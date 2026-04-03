«Евросоюз точно распадется к 2050 году»: прогноз латвийского эксперта

В эфире передачи Kur tas suns aprakts? на TV24 он отметил, что одна из причин неэффективности — избыток документов: «Господин Ростовскис [бизнесмен, президент Латвийской торгово-промышленной палаты] когда-то насчитал около 150 планировочных документов разного уровня и масштаба, но одна из главных проблем — как мы вообще формируем эти планы на будущее».

По его словам, сценарное планирование изначально возникло не из креативных идей, а из практической необходимости: «Сценарии начали разрабатывать из-за угрозы ядерной войны — нужно было понять, что и как делать. Тогда и появилось понятие “сценарий”, потому что это всегда история».

Главная ошибка современных политиков, по его мнению, — неспособность донести понятное видение будущего: «Если политики или разработчики политики не умеют рассказать о будущем, то для людей оно остается размытым… Это первая причина, почему не удается реализовать ни планы, ни цели».

Он также раскритиковал национальные планы: «В эти планы пытаются включить все подряд, потому что это шанс получить европейское финансирование для каждой отрасли». При этом он подчеркнул важность подачи: «Когда речь идет о больших государственных целях, важно именно то, как ты рассказываешь этот сценарий». Кроме того, он призвал не игнорировать негативные варианты: «Мы не выбираем говорить о плохих сценариях. Но если мы хотим устойчивое и безопасное общество, людям нужно объяснять, что делать в случае экологической катастрофы или внешнего вторжения».

Наиболее резонансным стало его заявление о будущем Европы. Отвечая на вопрос о необходимости сценария распада ЕС, он сказал: «Европейский союз точно распадется к 2050 году или превратится во что-то другое». По его мнению, нынешняя модель ЕС нежизнеспособна: «Текущая модель Европейского союза — худшая из возможных. Она неустойчива. Либо Европа станет более федеральной и эффективной, либо…»