Волки! Одни требуют стрелять без жалости, другие — запретить охоту. Как быть?

Фермер Юрис Берзиньш из хозяйства Sili под Лигатне рассказывает, что из-за волков пастбища осенью стали небезопасны. Хищники активизируются, обучая детёнышей, и всё чаще подходят к стадам. Несмотря на заборы и камеры, ему приходится раньше перегонять скот ближе к дому, что увеличивает расходы на корм. За последние годы было несколько нападений: погиб телёнок, ещё один пропал, а испуганное стадо разбегается и его трудно собрать.

По словам фермеров, убытки исчисляются тысячами евро, поэтому они выступают за увеличение квоты и продление сезона охоты. В этом году лимит составил 370 волков и был выбран задолго до конца сезона.

Государственная лесная служба отмечает, что численность волков остаётся стабильной, а ущерб частично снижается благодаря лучшим ограждениям. При этом ведомство признаёт: правила можно пересмотреть, но оно находится «между молотом и наковальней» — охотники требуют больше добычи, а активисты выступают против охоты вообще.

Обсуждаются разные варианты: отмена квот при сокращении сезона или, наоборот, полный запрет охоты с разрешениями только в местах нападений. Учёные подчёркивают, что прямой связи между отстрелом и снижением ущерба нет, и предлагают сосредоточиться на защите фермеров.

Сейчас в Латвии нет единой системы компенсаций за ущерб от волков и чётких данных об их численности. Власти занимают выжидательную позицию, а споры между сторонами продолжаются.