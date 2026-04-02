Связано ли исчезновение 16-летней Софии с трагедией в Даугаве?

Кристс Бартулис, репортер программы «Дегпункта», рассказывает, что 17 марта коллега заметил группу сотрудников Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС) возле Каменного моста. Когда они позже прибыли на место, выяснилось, что накануне вечером с моста в Даугаву спрыгнула женщина.

«На следующий день появились новости о том, что София пропала. Чуть позже — новости о том, что она, вероятно, исчезла в районе Старого города. А ещё позже — что она, вероятно, прыгнула в Даугаву», — говорит Кристс.

Известно, что 16 марта девушка покинула учебное заведение в Марупе, но позже была замечена в центре Риги. Государственная полиция выпустила заявление о том, что девушка пропала без вести и ведется ее поиск. Однако позже поступила информация о том, что вечером 16 марта женщина спрыгнула с Каменного моста в Даугаву.

«Муниципальная полиция видела её на камере. Ясно, что они вели записи в обычном режиме, но общественности эта информация не предоставляется», — говорит Агрис Блюмфелдс, продюсер программы «Дегпункта».

Он продолжает: «Скорее всего, это она – 99%. Я всегда оставляю этот один процент. Был случай, когда искали парня. Было подозрение, что он прыгнул в воду и утонул, но оказалось, что он лежал в Елгавской больнице избитый, без документов. Это единственный подобный случай за мои 25 лет журналистской работы».

Агрис добавляет, что не хочет давать своим родственникам ложную надежду на то, что девочку найдут, но отмечает, что были чудесные случаи, когда людей находили живыми.

Говоря о работе служб на местах подобных преступлений, Кристс подчеркивает, что всегда наблюдает высокий уровень профессионализма, что отмечают и люди, с которыми он общался при подготовке материалов. Пропавшую Софию также искали в русле реки с помощью моторной лодки и гидролокатора, сканирующего дно.

Следует отметить, что организация «bezvests.lv» также участвовала в поисках 16-летней Софии, пропавшей без вести 30 марта, и совместно с Государственной полицией проводила поисковые операции на воде и в прибрежной зоне реки Даугава. К сожалению, поисковые операции пока не принесли результатов.