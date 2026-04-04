Не встречайте по одежке: медик ответила на замечания в адрес пациента

Медик поясняет, что бригады скорой работают в самых разных условиях — «в магазинах, на улице, на рабочих местах, в рыбных цехах, автомастерских, на стройках, в лесу, в грязи, в снегу». Часто пациенты находятся «в самом беспомощном состоянии, когда только что с ними случилась неприяность — инсульт, инфаркт, автоавария или просто человек поскользнулся и получил серьезную травму».

По её словам, никто не застрахован от подобных ситуаций: «Не всегда наши пациенты красиво одеты, чистые и ухоженные — чаще всего мы встречаем их в повседневной жизни». Поэтому людей доставляют в больницу такими, какими их нашли: «с работы, в той одежде, которая на них в этот момент — потому что состояние здоровья важнее чистых брюк или причесанных волос».

Она подчёркивает: «Ни моя работа, ни мое отношение не меняются от этого — всегда важнее всего состояние пациента».

Однако в Клиническая университетская больница имени Страдиня, по её словам, произошёл противоположный случай: «к сожалению, сегодня нашему пациенту не повезло — прозвучали язвительные замечания о его внешнем виде». При этом, как отмечает автор, «ни на секунду не задумались, почему пациент доставлен и что причина может быть достаточно серьезной».

Она призывает к большему пониманию: «Хотелось бы видеть за рабочей одеждой человека, которому сейчас нужна помощь». И добавляет: «В конце концов, никто из нас не может предсказать, когда скорую помощь придется вызывать уже для себя — и насколько красиво мы сами будем выглядеть в этот момент».

Пользователи в комментариях отмечают, что такие случаи не редкость. Один из них пишет: «К сожалению, мы тоже с этим сталкивались», поблагодарив медиков за «смелость, заботу и способность быть рядом в самые тяжёлые моменты».