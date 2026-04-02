Учитель, вы где? Почему педагоги исчезают из латвийских школ

Главные причины — чрезмерная нагрузка, эмоциональное выгорание и несоответствующая зарплата. По данным опроса, проведённого в рамках программы Starp mums ir ķīmija совместно с Norstat, 70% респондентов называют основной проблемой перегрузку и стресс, а 58% — низкую оплату труда. Также упоминаются сложности в общении с учениками и родителями и ощущение недооценённости. Реже причиной ухода называют недостаток поддержки со стороны коллег и руководства (13%) и условия труда (12%).

Как отмечают в Olpha, особенно остро не хватает учителей по естественным наукам и математике, и ситуация может ухудшиться без целенаправленных мер. Проблему усугубляет и малое число молодых специалистов: только 21% выпускников вузов относятся к STEM-направлениям против 26% в среднем по OECD. Из-за этого действующим педагогам приходится брать дополнительную нагрузку, что усиливает риск выгорания.

По словам председателя правления Olpha Юриса Хмельницкого, это создаёт замкнутый круг: нехватка учителей увеличивает нагрузку на работающих, что ещё больше подталкивает их к уходу. Решение он видит в привлечении новых педагогов и смене поколений.