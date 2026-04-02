Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пн, 13. Апреля Завтра: Egils, Nauris
Доступность

Ночью в Латвии подморозило до минус 5: что будет днём?

© LETA 2 апреля, 2026 10:13

Новости Латвии

В четверг утром почти по всей Латвии температура воздуха была ниже нуля, местами мороз составил -5 градусов, свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

В 5:00 температура воздуха составляла от +0,6 градуса в Дагде до -4,2 градуса в Зосены и -4,8 градуса в Мерсрагсе.

По данным предприятия "Latvijas Valsts ceļi", в ряде регионов Видземе, в основном на шоссе A2, столбики термометров опустились до -5...-6 градусов.

Днем будет ярко светить солнце, местами на побережье возможен туман. Сохранится слабый ветер, в Курземе - слабый и умеренный юго-западный ветер.

Температура воздуха повысится до +10...+14 градусов, местами на побережье - до +5 градусов.

В Риге четверг будет солнечным, а воздух прогреется до +13 градусов.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

Память у нашего Ринкевича уже не та: рижанин расстроился
Важно

Память у нашего Ринкевича уже не та: рижанин расстроился (1)

«Хватит нас доить!» Сотни таксистов совершают протестную поездку по Риге (МАРШРУТ)
Важно

«Хватит нас доить!» Сотни таксистов совершают протестную поездку по Риге (МАРШРУТ)

Принесенный ветром. Кто такой Петер Мадьяр, победивший Виктора Орбана
Важно

Принесенный ветром. Кто такой Петер Мадьяр, победивший Виктора Орбана

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Растянули удовольствие: RNP включила в счета за март графу о вывозе снега

Важно 11:53

Важно 0 комментариев

Жители рижского микрорайона Ильгюциемс заметили в своих счетах за март графу о вывозе снега. И чистке от снега дорожек. От какого снега, ведь в марте его уже не было?!

Жители рижского микрорайона Ильгюциемс заметили в своих счетах за март графу о вывозе снега. И чистке от снега дорожек. От какого снега, ведь в марте его уже не было?!

Читать
Загрузка

СГД требует залог за отсрочку налогов: как госструктура превратилась в ломбард?

Важно 11:36

Важно 0 комментариев

Экономист Угис Хиго Глазитис опубликовал на своей странице в Facebook пост о том, как его наняли консультантом в одну фирму, и он внезапно узнал, что СГД у нас теперь больше похожа на... ломбард. 

Экономист Угис Хиго Глазитис опубликовал на своей странице в Facebook пост о том, как его наняли консультантом в одну фирму, и он внезапно узнал, что СГД у нас теперь больше похожа на... ломбард. 

Читать

Пуданс: Россия не справляется с ударами украинских беспилотников, война всё чаще переносится на её территорию

Важно 11:26

Важно 0 комментариев

Россия в последнее время не справляется с ударами украинских беспилотников по своей энергетической и портовой инфраструктуре, заявил генерал-майор Каспарс Пуданс, командующий Национальными вооруженными силами Латвии (НВС), в интервью программе «900 секунд» телеканала ТВ3.

Россия в последнее время не справляется с ударами украинских беспилотников по своей энергетической и портовой инфраструктуре, заявил генерал-майор Каспарс Пуданс, командующий Национальными вооруженными силами Латвии (НВС), в интервью программе «900 секунд» телеканала ТВ3.

Читать

Сигулда приглашает на Парад растений: бесплатно

Важно 11:25

Важно 0 комментариев

22-й Латвийский парад растений состоится 1 и 2 мая в цветочном парке Сигулды, сообщила координатор мероприятия Иева Дамберга.

22-й Латвийский парад растений состоится 1 и 2 мая в цветочном парке Сигулды, сообщила координатор мероприятия Иева Дамберга.

Читать

Уже сегодня: США начнут блокаду портов Ирана 13 апреля

Мир 11:23

Мир 0 комментариев

Блокада Центрального командования ВС США распространится на все иранские порты в Персидском и Оманском заливе. CENTCOM не будет препятствовать свободе судоходства в Ормузском проливе и неиранских портах.

Блокада Центрального командования ВС США распространится на все иранские порты в Персидском и Оманском заливе. CENTCOM не будет препятствовать свободе судоходства в Ормузском проливе и неиранских портах.

Читать

«Да здравствуют Ляйен, Силиня и прочие бришкенсы!» Экономист прогнозирует дефицит авиатоплива

Выбор редакции 11:15

Выбор редакции 0 комментариев

Экономист Гунтарс Витолс, член общества "Без партий", публикует на платформе "Х" свой прогноз на ближайшее будущее: он предупреждает о весьма вероятном дефиците авиатоплива в Европе, который, по его мнению, связан не только с кризисом на Ближнем Востоке, но и с европейским "зелёным курсом". 

Экономист Гунтарс Витолс, член общества "Без партий", публикует на платформе "Х" свой прогноз на ближайшее будущее: он предупреждает о весьма вероятном дефиците авиатоплива в Европе, который, по его мнению, связан не только с кризисом на Ближнем Востоке, но и с европейским "зелёным курсом". 

Читать

Уже и латышский выучили: мошенники — теперь и в интернет-магазинах!

Важно 11:02

Важно 0 комментариев

Покупки в интернет-магазинах стали привычным делом для многих, и статистика показывает, что число онлайн-покупателей ежегодно растет, поскольку это быстро и удобно. Но всегда ли безопасно?

Покупки в интернет-магазинах стали привычным делом для многих, и статистика показывает, что число онлайн-покупателей ежегодно растет, поскольку это быстро и удобно. Но всегда ли безопасно?

Читать