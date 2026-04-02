И что мы видим? Другие арабские страны теперь готовы платить проценты за пропуск своих судов и товаров. Между тем, остальная часть мира не готова решить эту проблему военными средствами, — так Берзиньш описал текущую ситуацию.

Ректор ЛУ сказал, что он поддерживает замечание о том, что Иран открыл для себя силу, которой у него никогда раньше не было, и теперь использует ее в полной мере, манипулируя тем, что у него есть — Ормузским проливом , — и говорит: «В любом случае, в любом случае».

Что делать в этой ситуации? Г. Берзиньш считает, что это очень сложный вопрос, и даже если боевые действия закончатся, неясно и неизвестно, прекратят ли они использовать эту политику, поэтому неопределенность в мировой экономике значительно возросла.

Г. Берзиньш убежден, что мы даже не осознаем, сколько повседневных товаров или их компонентов проходит через Ормузский пролив. Например, это материалы, необходимые для производства микрочипов, удобрения, необходимые фермерам, множество вещей, которые мы считали само собой разумеющимися и полагали, что их низкая цена — это нормально, но теперь мы пришли к выводу, что цена может быть не той, которую мы хотим.