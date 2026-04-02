Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Мир между Россией и Украиной в ближайшее время маловероятен: вывод разведки

© LETA 2 апреля, 2026 17:49

Новости Латвии 0 комментариев

В краткосрочной перспективе мирное соглашение между Россией и Украиной маловероятно, а временное прекращение огня или перемирие, скорее всего, будет использовано Россией для подготовки своих сил к дальнейшей агрессии, говорится в ежегодном отчете Службы военной разведки и безопасности (СВРБ) об оценке угроз и деятельности за 2025 год.

Темпы продвижения России на сегодняшний день недостаточны для достижения первоначальных целей Кремля - капитуляции Украины в ближайшей перспективе, заключает служба.

По всей вероятности, в этом году Россия в первую очередь продолжит добиваться полной оккупации Донецкой и Луганской областей, что имело бы как политическое, так и военное значение. В то же время наступательные операции российских войск в других областях Украины указывают на то, что Москва будет стремиться получить и удержать под контролем как можно больше территории, чтобы ослабить Украину в военном, политическом и экономическом плане, считают в военной разведке.

По мнению СВРБ, вполне вероятно, что Кремль затягивает мирные переговоры, поскольку считает, что сможет продолжать военные действия дольше, чем Украина. Нынешнее соотношение сил не позволяет ни одной из сторон добиться быстрого прогресса и заставить другую пойти на значительные уступки.

Хотя российские вооруженные силы продолжают проводить атаки механизированными силами, регулярность и, скорее всего, доктринальная необходимость их применения значительно снизилась, отмечают в СВРБ.

По оценке латвийской службы, недостатком российской тактики является ограниченная возможность достижения быстрых территориальных успехов, так как проникновение и накопление пехоты в тылу противника происходит медленно. Использование такой тактики делает поле боя менее линейным: в прифронтовой зоне контроль над местностью существует в виде небольших "островков", контролируемых обеими сторонами, где одна или другая сторона пытается одержать верх над противником, постепенно захватывая контролируемые им позиции.

Таким образом, вместо четко очерченной линии фронта часто возникает большая "серая зона", в которой воюющие стороны борются за контроль над позициями. Тактика проникновения пехоты не смягчает тяжелых потерь в живой силе, но Россия может себе это позволить, поскольку до сих пор ей удавалось набирать достаточное количество новых солдат, отмечает СВРБ.

Латвийская разведка предполагает, что Россия достигла предела добровольного призыва и поэтому не сможет в будущем значительно увеличить численность своих войск в Украине без объявления полной или частичной принудительной мобилизации.

Выводы СВРБ схожи с анализом другой латвийской спецслужбы - Бюро по защите Сатверсме, которое заявило, что вероятность изменений на стратегическом уровне на фронте в Украине в ближайшие шесть месяцев очень мала.

Память у нашего Ринкевича уже не та: рижанин расстроился
Память у нашего Ринкевича уже не та: рижанин расстроился

Путину представляют искажённую информацию о санкциях и экономике: доклад спецслужб
Путину представляют искажённую информацию о санкциях и экономике: доклад спецслужб

СГД требует залог за отсрочку налогов: как госструктура превратилась в ломбард?
СГД требует залог за отсрочку налогов: как госструктура превратилась в ломбард?

СГД требует залог за отсрочку налогов: как госструктура превратилась в ломбард?

Экономист Угис Хиго Глазитис опубликовал на своей странице в Facebook пост о том, как его наняли консультантом в одну фирму, и он внезапно узнал, что СГД у нас теперь больше похожа на... ломбард. 

Пуданс: Россия не справляется с ударами украинских беспилотников, война всё чаще переносится на её территорию

Россия в последнее время не справляется с ударами украинских беспилотников по своей энергетической и портовой инфраструктуре, заявил генерал-майор Каспарс Пуданс, командующий Национальными вооруженными силами Латвии (НВС), в интервью программе «900 секунд» телеканала ТВ3.

Сигулда приглашает на Парад растений: бесплатно

22-й Латвийский парад растений состоится 1 и 2 мая в цветочном парке Сигулды, сообщила координатор мероприятия Иева Дамберга.

Уже сегодня: США начнут блокаду портов Ирана 13 апреля

Блокада Центрального командования ВС США распространится на все иранские порты в Персидском и Оманском заливе. CENTCOM не будет препятствовать свободе судоходства в Ормузском проливе и неиранских портах.

«Да здравствуют Ляйен, Силиня и прочие бришкенсы!» Экономист прогнозирует дефицит авиатоплива

Экономист Гунтарс Витолс, член общества "Без партий", публикует на платформе "Х" свой прогноз на ближайшее будущее: он предупреждает о весьма вероятном дефиците авиатоплива в Европе, который, по его мнению, связан не только с кризисом на Ближнем Востоке, но и с европейским "зелёным курсом". 

Уже и латышский выучили: мошенники — теперь и в интернет-магазинах!

Покупки в интернет-магазинах стали привычным делом для многих, и статистика показывает, что число онлайн-покупателей ежегодно растет, поскольку это быстро и удобно. Но всегда ли безопасно?

Марафон контроля скорости проводит ЕС на этой неделе: что будет?

С понедельника по 19 апреля во всех государствах-членах Европейского союза будет организована акция Европейской сети дорожной полиции "Roadpol", в рамках которой 15 апреля во всех странах-участницах будет осуществляться усиленный контроль за соблюдением скоростного режима, сообщили агентству ЛЕТА в Государственной полиции.

