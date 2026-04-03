Явный признак подготовки наземной операции: Хегсет срочно сменил начальника штаба армии США

"Джордж уходит в отставку с поста 41-го начальника штаба армии незамедлительно, - сообщил официальный представитель Пентагона Шон Парнелл. Джордж занял этот пост в августе 2023 года, еще при администрации Байдена.

За свою почти сорокалетнюю военную карьеру Джордж неоднократно бывал в Ираке и Афганистане, а также занимал такие должности, как заместитель начальника штаба армии и старший военный помощник главы Пентагона Ллойда Остина во время президентского срока Джо Байдена.

Телеканал CBS со ссылкой на источник сообщил, что главе Пентагона Питу Хегсету нужен человек, который будет реализовывать его и президента Дональда Трампа видение армии.

Исполнять обязанности начальника штаба армии будет генерал Кристофер Ланив, сообщил представитель Пентагона.

До нынешнего назначения он успел побывать: командующим 82-й воздушно-десантной дивизией; командующим 8-й армией в Южной Корее; старшим военным помощником министра обороны Пита Хегсета; затем в феврале 2026 года занял пост заместителя начальника штаба армии США.

Американские СМИ подчеркивают, что Ланив — человек, который быстро поднялся именно при нынешнем руководстве Пентагона. Washington Post пишет, что он ранее был главным военным помощником Хегсета и его карьерный рост был очень стремительным.

Ланив работал главным военным помощником Хегсета, когда Трамп неожиданно выдвинул его на пост заместителя начальника штаба армии в октябре прошлого года. Это стремительный взлет для офицера, который еще два года назад был всего лишь двухзвездным генералом.

Перестановки в руководстве происходят в тот момент, когда военнослужащие 82-й воздушно-десантной дивизии отправляются на Ближний Восток вместе с тысячами морских пехотинцев и другими подразделениями. Администрация Трампа избегает вопросов о том, будут ли США развертывать наземные войска в Иране.

Выступая в среду, Трамп не назвал дату окончания конфликта и не привел подробностей своей стратегии на будущее, но предсказал новые военные действия.

"Мы нанесем по ним чрезвычайно сильный удар в течение следующих двух-трех недель", - сказал Трамп, добавив, что США "вернут их в каменный век, где им самое место". Хегсет поддержал эти слова после выступления, опубликовав в социальных сетях запись следующего содержания: "Назад в каменный век".

Начальник штаба армии по факту является командующим сухопутными войсками США (Объединенный комитет начальников штабов состоит из начальников штабов ВВС, ВМФ, армии и морской пехоты). Смена командующего явно связана с подготовкой наземной операции в Иране. Очевидно, что бывший н\ш армии генерал Джордж выражал скепсис по этому поводу, что и послужило причиной его отставки.