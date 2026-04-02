Водители, вводится новая классификация нарушений: подробности

Редакция PRESS 2 апреля, 2026 09:02

0 комментариев

Страшную весть принес я в твой дом, Надежда! Зови детей! @ Администрация группы Ездуны Latvia предупреждает в Фейсбуке всех автоводителей и не только:

Сеймом приняты поправки к закону Латвийской Республики: "Об ответственности автоводителей за ямы на дорогах" (вступают в силу с 1 апреля сего года!).

Сейм принял исторические изменения в законодательстве: теперь водитель официально признаётся соучастником появления ям на дорогах, если он:

-проехал по яме и не сообщил ей, что она незаконна;

- не попытался объехать яму с должным уважением;
- создал "избыточное давление" на асфальт своим настроением или весом автомобиля;
-посмотрел на яму с осуждением (на местах ям ведется видеофиксация).

А также вводится новая классификация нарушений:

Яма лёгкой степени тяжести - если колесо не полностью исчезло;

Яма средней тяжести - если водитель произнёс хотя бы одно крепкое слово;

Особо опасная яма - если после неё требуется звонок в сервис или маме.

Штрафы:

-за игнорирование ямы - от 50 до 200 евро;

-за резкий объезд - лишение прав на право жаловаться;

- за публикацию фото ямы в соцсетях - обязательное участие в её ремонте.

Водителю также рекомендуется:

- заранее извиняться перед дорогой накануне поездки;

- использовать ласковое обращение к асфальту ("держись, дорогой");

- проходить ежегодный курс "Эмоциональная поддержка дорожного покрытия".

Поправки действуют до тех пор, пока дороги не станут идеальными. То есть… бессрочно.

Всех с 1 апреля! Берегите подвеску и чувство юмора

«Хватит нас доить!» Сотни таксистов совершают протестную поездку по Риге (МАРШРУТ)
«Хватит нас доить!» Сотни таксистов совершают протестную поездку по Риге (МАРШРУТ)

Растянули удовольствие: RNP включила в счета за март графу о вывозе снега
Растянули удовольствие: RNP включила в счета за март графу о вывозе снега

СГД требует залог за отсрочку налогов: как госструктура превратилась в ломбард?
СГД требует залог за отсрочку налогов: как госструктура превратилась в ломбард?

Тяжелое ДТП на Лиепайском шоссе: пострадали пять грузовиков. ВИДЕО

TV3 сообщает о тяжелой аварии на Лиепайском шоссе. Дорога перекрыта в обоих направлениях.

Глава Еврокомиссии: Венгрия возвращается на европейский путь

"Венгрия сделала выбор в пользу Европы. Европа всегда выбирала Венгрию", - написала Урсула фон дер Ляйен в X, поздравив партию "Тиса" Петера Мадьяра с победой на выборах в Венгрии.

Трамп раскритиковал папу римского после его призыва к миру

Президент США Дональд Трамп в резких выражениях раскритиковал папу римского Льва XIV, призвавшего во время молитвенного бдения к миру во всем мире. Глава Римско-католической церкви "ужасен" в вопросах внешней политики, написал Трамп на платформе Truth Social в ночь на понедельник, 13 апреля, по европейскому времени.

«Ригас сатиксме» повысит цены на парковку и ограничит привилегии электромобилей

Рижское самоуправление SIA "Rīgas satiksme" намерено повысить цены на парковку, а также ограничить льготы для владельцев электромобилей, в том числе бесплатную парковку в центре города, сообщает программа TV3 "Nekā personīga".

Растянули удовольствие: RNP включила в счета за март графу о вывозе снега

Жители рижского микрорайона Ильгюциемс заметили в своих счетах за март графу о вывозе снега. И чистке от снега дорожек. От какого снега, ведь в марте его уже не было?!

Путину представляют искажённую информацию о санкциях и экономике: доклад спецслужб

Хотя Москва публично заявляет, что успешно справляется с последствиями западных санкций, непубличные расчеты российских ведомств подтверждают: санкции уже нанесли и продолжат наносить России ущерб на сотни миллиардов долларов. Об этом говорится в докладе Бюро по защите Сатверсме (SAB). В  докладе также говорится: диктатору Владимиру Путину, вероятно, поступает искаженная информация о состоянии экономики РФ, и хотя санкции являются эффективным оружием для ограничения возможностей Москвы, агрессивную политику Путина в ближайшее время они не изменят, пишет rus.lsm.lv.

СГД требует залог за отсрочку налогов: как госструктура превратилась в ломбард?

Экономист Угис Хиго Глазитис опубликовал на своей странице в Facebook пост о том, как его наняли консультантом в одну фирму, и он внезапно узнал, что СГД у нас теперь больше похожа на... ломбард. 

