Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
«Евросоюз точно распадется к 2050 году»: прогноз латвийского эксперта

Редакция PRESS 3 апреля, 2026 08:26

Мнения

Андрис Тейкманис заявил, что Европейский союз может прекратить существование или сильно измениться уже к 2050 году, а многие стратегические планы не работают из-за ключевой проблемы — политики не умеют ясно объяснять образ будущего.

В эфире передачи Kur tas suns aprakts? на TV24 он отметил, что одна из причин неэффективности — избыток документов: «Господин Ростовскис [бизнесмен, президент Латвийской торгово-промышленной палаты] когда-то насчитал около 150 планировочных документов разного уровня и масштаба, но одна из главных проблем — как мы вообще формируем эти планы на будущее».

По его словам, сценарное планирование изначально возникло не из креативных идей, а из практической необходимости: «Сценарии начали разрабатывать из-за угрозы ядерной войны — нужно было понять, что и как делать. Тогда и появилось понятие “сценарий”, потому что это всегда история».

Главная ошибка современных политиков, по его мнению, — неспособность донести понятное видение будущего: «Если политики или разработчики политики не умеют рассказать о будущем, то для людей оно остается размытым… Это первая причина, почему не удается реализовать ни планы, ни цели».

Он также раскритиковал национальные планы: «В эти планы пытаются включить все подряд, потому что это шанс получить европейское финансирование для каждой отрасли». При этом он подчеркнул важность подачи: «Когда речь идет о больших государственных целях, важно именно то, как ты рассказываешь этот сценарий». Кроме того, он призвал не игнорировать негативные варианты: «Мы не выбираем говорить о плохих сценариях. Но если мы хотим устойчивое и безопасное общество, людям нужно объяснять, что делать в случае экологической катастрофы или внешнего вторжения».

Наиболее резонансным стало его заявление о будущем Европы. Отвечая на вопрос о необходимости сценария распада ЕС, он сказал: «Европейский союз точно распадется к 2050 году или превратится во что-то другое». По его мнению, нынешняя модель ЕС нежизнеспособна: «Текущая модель Европейского союза — худшая из возможных. Она неустойчива. Либо Европа станет более федеральной и эффективной, либо…»

Комментарии (0)
Путину представляют искажённую информацию о санкциях и экономике: доклад спецслужб
«Хватит нас доить!» Сотни таксистов совершают протестную поездку по Риге (МАРШРУТ)
СГД требует залог за отсрочку налогов: как госструктура превратилась в ломбард?
Важно

Экономист Угис Хиго Глазитис опубликовал на своей странице в Facebook пост о том, как его наняли консультантом в одну фирму, и он внезапно узнал, что СГД у нас теперь больше похожа на... ломбард. 

Пуданс: Россия не справляется с ударами украинских беспилотников, война всё чаще переносится на её территорию

Россия в последнее время не справляется с ударами украинских беспилотников по своей энергетической и портовой инфраструктуре, заявил генерал-майор Каспарс Пуданс, командующий Национальными вооруженными силами Латвии (НВС), в интервью программе «900 секунд» телеканала ТВ3.

Сигулда приглашает на Парад растений: бесплатно

22-й Латвийский парад растений состоится 1 и 2 мая в цветочном парке Сигулды, сообщила координатор мероприятия Иева Дамберга.

Уже сегодня: США начнут блокаду портов Ирана 13 апреля

Блокада Центрального командования ВС США распространится на все иранские порты в Персидском и Оманском заливе. CENTCOM не будет препятствовать свободе судоходства в Ормузском проливе и неиранских портах.

«Да здравствуют Ляйен, Силиня и прочие бришкенсы!» Экономист прогнозирует дефицит авиатоплива

Экономист Гунтарс Витолс, член общества "Без партий", публикует на платформе "Х" свой прогноз на ближайшее будущее: он предупреждает о весьма вероятном дефиците авиатоплива в Европе, который, по его мнению, связан не только с кризисом на Ближнем Востоке, но и с европейским "зелёным курсом". 

Уже и латышский выучили: мошенники — теперь и в интернет-магазинах!

Покупки в интернет-магазинах стали привычным делом для многих, и статистика показывает, что число онлайн-покупателей ежегодно растет, поскольку это быстро и удобно. Но всегда ли безопасно?

Марафон контроля скорости проводит ЕС на этой неделе: что будет?

С понедельника по 19 апреля во всех государствах-членах Европейского союза будет организована акция Европейской сети дорожной полиции "Roadpol", в рамках которой 15 апреля во всех странах-участницах будет осуществляться усиленный контроль за соблюдением скоростного режима, сообщили агентству ЛЕТА в Государственной полиции.

