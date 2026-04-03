Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пн, 13. Апреля Завтра: Egils, Nauris
Доступность

Хотят изнасиловать и уже снимают в душе: студентки в опасном общежитии

Редакция PRESS 3 апреля, 2026 09:55

Выбор редакции 0 комментариев

Руководство Лиепайской академии Рижского технического университета ищет альтернативное жильё для студентов: в нынешнем общежитии учащиеся, особенно девушки, не чувствуют себя в безопасности. Студентки жалуются на случаи, когда звучали угрозы изнасилования, велась скрытая съёмка видео в душевых и на регулярное присутствии нетрезвых людей, сообщает Латвийское телевидение.

Две недели назад одна из девушек, принимавшая душ в студенческом общежитии Лиепайской академии RTU, заметила спрятанный телефон с включенной камерой. После инцидента она обратилась в Государственную полицию.

Когда студентка закричала, телефон убрали, после чего были слышны шаги, которые стихли в общем коридоре. Представитель полиции Мадара Шершнева рассказала, что по записям камер видеонаблюдения в коридорах полицейские установили мужчину, который находился в душевых в то время, когда там находилось студентка.

"Мужчина отрицает, что снимал или фотографировал, однако утверждает, что смотрел через вентиляционное отверстие," — добавила Шершнева.

В его отношении начат административный процесс за сексуальные домогательства. Мужчина — приезжий работник, также проживавший в этом общежитии; меры пресечения, связанные с лишением свободы, к нему не применялись.

Студенческое самоуправление заявляет, что это не единичный случай. По словам представительницы Эрики Тропы, в общежитии бывали ситуации, когда мужчины в состоянии алкогольного опьянения позволяли себе грубые и угрожающие высказывания в адрес девушек.

"У меня самой был случай, когда какие-то знакомые администрации мужчины, которые проживали в общежитии, насколько я понимаю, на первом этаже, находились в состоянии алкогольного опьянения и высказывали довольно неприятные комментарии как мне, так и другим девушкам, проживающим в общежитии, говоря, что захотят изнасиловать," — рассказала представитель студенческого самоуправления Лиепайской академии RTU Эрика Тропа.

В Муниципальной полиции Лиепаи подтверждают, что регулярно выезжают по вызовам — в основном из-за нарушений общественного порядка, причём конфликты нередко возникают не только из-за жильцов, но и их гостей.

Здание общежития принадлежит академии, однако с 2018 года по договору сроком на 20 лет его обслуживает компания O.A.G. Projekti. Долгое время она не комментировала ситуацию, но позже заявила, что все жильцы ознакомлены с правилами, безопасность обеспечивается их соблюдением, противопожарными мерами и оперативным реагированием, включая вызов полиции при необходимости.

В университете признают, что неоднократно требовали обеспечить безопасную среду, однако сотрудничество с оператором общежития не дало заметных результатов. Несмотря на это, расторгать договор пока не планируют. Вместо этого от компании требуют в течение двух недель разделить студентов и остальных жильцов, а также обеспечить раздельные санитарные зоны для мужчин и женщин.

На данный момент академия уже не рекомендует студентам пользоваться этим общежитием. Рассматривается возможность переселения части учащихся в другие места и ведётся поиск новых партнёров, способных предложить более безопасное и доступное жильё.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

Память у нашего Ринкевича уже не та: рижанин расстроился
Важно

Память у нашего Ринкевича уже не та: рижанин расстроился

СГД требует залог за отсрочку налогов: как госструктура превратилась в ломбард?
Важно

СГД требует залог за отсрочку налогов: как госструктура превратилась в ломбард?

Принесенный ветром. Кто такой Петер Мадьяр, победивший Виктора Орбана
Важно

Принесенный ветром. Кто такой Петер Мадьяр, победивший Виктора Орбана

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

СГД требует залог за отсрочку налогов: как госструктура превратилась в ломбард?

Важно 11:36

Важно 0 комментариев

Экономист Угис Хиго Глазитис опубликовал на своей странице в Facebook пост о том, как его наняли консультантом в одну фирму, и он внезапно узнал, что СГД у нас теперь больше похожа на... ломбард. 

