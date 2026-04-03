Как сообщила в пятницу Генеральная прокуратура, расследование прекращено в связи с тем, что Литве не было нанесено никакого ущерба, поскольку кабели были повреждены на морском дне в исключительной экономической зоне Швеции.

«Этот вывод сделан после установления конкретных мест инцидента с точными географическими координатами. Данное обстоятельство имеет важное значение для оценки юрисдикции и применения пределов ответственности», — отметили в ведомстве.

Прокуратура отметила, что досудебные расследования инцидентов продолжаются в Швеции и Финляндии.

«Учитывая, что расследования аналогичных деяний продолжаются в Швеции и Финляндии, а также то, что Литве не причинен ущерб, инцидент произошел за пределами территории страны и не подпадает под универсальную юрисдикцию, дальнейшее расследование в Литве невозможно», — говорится в постановлении прокурора.

Расследование, начатое 19 ноября 2024 года, велось по статье о террористическом акте. Была создана совместная следственная группа с участием ведомств Финляндии, Швеции и Литвы.

По данным прокуратуры, следствие не выявило данных об умысле экипажей судов или иных лиц, направленном на запугивание общества, оказание давления на государство или международные организации в террористических целях.

В ходе расследования в Литве были получены заключения экспертов, допрошены свидетели, установлено сотрудничество с иностранными учреждениями и Евроюстом. Выяснилось, что материальный ущерб от восстановительных работ был нанесен только шведским и финским компаниям.

Дело было возбуждено после того, как телекоммуникационная компания Telia Lietuva сообщила о повреждении утром 17 ноября одного из трех подводных кабелей связи между Швецией и Литвой.

На следующий день финский оператор Cinia сообщил об обрыве кабеля, соединяющего Хельсинки и немецкий порт Росток.

Это лишь некоторые из серии повреждений стратегической подводной инфраструктуры в Балтийском море в 2023–2025 годах. Политики связывали инциденты с российскими диверсиями, однако, по оценке литовской разведки, повреждения не связаны с преднамеренными действиями экипажей судов, заходящих в порты России.

Тем не менее, по данным разведки, Россия усиливает защиту своего теневого флота. Сотни таких судов были внесены Евросоюзом в черный список с целью сокращения военного бюджета Москвы.

Россия использует флотилию устаревших танкеров с неясной структурой собственности для обхода санкций на экспорт нефти, введенных после начала полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году.

В связи с повреждениями критической инфраструктуры НАТО начало в Балтийском море мониторинговую миссию Baltic Sentry.