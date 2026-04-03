Явный признак подготовки наземной операции: Хегсет срочно сменил начальника штаба армии США

Редакция PRESS 3 апреля, 2026 12:12

Мир 0 комментариев

Министр обороны США попросил начальника штаба армии США генерала Рэнди Джорджа уйти в отставку, сообщили в четверг в Пентагоне, не назвав причину этого решения.

"Джордж уходит в отставку с поста 41-го начальника штаба армии незамедлительно, - сообщил официальный представитель Пентагона Шон Парнелл. Джордж занял этот пост в августе 2023 года, еще при администрации Байдена.

За свою почти сорокалетнюю военную карьеру Джордж неоднократно бывал в Ираке и Афганистане, а также занимал такие должности, как заместитель начальника штаба армии и старший военный помощник главы Пентагона Ллойда Остина во время президентского срока Джо Байдена.

Телеканал CBS со ссылкой на источник сообщил, что главе Пентагона Питу Хегсету нужен человек, который будет реализовывать его и президента Дональда Трампа видение армии.

Исполнять обязанности начальника штаба армии будет генерал Кристофер Ланив, сообщил представитель Пентагона.

До нынешнего назначения он успел побывать: командующим 82-й воздушно-десантной дивизией; командующим 8-й армией в Южной Корее; старшим военным помощником министра обороны Пита Хегсета; затем в феврале 2026 года занял пост заместителя начальника штаба армии США.

Американские СМИ подчеркивают, что Ланив — человек, который быстро поднялся именно при нынешнем руководстве Пентагона. Washington Post пишет, что он ранее был главным военным помощником Хегсета и его карьерный рост был очень стремительным.

Ланив работал главным военным помощником Хегсета, когда Трамп неожиданно выдвинул его на пост заместителя начальника штаба армии в октябре прошлого года. Это стремительный взлет для офицера, который еще два года назад был всего лишь двухзвездным генералом.

Перестановки в руководстве происходят в тот момент, когда военнослужащие 82-й воздушно-десантной дивизии отправляются на Ближний Восток вместе с тысячами морских пехотинцев и другими подразделениями. Администрация Трампа избегает вопросов о том, будут ли США развертывать наземные войска в Иране.

Выступая в среду, Трамп не назвал дату окончания конфликта и не привел подробностей своей стратегии на будущее, но предсказал новые военные действия.

"Мы нанесем по ним чрезвычайно сильный удар в течение следующих двух-трех недель", - сказал Трамп, добавив, что США "вернут их в каменный век, где им самое место". Хегсет поддержал эти слова после выступления, опубликовав в социальных сетях запись следующего содержания: "Назад в каменный век".

Начальник штаба армии по факту является командующим сухопутными войсками США (Объединенный комитет начальников штабов состоит из начальников штабов ВВС, ВМФ, армии и морской пехоты). Смена командующего явно связана с подготовкой наземной операции в Иране. Очевидно, что бывший н\ш армии генерал Джордж выражал скепсис по этому поводу, что и послужило причиной его отставки.  

Принесенный ветром. Кто такой Петер Мадьяр, победивший Виктора Орбана
Принесенный ветром. Кто такой Петер Мадьяр, победивший Виктора Орбана

Память у нашего Ринкевича уже не та: рижанин расстроился
Память у нашего Ринкевича уже не та: рижанин расстроился (1)

Растянули удовольствие: RNP включила в счета за март графу о вывозе снега
Растянули удовольствие: RNP включила в счета за март графу о вывозе снега

Тяжелое ДТП на Лиепайском шоссе: пострадали пять грузовиков. ВИДЕО

TV3 сообщает о тяжелой аварии на Лиепайском шоссе. Дорога перекрыта в обоих направлениях.

TV3 сообщает о тяжелой аварии на Лиепайском шоссе. Дорога перекрыта в обоих направлениях.

