силиня и прочие бришкенсы!» Экономист прогнозирует дефицит авиатоплива (3)

Выбор редакции 11:15

Выбор редакции 3 комментариев

Экономист Гунтарс Витолс, член общества "Без партий", публикует на платформе "Х" свой прогноз на ближайшее будущее: он предупреждает о весьма вероятном дефиците авиатоплива в Европе, который, по его мнению, связан не только с кризисом на Ближнем Востоке, но и с европейским "зелёным курсом". 

Экономист Гунтарс Витолс, член общества "Без партий", публикует на платформе "Х" свой прогноз на ближайшее будущее: он предупреждает о весьма вероятном дефиците авиатоплива в Европе, который, по его мнению, связан не только с кризисом на Ближнем Востоке, но и с европейским "зелёным курсом". 

Уже и латышский выучили: мошенники — теперь и в интернет-магазинах! (3)

Важно 11:02

Важно 3 комментариев

Покупки в интернет-магазинах стали привычным делом для многих, и статистика показывает, что число онлайн-покупателей ежегодно растет, поскольку это быстро и удобно. Но всегда ли безопасно?

Покупки в интернет-магазинах стали привычным делом для многих, и статистика показывает, что число онлайн-покупателей ежегодно растет, поскольку это быстро и удобно. Но всегда ли безопасно?

Марафон контроля скорости проводит ЕС на этой неделе: что будет? (3)

Новости Латвии 10:55

Новости Латвии 3 комментариев

С понедельника по 19 апреля во всех государствах-членах Европейского союза будет организована акция Европейской сети дорожной полиции "Roadpol", в рамках которой 15 апреля во всех странах-участницах будет осуществляться усиленный контроль за соблюдением скоростного режима, сообщили агентству ЛЕТА в Государственной полиции.

С понедельника по 19 апреля во всех государствах-членах Европейского союза будет организована акция Европейской сети дорожной полиции "Roadpol", в рамках которой 15 апреля во всех странах-участницах будет осуществляться усиленный контроль за соблюдением скоростного режима, сообщили агентству ЛЕТА в Государственной полиции.

