Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Не встречайте по одежке: медик ответила на замечания в адрес пациента

Редакция PRESS 4 апреля, 2026 07:19

В Латвии обсуждают резонансный случай в медицине: сотрудница Служба неотложной медицинской помощи рассказала, как пациента унизили в приёмном отделении из-за его внешнего вида. История вызвала дискуссию о человечности и профессионализме врачей.

Медик поясняет, что бригады скорой работают в самых разных условиях — «в магазинах, на улице, на рабочих местах, в рыбных цехах, автомастерских, на стройках, в лесу, в грязи, в снегу». Часто пациенты находятся «в самом беспомощном состоянии, когда только что с ними случилась неприяность — инсульт, инфаркт, автоавария или просто человек поскользнулся и получил серьезную травму».

По её словам, никто не застрахован от подобных ситуаций: «Не всегда наши пациенты красиво одеты, чистые и ухоженные — чаще всего мы встречаем их в повседневной жизни». Поэтому людей доставляют в больницу такими, какими их нашли: «с работы, в той одежде, которая на них в этот момент — потому что состояние здоровья важнее чистых брюк или причесанных волос».

Она подчёркивает: «Ни моя работа, ни мое отношение не меняются от этого — всегда важнее всего состояние пациента».

Однако в Клиническая университетская больница имени Страдиня, по её словам, произошёл противоположный случай: «к сожалению, сегодня нашему пациенту не повезло — прозвучали язвительные замечания о его внешнем виде». При этом, как отмечает автор, «ни на секунду не задумались, почему пациент доставлен и что причина может быть достаточно серьезной».

Она призывает к большему пониманию: «Хотелось бы видеть за рабочей одеждой человека, которому сейчас нужна помощь». И добавляет: «В конце концов, никто из нас не может предсказать, когда скорую помощь придется вызывать уже для себя — и насколько красиво мы сами будем выглядеть в этот момент».

Пользователи в комментариях отмечают, что такие случаи не редкость. Один из них пишет: «К сожалению, мы тоже с этим сталкивались», поблагодарив медиков за «смелость, заботу и способность быть рядом в самые тяжёлые моменты».

Путину представляют искажённую информацию о санкциях и экономике: доклад спецслужб
СГД требует залог за отсрочку налогов: как госструктура превратилась в ломбард?
СГД требует залог за отсрочку налогов: как госструктура превратилась в ломбард?

«Хватит нас доить!» Сотни таксистов совершают протестную поездку по Риге (МАРШРУТ)
СГД требует залог за отсрочку налогов: как госструктура превратилась в ломбард?

Экономист Угис Хиго Глазитис опубликовал на своей странице в Facebook пост о том, как его наняли консультантом в одну фирму, и он внезапно узнал, что СГД у нас теперь больше похожа на... ломбард. 

Пуданс: Россия не справляется с ударами украинских беспилотников, война всё чаще переносится на её территорию

Россия в последнее время не справляется с ударами украинских беспилотников по своей энергетической и портовой инфраструктуре, заявил генерал-майор Каспарс Пуданс, командующий Национальными вооруженными силами Латвии (НВС), в интервью программе «900 секунд» телеканала ТВ3.

Сигулда приглашает на Парад растений: бесплатно

22-й Латвийский парад растений состоится 1 и 2 мая в цветочном парке Сигулды, сообщила координатор мероприятия Иева Дамберга.

Уже сегодня: США начнут блокаду портов Ирана 13 апреля

Блокада Центрального командования ВС США распространится на все иранские порты в Персидском и Оманском заливе. CENTCOM не будет препятствовать свободе судоходства в Ормузском проливе и неиранских портах.

«Да здравствуют Ляйен, Силиня и прочие бришкенсы!» Экономист прогнозирует дефицит авиатоплива

Экономист Гунтарс Витолс, член общества "Без партий", публикует на платформе "Х" свой прогноз на ближайшее будущее: он предупреждает о весьма вероятном дефиците авиатоплива в Европе, который, по его мнению, связан не только с кризисом на Ближнем Востоке, но и с европейским "зелёным курсом". 

Уже и латышский выучили: мошенники — теперь и в интернет-магазинах!

Покупки в интернет-магазинах стали привычным делом для многих, и статистика показывает, что число онлайн-покупателей ежегодно растет, поскольку это быстро и удобно. Но всегда ли безопасно?

Марафон контроля скорости проводит ЕС на этой неделе: что будет?

С понедельника по 19 апреля во всех государствах-членах Европейского союза будет организована акция Европейской сети дорожной полиции "Roadpol", в рамках которой 15 апреля во всех странах-участницах будет осуществляться усиленный контроль за соблюдением скоростного режима, сообщили агентству ЛЕТА в Государственной полиции.