Загрузка

Глава Еврокомиссии: Венгрия возвращается на европейский путь

"Венгрия сделала выбор в пользу Европы. Европа всегда выбирала Венгрию", - написала Урсула фон дер Ляйен в X, поздравив партию "Тиса" Петера Мадьяра с победой на выборах в Венгрии.

"Венгрия сделала выбор в пользу Европы. Европа всегда выбирала Венгрию", - написала Урсула фон дер Ляйен в X, поздравив партию "Тиса" Петера Мадьяра с победой на выборах в Венгрии.

Трамп раскритиковал папу римского после его призыва к миру

Президент США Дональд Трамп в резких выражениях раскритиковал папу римского Льва XIV, призвавшего во время молитвенного бдения к миру во всем мире. Глава Римско-католической церкви "ужасен" в вопросах внешней политики, написал Трамп на платформе Truth Social в ночь на понедельник, 13 апреля, по европейскому времени.

Президент США Дональд Трамп в резких выражениях раскритиковал папу римского Льва XIV, призвавшего во время молитвенного бдения к миру во всем мире. Глава Римско-католической церкви "ужасен" в вопросах внешней политики, написал Трамп на платформе Truth Social в ночь на понедельник, 13 апреля, по европейскому времени.

«Ригас сатиксме» повысит цены на парковку и ограничит привилегии электромобилей

Рижское самоуправление SIA "Rīgas satiksme" намерено повысить цены на парковку, а также ограничить льготы для владельцев электромобилей, в том числе бесплатную парковку в центре города, сообщает программа TV3 "Nekā personīga".

Рижское самоуправление SIA "Rīgas satiksme" намерено повысить цены на парковку, а также ограничить льготы для владельцев электромобилей, в том числе бесплатную парковку в центре города, сообщает программа TV3 "Nekā personīga".

Растянули удовольствие: RNP включила в счета за март графу о вывозе снега

Жители рижского микрорайона Ильгюциемс заметили в своих счетах за март графу о вывозе снега. И чистке от снега дорожек. От какого снега, ведь в марте его уже не было?!

Жители рижского микрорайона Ильгюциемс заметили в своих счетах за март графу о вывозе снега. И чистке от снега дорожек. От какого снега, ведь в марте его уже не было?!

Путину представляют искажённую информацию о санкциях и экономике: доклад спецслужб

Хотя Москва публично заявляет, что успешно справляется с последствиями западных санкций, непубличные расчеты российских ведомств подтверждают: санкции уже нанесли и продолжат наносить России ущерб на сотни миллиардов долларов. Об этом говорится в докладе Бюро по защите Сатверсме (SAB). В  докладе также говорится: диктатору Владимиру Путину, вероятно, поступает искаженная информация о состоянии экономики РФ, и хотя санкции являются эффективным оружием для ограничения возможностей Москвы, агрессивную политику Путина в ближайшее время они не изменят, пишет rus.lsm.lv.

Хотя Москва публично заявляет, что успешно справляется с последствиями западных санкций, непубличные расчеты российских ведомств подтверждают: санкции уже нанесли и продолжат наносить России ущерб на сотни миллиардов долларов. Об этом говорится в докладе Бюро по защите Сатверсме (SAB). В  докладе также говорится: диктатору Владимиру Путину, вероятно, поступает искаженная информация о состоянии экономики РФ, и хотя санкции являются эффективным оружием для ограничения возможностей Москвы, агрессивную политику Путина в ближайшее время они не изменят, пишет rus.lsm.lv.

СГД требует залог за отсрочку налогов: как госструктура превратилась в ломбард?

Экономист Угис Хиго Глазитис опубликовал на своей странице в Facebook пост о том, как его наняли консультантом в одну фирму, и он внезапно узнал, что СГД у нас теперь больше похожа на... ломбард. 

Экономист Угис Хиго Глазитис опубликовал на своей странице в Facebook пост о том, как его наняли консультантом в одну фирму, и он внезапно узнал, что СГД у нас теперь больше похожа на... ломбард. 

