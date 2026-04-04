Волки! Одни требуют стрелять без жалости, другие — запретить охоту. Как быть?

© Lsm.lv 4 апреля, 2026 09:30

Новости Латвии 0 комментариев

В последние месяцы в соцсетях всё чаще обсуждают волков: камеры фиксируют их рядом с домами, распространяются фото причинённого ущерба. При этом квота на отстрел была исчерпана уже к середине января, хотя сезон длится до конца марта. Животноводы хотят продлить охоту, зоозащитники — против, сообщает LSM+.

Фермер Юрис Берзиньш из хозяйства Sili под Лигатне рассказывает, что из-за волков пастбища осенью стали небезопасны. Хищники активизируются, обучая детёнышей, и всё чаще подходят к стадам. Несмотря на заборы и камеры, ему приходится раньше перегонять скот ближе к дому, что увеличивает расходы на корм. За последние годы было несколько нападений: погиб телёнок, ещё один пропал, а испуганное стадо разбегается и его трудно собрать.

По словам фермеров, убытки исчисляются тысячами евро, поэтому они выступают за увеличение квоты и продление сезона охоты. В этом году лимит составил 370 волков и был выбран задолго до конца сезона.

Государственная лесная служба отмечает, что численность волков остаётся стабильной, а ущерб частично снижается благодаря лучшим ограждениям. При этом ведомство признаёт: правила можно пересмотреть, но оно находится «между молотом и наковальней» — охотники требуют больше добычи, а активисты выступают против охоты вообще.

Обсуждаются разные варианты: отмена квот при сокращении сезона или, наоборот, полный запрет охоты с разрешениями только в местах нападений. Учёные подчёркивают, что прямой связи между отстрелом и снижением ущерба нет, и предлагают сосредоточиться на защите фермеров.

Сейчас в Латвии нет единой системы компенсаций за ущерб от волков и чётких данных об их численности. Власти занимают выжидательную позицию, а споры между сторонами продолжаются.

Тяжелое ДТП на Лиепайском шоссе: пострадали пять грузовиков. ВИДЕО

TV3 сообщает о тяжелой аварии на Лиепайском шоссе. Дорога перекрыта в обоих направлениях.

Загрузка

Глава Еврокомиссии: Венгрия возвращается на европейский путь

"Венгрия сделала выбор в пользу Европы. Европа всегда выбирала Венгрию", - написала Урсула фон дер Ляйен в X, поздравив партию "Тиса" Петера Мадьяра с победой на выборах в Венгрии.

Трамп раскритиковал папу римского после его призыва к миру

Президент США Дональд Трамп в резких выражениях раскритиковал папу римского Льва XIV, призвавшего во время молитвенного бдения к миру во всем мире. Глава Римско-католической церкви "ужасен" в вопросах внешней политики, написал Трамп на платформе Truth Social в ночь на понедельник, 13 апреля, по европейскому времени.

«Ригас сатиксме» повысит цены на парковку и ограничит привилегии электромобилей

Рижское самоуправление SIA "Rīgas satiksme" намерено повысить цены на парковку, а также ограничить льготы для владельцев электромобилей, в том числе бесплатную парковку в центре города, сообщает программа TV3 "Nekā personīga".

Растянули удовольствие: RNP включила в счета за март графу о вывозе снега

Жители рижского микрорайона Ильгюциемс заметили в своих счетах за март графу о вывозе снега. И чистке от снега дорожек. От какого снега, ведь в марте его уже не было?!

Путину представляют искажённую информацию о санкциях и экономике: доклад спецслужб

Хотя Москва публично заявляет, что успешно справляется с последствиями западных санкций, непубличные расчеты российских ведомств подтверждают: санкции уже нанесли и продолжат наносить России ущерб на сотни миллиардов долларов. Об этом говорится в докладе Бюро по защите Сатверсме (SAB). В  докладе также говорится: диктатору Владимиру Путину, вероятно, поступает искаженная информация о состоянии экономики РФ, и хотя санкции являются эффективным оружием для ограничения возможностей Москвы, агрессивную политику Путина в ближайшее время они не изменят, пишет rus.lsm.lv.

СГД требует залог за отсрочку налогов: как госструктура превратилась в ломбард?

Экономист Угис Хиго Глазитис опубликовал на своей странице в Facebook пост о том, как его наняли консультантом в одну фирму, и он внезапно узнал, что СГД у нас теперь больше похожа на... ломбард. 

