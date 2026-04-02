Не стоят и ломанного гроша: почем продаются наши личные данные?

К примеру, украденные e-mail-аккаунты или простой набор данных (имя, фамилия, адрес электронной почты, логин, номер телефона) обычно продаются примерно за 1–28 евро», — поясняет руководитель отдела предотвращения мошенничества банка Citadele Лига Эверте, ссылаясь на международные исследования, включая «Dark Web Price Index». Чем больше данных попадает на чёрный рынок, тем ниже их цена. Часто простая информация стоит всего 1–14 евро, и с ростом утечек её ценность падает.

«Международные исследования показывают, что, например, доступ к корпоративным системам может стоить сотни или даже тысячи евро — в зависимости от уровня доступа и размера компании. При этом ущерб от утечек для бизнеса часто превышает сотни тысяч евро. Наиболее ценными считаются данные, позволяющие составить полный профиль человека — они дают мошенникам возможность реализовывать более сложные схемы», — подчёркивает Лига Эверте.

Поэтому растёт спрос на так называемые «fullz» — полные наборы данных: имя, адрес, идентификационные данные, дата рождения, информация об аккаунтах, медицинские и другие чувствительные сведения. Обычно они стоят около 18–95 евро и выше. Медицинские данные особенно ценны, так как содержат подробную информацию, которую невозможно изменить.

В отличие от паролей или банковских карт, медицинская информация (например, история болезней или диагнозы) остаётся неизменной всю жизнь. Это позволяет мошенникам выдавать себя за конкретного человека и строить правдоподобные схемы обмана. В Латвии такой вид мошенничества пока не получил широкого распространения.

При этом платёжные данные стоят не так дорого, как можно ожидать. По исследованию компании NordVPN, данные банковских карт на чёрном рынке обычно продаются менее чем за 9 евро. Наибольший спрос — на дебетовые карты Visa, Mastercard и American Express.

Бесплатные сервисы часто означают оплату данными. «Если услуга бесплатна, скорее всего, вы платите своими данными. Полностью избежать утечек невозможно, но риски можно значительно снизить, соблюдая базовые правила безопасности. Осознанное и ответственное поведение в цифровой среде — ключ к защите», — добавляет Лига Эверте.

Как защитить себя: