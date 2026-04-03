Ущерба не нанесено: Литва прекратила дело о повреждении кабеля в море (1)

© LETA 3 апреля, 2026 14:39

Прокуратура Литвы прекратила досудебное расследование по факту повреждения в ноябре 2024 года оптоволоконных кабелей в Балтийском море, соединяющих Литву и Швецию.

Как сообщила в пятницу Генеральная прокуратура, расследование прекращено в связи с тем, что Литве не было нанесено никакого ущерба, поскольку кабели были повреждены на морском дне в исключительной экономической зоне Швеции.

«Этот вывод сделан после установления конкретных мест инцидента с точными географическими координатами. Данное обстоятельство имеет важное значение для оценки юрисдикции и применения пределов ответственности», — отметили в ведомстве.

Прокуратура отметила, что досудебные расследования инцидентов продолжаются в Швеции и Финляндии.

«Учитывая, что расследования аналогичных деяний продолжаются в Швеции и Финляндии, а также то, что Литве не причинен ущерб, инцидент произошел за пределами территории страны и не подпадает под универсальную юрисдикцию, дальнейшее расследование в Литве невозможно», — говорится в постановлении прокурора.

Расследование, начатое 19 ноября 2024 года, велось по статье о террористическом акте. Была создана совместная следственная группа с участием ведомств Финляндии, Швеции и Литвы.

По данным прокуратуры, следствие не выявило данных об умысле экипажей судов или иных лиц, направленном на запугивание общества, оказание давления на государство или международные организации в террористических целях.

В ходе расследования в Литве были получены заключения экспертов, допрошены свидетели, установлено сотрудничество с иностранными учреждениями и Евроюстом. Выяснилось, что материальный ущерб от восстановительных работ был нанесен только шведским и финским компаниям.

Дело было возбуждено после того, как телекоммуникационная компания Telia Lietuva сообщила о повреждении утром 17 ноября одного из трех подводных кабелей связи между Швецией и Литвой.

На следующий день финский оператор Cinia сообщил об обрыве кабеля, соединяющего Хельсинки и немецкий порт Росток.

Это лишь некоторые из серии повреждений стратегической подводной инфраструктуры в Балтийском море в 2023–2025 годах. Политики связывали инциденты с российскими диверсиями, однако, по оценке литовской разведки, повреждения не связаны с преднамеренными действиями экипажей судов, заходящих в порты России.

Тем не менее, по данным разведки, Россия усиливает защиту своего теневого флота. Сотни таких судов были внесены Евросоюзом в черный список с целью сокращения военного бюджета Москвы.

Россия использует флотилию устаревших танкеров с неясной структурой собственности для обхода санкций на экспорт нефти, введенных после начала полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году.

В связи с повреждениями критической инфраструктуры НАТО начало в Балтийском море мониторинговую миссию Baltic Sentry.

Комментарии (1)

СГД требует залог за отсрочку налогов: как госструктура превратилась в ломбард?
Президент США Дональд Трамп в резких выражениях раскритиковал папу римского Льва XIV, призвавшего во время молитвенного бдения к миру во всем мире. Глава Римско-католической церкви "ужасен" в вопросах внешней политики, написал Трамп на платформе Truth Social в ночь на понедельник, 13 апреля, по европейскому времени.

Рижское самоуправление SIA "Rīgas satiksme" намерено повысить цены на парковку, а также ограничить льготы для владельцев электромобилей, в том числе бесплатную парковку в центре города, сообщает программа TV3 "Nekā personīga".

Жители рижского микрорайона Ильгюциемс заметили в своих счетах за март графу о вывозе снега. И чистке от снега дорожек. От какого снега, ведь в марте его уже не было?!

Хотя Москва публично заявляет, что успешно справляется с последствиями западных санкций, непубличные расчеты российских ведомств подтверждают: санкции уже нанесли и продолжат наносить России ущерб на сотни миллиардов долларов. Об этом говорится в докладе Бюро по защите Сатверсме (SAB). В  докладе также говорится: диктатору Владимиру Путину, вероятно, поступает искаженная информация о состоянии экономики РФ, и хотя санкции являются эффективным оружием для ограничения возможностей Москвы, агрессивную политику Путина в ближайшее время они не изменят, пишет rus.lsm.lv.

Экономист Угис Хиго Глазитис опубликовал на своей странице в Facebook пост о том, как его наняли консультантом в одну фирму, и он внезапно узнал, что СГД у нас теперь больше похожа на... ломбард. 

Россия в последнее время не справляется с ударами украинских беспилотников по своей энергетической и портовой инфраструктуре, заявил генерал-майор Каспарс Пуданс, командующий Национальными вооруженными силами Латвии (НВС), в интервью программе «900 секунд» телеканала ТВ3.

22-й Латвийский парад растений состоится 1 и 2 мая в цветочном парке Сигулды, сообщила координатор мероприятия Иева Дамберга.

