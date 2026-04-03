Хотят изнасиловать и уже снимают в душе: студентки в опасном общежитии

Две недели назад одна из девушек, принимавшая душ в студенческом общежитии Лиепайской академии RTU, заметила спрятанный телефон с включенной камерой. После инцидента она обратилась в Государственную полицию.

Когда студентка закричала, телефон убрали, после чего были слышны шаги, которые стихли в общем коридоре. Представитель полиции Мадара Шершнева рассказала, что по записям камер видеонаблюдения в коридорах полицейские установили мужчину, который находился в душевых в то время, когда там находилось студентка.

"Мужчина отрицает, что снимал или фотографировал, однако утверждает, что смотрел через вентиляционное отверстие," — добавила Шершнева.

В его отношении начат административный процесс за сексуальные домогательства. Мужчина — приезжий работник, также проживавший в этом общежитии; меры пресечения, связанные с лишением свободы, к нему не применялись.

Студенческое самоуправление заявляет, что это не единичный случай. По словам представительницы Эрики Тропы, в общежитии бывали ситуации, когда мужчины в состоянии алкогольного опьянения позволяли себе грубые и угрожающие высказывания в адрес девушек.

"У меня самой был случай, когда какие-то знакомые администрации мужчины, которые проживали в общежитии, насколько я понимаю, на первом этаже, находились в состоянии алкогольного опьянения и высказывали довольно неприятные комментарии как мне, так и другим девушкам, проживающим в общежитии, говоря, что захотят изнасиловать," — рассказала представитель студенческого самоуправления Лиепайской академии RTU Эрика Тропа.

В Муниципальной полиции Лиепаи подтверждают, что регулярно выезжают по вызовам — в основном из-за нарушений общественного порядка, причём конфликты нередко возникают не только из-за жильцов, но и их гостей.

Здание общежития принадлежит академии, однако с 2018 года по договору сроком на 20 лет его обслуживает компания O.A.G. Projekti. Долгое время она не комментировала ситуацию, но позже заявила, что все жильцы ознакомлены с правилами, безопасность обеспечивается их соблюдением, противопожарными мерами и оперативным реагированием, включая вызов полиции при необходимости.

В университете признают, что неоднократно требовали обеспечить безопасную среду, однако сотрудничество с оператором общежития не дало заметных результатов. Несмотря на это, расторгать договор пока не планируют. Вместо этого от компании требуют в течение двух недель разделить студентов и остальных жильцов, а также обеспечить раздельные санитарные зоны для мужчин и женщин.

На данный момент академия уже не рекомендует студентам пользоваться этим общежитием. Рассматривается возможность переселения части учащихся в другие места и ведётся поиск новых партнёров, способных предложить более безопасное и доступное жильё.