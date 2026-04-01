По их инициативе портал "Mana balss" в начале марта за несколько часов собрал 300 подписей, необходимых для подачи коллективного заявления, а к началу этой недели против решения думы подписались уже 1356 избирателей Екабпилсского края. Когда авторы инициативы подали заявление в думу в начале марта, после проверки действительными были признаны 962 подписи. На прошлой неделе краевая дума рассмотрела коллективное заявление, но решила отклонить призыв его авторов отложить реорганизацию школьной сети. Председатель думы Райвис Рагайнис признал, что это самое сложное решение, которое, возможно, придется принять в этом сроке. "Однако наши желания и мнения не всегда совпадают с тем, что мы должны делать. Заглядывая в будущее, мы должны это сделать", - сказал Рагайнис.

Он пояснил, что новая модель финансирования зарплаты учителей "Программа в школе" устанавливает новые критерии: если местное самоуправление хочет содержать школу, которая им не соответствует, оно должно обеспечить софинансирование зарплаты учителей. Государственная бюджетная субсидия на зарплату учителей предоставляется только тем школам, которые соответствуют критериям - прежде всего, это установленное количество учеников в классах.

Опыт других самоуправлений показывает, что изменение статуса учебного заведения влияет на выбор родителей - особенно тех, кто работает в центре края и имеет возможность обеспечить своим детям обучение в более крупной школе. В этом случае младшие братья и сестры также посещают эти школы вместе со старшими детьми. На это указывали политики из нескольких муниципалитетов, которые заявили, что не в состоянии изменить ситуацию, а также повлиять на региональную политику государства, которая не учитывает интересы сельских жителей.