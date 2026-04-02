Служба военной разведки и безопасности опубликовала имена российских и белорусских шпионов

В ежегодной оценке угроз и отчете о деятельности СВРБ за 2025 год отмечается, что разведывательные службы и органы безопасности Беларуси и России сотрудничают на протяжении длительного времени, и фактически Беларусь осуществляет сбор разведывательной информации в интересах России, а ее военную разведку можно считать "филиалом" российского ГРУ.

Среди представителей российских спецслужб СВРБ идентифицировала как шпиона майора Алексея Пыжикова, капитана 2-го ранга Алексея Лесникова, капитана 2-го ранга Николая Четверикова, подполковника Александра Юшина, полковника Александра Гладкова, а также некоего Григория Иванова. Со стороны белорусского ГРУ идентифицирован Сергей Баранов.

Отдельно СВРБ выделила деятельность офицера российского ГРУ Иванова 1989 г. рожд., которую он ведет против Латвии с 2017 года.

Иванов организовывал сбор разведывательной информации о частной инфраструктуре, которую можно использовать для авиации, например, об аэродроме "Спилве", о присутствии союзников по НАТО в Латвии, о различных актуальных вопросах оборонной сферы. Обратившись к дальнему родственнику в Латвии, Иванов получал сведения о настроениях в латвийском обществе, помощи Украине и объектах критической инфраструктуры на территории страны.

От агента Иванов также получал информацию практического характера, например, об условиях приобретения предоплаченных SIM-карт в Латвии.

В отчете СВРБ отмечается, что в случае военной конфронтации между западными странами и Россией можно ожидать, что завербованные разведцентрами ГРУ агенты в Латвии будут использоваться аналогично тому, как это происходило в Украине, в том числе для создания угрозы гражданскому населению. Методы деятельности российского ГРУ в Украине могут быть применены и против Латвии. В отдельных случаях такие методы уже использовались для сбора разведданных и проведения актов саботажа в Европе.

Также сообщается, что до февраля 2022 года в посольстве России в Латвии служили офицеры ГРУ, которые под прикрытием должностей военных атташе фактически занимались сбором разведывательной информации.

Вскоре после начала полномасштабного вторжения России в Украину все офицеры ГРУ, работавшие в российском посольстве в качестве сотрудников аппарата военного атташе, были из Латвии высланы. В то же время офицеры Службы внешней разведки (СВР) продолжают деятельность против Латвии и стран НАТО как минимум в составе двух официально указанных сотрудников посольства.

В контексте полномасштабного вторжения России в Украину СВРБ указывает, что основная задача оперативно-тактической разведки ГРУ - обеспечение вооруженных сил России разведывательной информацией, необходимой для планирования и проведения военных операций за рубежом. В Латвии эта деятельность направлена на изучение размещения сил НАТО, их вооружения и боеготовности, структуры и возможностей Национальных вооруженных сил, а также выявление уязвимостей критической инфраструктуры и оборонительных систем.

Существенным условием реализации оперативно-тактической разведки ГРУ является вербовка агентов для привлечения к сбору разведданных, а также поиск других лиц, которые потенциально могут быть привлечены к сотрудничеству. За формирование агентурной сети на оперативно-тактическом уровне отвечают разведывательные центры, расположенные в Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде и Смоленске. Их сотрудники на постоянной основе занимаются сбором разведывательной информации о странах региона, считающихся недружественными для России, в том числе о Латвии. Эти центры особенно активно ведут вербовку среди граждан Латвии, которые регулярно ездят в Россию и Беларусь, говорится в отчете СВРБ.