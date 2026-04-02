Водители, вводится новая классификация нарушений: подробности

Сеймом приняты поправки к закону Латвийской Республики: "Об ответственности автоводителей за ямы на дорогах" (вступают в силу с 1 апреля сего года!).
Сейм принял исторические изменения в законодательстве: теперь водитель официально признаётся соучастником появления ям на дорогах, если он:
-проехал по яме и не сообщил ей, что она незаконна;
- не попытался объехать яму с должным уважением;
- создал "избыточное давление" на асфальт своим настроением или весом автомобиля;
-посмотрел на яму с осуждением (на местах ям ведется видеофиксация).
А также вводится новая классификация нарушений:
Яма лёгкой степени тяжести - если колесо не полностью исчезло;
Яма средней тяжести - если водитель произнёс хотя бы одно крепкое слово;
Особо опасная яма - если после неё требуется звонок в сервис или маме.
Штрафы:
-за игнорирование ямы - от 50 до 200 евро;
-за резкий объезд - лишение прав на право жаловаться;
- за публикацию фото ямы в соцсетях - обязательное участие в её ремонте.
Водителю также рекомендуется:
- заранее извиняться перед дорогой накануне поездки;
- использовать ласковое обращение к асфальту ("держись, дорогой");
- проходить ежегодный курс "Эмоциональная поддержка дорожного покрытия".
Поправки действуют до тех пор, пока дороги не станут идеальными. То есть… бессрочно.
Всех с 1 апреля! Берегите подвеску и чувство юмора