Экономист Угис Хиго Глазитис опубликовал на своей странице в Facebook пост о том, как его наняли консультантом в одну фирму, и он внезапно узнал, что СГД у нас теперь больше похожа на... ломбард. 

Читать
Загрузка

Пуданс: Россия не справляется с ударами украинских беспилотников, война всё чаще переносится на её территорию

Важно 11:26

Важно 0 комментариев

Россия в последнее время не справляется с ударами украинских беспилотников по своей энергетической и портовой инфраструктуре, заявил генерал-майор Каспарс Пуданс, командующий Национальными вооруженными силами Латвии (НВС), в интервью программе «900 секунд» телеканала ТВ3.

Россия в последнее время не справляется с ударами украинских беспилотников по своей энергетической и портовой инфраструктуре, заявил генерал-майор Каспарс Пуданс, командующий Национальными вооруженными силами Латвии (НВС), в интервью программе «900 секунд» телеканала ТВ3.

Читать

Сигулда приглашает на Парад растений: бесплатно

Важно 11:25

Важно 0 комментариев

22-й Латвийский парад растений состоится 1 и 2 мая в цветочном парке Сигулды, сообщила координатор мероприятия Иева Дамберга.

22-й Латвийский парад растений состоится 1 и 2 мая в цветочном парке Сигулды, сообщила координатор мероприятия Иева Дамберга.

Читать

Уже сегодня: США начнут блокаду портов Ирана 13 апреля

Мир 11:23

Мир 0 комментариев

Блокада Центрального командования ВС США распространится на все иранские порты в Персидском и Оманском заливе. CENTCOM не будет препятствовать свободе судоходства в Ормузском проливе и неиранских портах.

Блокада Центрального командования ВС США распространится на все иранские порты в Персидском и Оманском заливе. CENTCOM не будет препятствовать свободе судоходства в Ормузском проливе и неиранских портах.

Читать

«Да здравствуют Ляйен, Силиня и прочие бришкенсы!» Экономист прогнозирует дефицит авиатоплива

Выбор редакции 11:15

Выбор редакции 0 комментариев

Экономист Гунтарс Витолс, член общества "Без партий", публикует на платформе "Х" свой прогноз на ближайшее будущее: он предупреждает о весьма вероятном дефиците авиатоплива в Европе, который, по его мнению, связан не только с кризисом на Ближнем Востоке, но и с европейским "зелёным курсом". 

Экономист Гунтарс Витолс, член общества "Без партий", публикует на платформе "Х" свой прогноз на ближайшее будущее: он предупреждает о весьма вероятном дефиците авиатоплива в Европе, который, по его мнению, связан не только с кризисом на Ближнем Востоке, но и с европейским "зелёным курсом". 

Читать

Уже и латышский выучили: мошенники — теперь и в интернет-магазинах!

Важно 11:02

Важно 0 комментариев

Покупки в интернет-магазинах стали привычным делом для многих, и статистика показывает, что число онлайн-покупателей ежегодно растет, поскольку это быстро и удобно. Но всегда ли безопасно?

Покупки в интернет-магазинах стали привычным делом для многих, и статистика показывает, что число онлайн-покупателей ежегодно растет, поскольку это быстро и удобно. Но всегда ли безопасно?

Читать

Марафон контроля скорости проводит ЕС на этой неделе: что будет?

Новости Латвии 10:55

Новости Латвии 0 комментариев

С понедельника по 19 апреля во всех государствах-членах Европейского союза будет организована акция Европейской сети дорожной полиции "Roadpol", в рамках которой 15 апреля во всех странах-участницах будет осуществляться усиленный контроль за соблюдением скоростного режима, сообщили агентству ЛЕТА в Государственной полиции.

С понедельника по 19 апреля во всех государствах-членах Европейского союза будет организована акция Европейской сети дорожной полиции "Roadpol", в рамках которой 15 апреля во всех странах-участницах будет осуществляться усиленный контроль за соблюдением скоростного режима, сообщили агентству ЛЕТА в Государственной полиции.

Читать