Мир между Россией и Украиной в ближайшее время маловероятен: вывод разведки

Темпы продвижения России на сегодняшний день недостаточны для достижения первоначальных целей Кремля - капитуляции Украины в ближайшей перспективе, заключает служба.

По всей вероятности, в этом году Россия в первую очередь продолжит добиваться полной оккупации Донецкой и Луганской областей, что имело бы как политическое, так и военное значение. В то же время наступательные операции российских войск в других областях Украины указывают на то, что Москва будет стремиться получить и удержать под контролем как можно больше территории, чтобы ослабить Украину в военном, политическом и экономическом плане, считают в военной разведке.

По мнению СВРБ, вполне вероятно, что Кремль затягивает мирные переговоры, поскольку считает, что сможет продолжать военные действия дольше, чем Украина. Нынешнее соотношение сил не позволяет ни одной из сторон добиться быстрого прогресса и заставить другую пойти на значительные уступки.

Хотя российские вооруженные силы продолжают проводить атаки механизированными силами, регулярность и, скорее всего, доктринальная необходимость их применения значительно снизилась, отмечают в СВРБ.

По оценке латвийской службы, недостатком российской тактики является ограниченная возможность достижения быстрых территориальных успехов, так как проникновение и накопление пехоты в тылу противника происходит медленно. Использование такой тактики делает поле боя менее линейным: в прифронтовой зоне контроль над местностью существует в виде небольших "островков", контролируемых обеими сторонами, где одна или другая сторона пытается одержать верх над противником, постепенно захватывая контролируемые им позиции.

Таким образом, вместо четко очерченной линии фронта часто возникает большая "серая зона", в которой воюющие стороны борются за контроль над позициями. Тактика проникновения пехоты не смягчает тяжелых потерь в живой силе, но Россия может себе это позволить, поскольку до сих пор ей удавалось набирать достаточное количество новых солдат, отмечает СВРБ.

Латвийская разведка предполагает, что Россия достигла предела добровольного призыва и поэтому не сможет в будущем значительно увеличить численность своих войск в Украине без объявления полной или частичной принудительной мобилизации.

Выводы СВРБ схожи с анализом другой латвийской спецслужбы - Бюро по защите Сатверсме, которое заявило, что вероятность изменений на стратегическом уровне на фронте в Украине в ближайшие шесть месяцев очень мала.