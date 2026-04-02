Водители, вводится новая классификация нарушений: подробности

Сеймом приняты поправки к закону Латвийской Республики: "Об ответственности автоводителей за ямы на дорогах" (вступают в силу с 1 апреля сего года!).

Сейм принял исторические изменения в законодательстве: теперь водитель официально признаётся соучастником появления ям на дорогах, если он:

-проехал по яме и не сообщил ей, что она незаконна;

- не попытался объехать яму с должным уважением;

- создал "избыточное давление" на асфальт своим настроением или весом автомобиля;

-посмотрел на яму с осуждением (на местах ям ведется видеофиксация).

А также вводится новая классификация нарушений:

Яма лёгкой степени тяжести - если колесо не полностью исчезло;

Яма средней тяжести - если водитель произнёс хотя бы одно крепкое слово;

Особо опасная яма - если после неё требуется звонок в сервис или маме.

Штрафы:

-за игнорирование ямы - от 50 до 200 евро;

-за резкий объезд - лишение прав на право жаловаться;

- за публикацию фото ямы в соцсетях - обязательное участие в её ремонте.

Водителю также рекомендуется:

- заранее извиняться перед дорогой накануне поездки;

- использовать ласковое обращение к асфальту ("держись, дорогой");

- проходить ежегодный курс "Эмоциональная поддержка дорожного покрытия".

Поправки действуют до тех пор, пока дороги не станут идеальными. То есть… бессрочно.

Всех с 1 апреля! Берегите подвеску и чувство юмора