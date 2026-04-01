«Наши желания не совпадают с возможностями»: школы закрывают несмотря на протесты (1)

© LETA 1 апреля, 2026 11:14

Латышские СМИ 1 комментариев

Екабпилсский край - один из немногих, где еще не произошла масштабная реорганизация образовательных учреждений, которую некоторые самоуправления провели еще в предыдущем созыве. Краевая дума приняла решение 26 февраля. Оно затрагивает три средние школы, две основные школы, а также четыре места реализации программ еще двух основных школ, где когда-то были школы. Реформа сопровождалась громкими протестами местных жителей.

По их инициативе портал "Mana balss" в начале марта за несколько часов собрал 300 подписей, необходимых для подачи коллективного заявления, а к началу этой недели против решения думы подписались уже 1356 избирателей Екабпилсского края. Когда авторы инициативы подали заявление в думу в начале марта, после проверки действительными были признаны 962 подписи. На прошлой неделе краевая дума рассмотрела коллективное заявление, но решила отклонить призыв его авторов отложить реорганизацию школьной сети. Председатель думы Райвис Рагайнис признал, что это самое сложное решение, которое, возможно, придется принять в этом сроке. "Однако наши желания и мнения не всегда совпадают с тем, что мы должны делать. Заглядывая в будущее, мы должны это сделать", - сказал Рагайнис.

Он пояснил, что новая модель финансирования зарплаты учителей "Программа в школе" устанавливает новые критерии: если местное самоуправление хочет содержать школу, которая им не соответствует, оно должно обеспечить софинансирование зарплаты учителей. Государственная бюджетная субсидия на зарплату учителей предоставляется только тем школам, которые соответствуют критериям - прежде всего, это установленное количество учеников в классах.

Опыт других самоуправлений показывает, что изменение статуса учебного заведения влияет на выбор родителей - особенно тех, кто работает в центре края и имеет возможность обеспечить своим детям обучение в более крупной школе. В этом случае младшие братья и сестры также посещают эти школы вместе со старшими детьми. На это указывали политики из нескольких муниципалитетов, которые заявили, что не в состоянии изменить ситуацию, а также повлиять на региональную политику государства, которая не учитывает интересы сельских жителей.

Экономист Угис Хиго Глазитис опубликовал на своей странице в Facebook пост о том, как его наняли консультантом в одну фирму, и он внезапно узнал, что СГД у нас теперь больше похожа на... ломбард. 

Россия в последнее время не справляется с ударами украинских беспилотников по своей энергетической и портовой инфраструктуре, заявил генерал-майор Каспарс Пуданс, командующий Национальными вооруженными силами Латвии (НВС), в интервью программе «900 секунд» телеканала ТВ3.

22-й Латвийский парад растений состоится 1 и 2 мая в цветочном парке Сигулды, сообщила координатор мероприятия Иева Дамберга.

Блокада Центрального командования ВС США распространится на все иранские порты в Персидском и Оманском заливе. CENTCOM не будет препятствовать свободе судоходства в Ормузском проливе и неиранских портах.

Экономист Гунтарс Витолс, член общества "Без партий", публикует на платформе "Х" свой прогноз на ближайшее будущее: он предупреждает о весьма вероятном дефиците авиатоплива в Европе, который, по его мнению, связан не только с кризисом на Ближнем Востоке, но и с европейским "зелёным курсом". 

Покупки в интернет-магазинах стали привычным делом для многих, и статистика показывает, что число онлайн-покупателей ежегодно растет, поскольку это быстро и удобно. Но всегда ли безопасно?

С понедельника по 19 апреля во всех государствах-членах Европейского союза будет организована акция Европейской сети дорожной полиции "Roadpol", в рамках которой 15 апреля во всех странах-участницах будет осуществляться усиленный контроль за соблюдением скоростного режима, сообщили агентству ЛЕТА в Государственной полиции.

