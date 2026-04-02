Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пн, 13. Апреля Завтра: Egils, Nauris
Доступность

Связано ли исчезновение 16-летней Софии с трагедией в Даугаве?

Редакция PRESS 2 апреля, 2026 16:11

Выбор редакции 0 комментариев

Этой весной, к сожалению, несколько человек уже решили покончить жизнь самоубийством, прыгнув в Даугаву. Среди них и молодые люди. Одна из них, предполагают журналисты, пропавшая без вести 16-летняя София Сара Кундецка, чьё исчезновение изначально не связывали с прыжком в воду. На сайте «tv3.lv» журналисты объясняют, какие факты указывают на то, что жизнь Софии могла закончиться именно так. Следует отметить, что поисковая кампания девушки, организованная в выходные дни организацией «bezvests.lv», также подтверждает это, поскольку работы проводились на воде и на побережье Даугавы, рассказывает программа "Дегпункта".

Кристс Бартулис, репортер программы «Дегпункта», рассказывает, что 17 марта коллега заметил группу сотрудников Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС) возле Каменного моста. Когда они позже прибыли на место, выяснилось, что накануне вечером с моста в Даугаву спрыгнула женщина.

«На следующий день появились новости о том, что София пропала. Чуть позже — новости о том, что она, вероятно, исчезла в районе Старого города. А ещё позже — что она, вероятно, прыгнула в Даугаву», — говорит Кристс.

Известно, что 16 марта девушка покинула учебное заведение в Марупе, но позже была замечена в центре Риги. Государственная полиция выпустила заявление о том, что девушка пропала без вести и ведется ее поиск. Однако позже поступила информация о том, что вечером 16 марта женщина спрыгнула с Каменного моста в Даугаву.

«Муниципальная полиция видела её на камере. Ясно, что они вели записи в обычном режиме, но общественности эта информация не предоставляется», — говорит Агрис Блюмфелдс, продюсер программы «Дегпункта».

Он продолжает: «Скорее всего, это она – 99%. Я всегда оставляю этот один процент. Был случай, когда искали парня. Было подозрение, что он прыгнул в воду и утонул, но оказалось, что он лежал в Елгавской больнице избитый, без документов. Это единственный подобный случай за мои 25 лет журналистской работы».

Агрис добавляет, что не хочет давать своим родственникам ложную надежду на то, что девочку найдут, но отмечает, что были чудесные случаи, когда людей находили живыми.

Говоря о работе служб на местах подобных преступлений, Кристс подчеркивает, что всегда наблюдает высокий уровень профессионализма, что отмечают и люди, с которыми он общался при подготовке материалов. Пропавшую Софию также искали в русле реки с помощью моторной лодки и гидролокатора, сканирующего дно.

Следует отметить, что организация «bezvests.lv» также участвовала в поисках 16-летней Софии, пропавшей без вести 30 марта, и совместно с Государственной полицией проводила поисковые операции на воде и в прибрежной зоне реки Даугава. К сожалению, поисковые операции пока не принесли результатов.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

Память у нашего Ринкевича уже не та: рижанин расстроился
Важно

Память у нашего Ринкевича уже не та: рижанин расстроился

Растянули удовольствие: RNP включила в счета за март графу о вывозе снега
Важно

Растянули удовольствие: RNP включила в счета за март графу о вывозе снега

Принесенный ветром. Кто такой Петер Мадьяр, победивший Виктора Орбана
Важно

Принесенный ветром. Кто такой Петер Мадьяр, победивший Виктора Орбана

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Трамп раскритиковал папу римского после его призыва к миру

Важно 12:08

Важно 0 комментариев

Президент США Дональд Трамп в резких выражениях раскритиковал папу римского Льва XIV, призвавшего во время молитвенного бдения к миру во всем мире. Глава Римско-католической церкви "ужасен" в вопросах внешней политики, написал Трамп на платформе Truth Social в ночь на понедельник, 13 апреля, по европейскому времени.

Читать
Загрузка

«Ригас сатиксме» повысит цены на парковку и ограничит привилегии электромобилей

Новости Латвии 12:03

Новости Латвии 0 комментариев

Рижское самоуправление SIA "Rīgas satiksme" намерено повысить цены на парковку, а также ограничить льготы для владельцев электромобилей, в том числе бесплатную парковку в центре города, сообщает программа TV3 "Nekā personīga".

Читать

Растянули удовольствие: RNP включила в счета за март графу о вывозе снега

Важно 11:53

Важно 0 комментариев

Жители рижского микрорайона Ильгюциемс заметили в своих счетах за март графу о вывозе снега. И чистке от снега дорожек. От какого снега, ведь в марте его уже не было?!

Читать

Путину представляют искажённую информацию о санкциях и экономике: доклад спецслужб

Важно 11:48

Важно 0 комментариев

Хотя Москва публично заявляет, что успешно справляется с последствиями западных санкций, непубличные расчеты российских ведомств подтверждают: санкции уже нанесли и продолжат наносить России ущерб на сотни миллиардов долларов. Об этом говорится в докладе Бюро по защите Сатверсме (SAB). В  докладе также говорится: диктатору Владимиру Путину, вероятно, поступает искаженная информация о состоянии экономики РФ, и хотя санкции являются эффективным оружием для ограничения возможностей Москвы, агрессивную политику Путина в ближайшее время они не изменят, пишет rus.lsm.lv.

Читать

СГД требует залог за отсрочку налогов: как госструктура превратилась в ломбард?

Важно 11:36

Важно 0 комментариев

Экономист Угис Хиго Глазитис опубликовал на своей странице в Facebook пост о том, как его наняли консультантом в одну фирму, и он внезапно узнал, что СГД у нас теперь больше похожа на... ломбард. 

Читать

Пуданс: Россия не справляется с ударами украинских беспилотников, война всё чаще переносится на её территорию

Важно 11:26

Важно 0 комментариев

Россия в последнее время не справляется с ударами украинских беспилотников по своей энергетической и портовой инфраструктуре, заявил генерал-майор Каспарс Пуданс, командующий Национальными вооруженными силами Латвии (НВС), в интервью программе «900 секунд» телеканала ТВ3.

Читать

Сигулда приглашает на Парад растений: бесплатно

Важно 11:25

Важно 0 комментариев

22-й Латвийский парад растений состоится 1 и 2 мая в цветочном парке Сигулды, сообщила координатор мероприятия Иева Дамберга.

Читать