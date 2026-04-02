Ночью в Латвии подморозило до минус 5: что будет днём?

В 5:00 температура воздуха составляла от +0,6 градуса в Дагде до -4,2 градуса в Зосены и -4,8 градуса в Мерсрагсе.

По данным предприятия "Latvijas Valsts ceļi", в ряде регионов Видземе, в основном на шоссе A2, столбики термометров опустились до -5...-6 градусов.

Днем будет ярко светить солнце, местами на побережье возможен туман. Сохранится слабый ветер, в Курземе - слабый и умеренный юго-западный ветер.

Температура воздуха повысится до +10...+14 градусов, местами на побережье - до +5 градусов.

В Риге четверг будет солнечным, а воздух прогреется до +13 градусов.