Новые правила и законы: что изменилось с этой весны?

Под крылом KNAB

Сообщайте, докладывайте, сигнализируйте...

С 1 марта изменения в Законе об осведомлении (Trauksmes celSanas likums) передают Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) функции, которые ранее выполняла Государственная канцелярия. И бюро теперь будет не только принимать отчеты осведомителей, но и следить за соблюдением законодательства в этой сфере, а также может вносить предложения по его улучшению.

Если человек сообщает о нарушении, но неясно, какое именно ведомство должно его рассматривать, разбираться с этим будет тоже KNAB, а информаторы больше не будут сталкиваться с бюрократическим футболом между разными инстанциями.

Также специалисты ведомства будут обучать ответственных лиц в государственных и частных структурах правильной работе с информаторами.

Обо всех подозрениях, связанных с коррупционными преступлениями и нарушениями в деятельности должностных лиц, следует сообщать в KNAB...

Встречи по графику

Новые нюансы в бракоразводном процессе

Изменения в процессе развода через нотариуса позволяют с 1 марта 2026 года заключать соглашение об опеке, доступе и содержании несовершеннолетних детей в нотариальной форме.

Это означает, что супруги должны договориться до развода - в частности, о том, когда ребенок будет встречаться и проводить время с родителем, с которым он не проживает постоянно.

Эти изменения позволят родителям более точно определить время общения с ребенком – во избежание дальнейших конфликтов...

Призвали к ответу

Инстанциям дали срок - 10 дней

Поправки к Закону об обращениях (Iesniegumu likums) вступили в силу 1 марта. Это означает, что государственные и муниципальные учреждения и ведомства должны отвечать на заявления граждан (жалобы, просьбы, предложения или вопросы) в течение 10 рабочих дней, а не в течение месяца, как это было ранее. Вместе с тем требование распространяется только на те заявления, которые «входят в компетенцию» именно этого учреждения.

Если учреждению потребуется получить дополнительные данные, связаться с другими учреждениями или проанализировать (обработать) объемную информацию для подготовки ответа, оно по-прежнему сможет ответить в течение месяца.

В аннотации к закону указано, что изменения направлены на сокращение бюрократии и ускорение коммуникации граждан с государственными органами...

Бросать пить?

Алкоголь дорожает, в том числе и пиво

Как было объявлено ранее, с 1 марта повышается ставка акцизного налога на алкогольные напитки.

Ставка на пиво за каждый процент объема абсолютного спирта на 100 литров вырастает с 9,80 до 10,58 евро, а минимальный размер налога на пиво за 100 литров увеличивается с 18,10 до 19,60 евро.

Акцизная ставка на вино повышается со 134 евро за 100 литров до 148 евро.

Для ферментированных напитков с содержанием алкоголя до 6% цена за 100 литров увеличивается с 77 до 85 евро; с содержанием алкоголя выше 6% - со 135 до 148 евро.

Для промежуточных продуктов с содержанием алкоголя до 15% акцизная ставка теперь будет 192 евро вместо 159 евро за 100 литров; с содержанием алкоголя от 15 до 22% - 325 евро вместо 264.

Для спирта и прочих алкогольных напитков ставка за 100 литров абсолютного спирта поднимается с 1 955 евро до 2 084 евро; а для малых производств алкогольных напитков - с 977,5 евро до 1 042.

Теоретически это дает следующее повышение цен: бутылка вина (0,7 л) дорожает на 0,15–0,30 евро; пол-литра крепкого алкоголя – на 0,27–0,50 евро.

Эти меры направлены на увеличение государственных доходов, - уточняет Министерство финансов ЛР...

Хочешь ехать - раскошелься

Платных дорог станет больше

Увеличивается количество дорог, за использование которых нужно платить дорожный сбор - виньетку, дорожают и сами виньетки. Их цена (дорожный сбор) для грузовиков увеличивается примерно на 38,5%.

Надо учесть, что для грузовиков плата будет взиматься не только на главных, но и на части региональных дорог, которые ранее использовались как объездные пути. Сбор распространится на участки, ведущие к пограничным пунктам Терехово, Гребнево и Патерниеки.

Новые требования относятся только к грузовым автомобилям полной массой свыше 3 000 кг (коммерческого транспорта).

Обещают, что вырученные средства будут направлены на содержание и развитие государственных дорог...

Декларируем доходы

Время есть – аж до 2029 года

Традиционно с 1 марта в Латвии начинается подача годовых деклараций о доходах через Госслужбу доходов (VID). В этом году возврат налога за оправданные расходы (деньги за лечение, стоматологию, образование, взносы в пенсионные фонды, страхование жизни и другие расходы) по-прежнему рассчитывается от общей суммы оправданных расходов 600 евро.

Но за прошлогодние расходы на лечение, образование и т. д. теперь налогоплательщик может получить бОльшую сумму - не 120 евро от 600, как было в прошлом году, а 153 евро. В том числе жители, которые в прошлом году делали взносы в частные пенсионные фонды – на 3-й пенсионный уровень и накопительное страхование жизни, заполнив декларацию о доходах, получат от VID за оправданные расходы тоже не 20%, а уже 25,5%.

V Без возврата?

Из-за изменений в налоговой системе переплата в этом году может быть меньше или не образоваться вовсе, - предупреждает VID.

В 2025 году Латвия отказалась от переменного (прогнозируемого) необлагаемого минимума. Вместо него Министерство финансов установило единый фиксированный необлагаемый минимум, который не меняется в зависимости от размера дохода. В 2025 году он составлял 510 евро в месяц, в этом году - 550, а в 2027 году - 570.

Если раньше в течение года появлялась разница в расчетах, то после подачи годовой декларации образовывался возврат. Но из-за фиксированного необлагаемого минимума налог рассчитывался в прошлом году каждый месяц более точно, и к концу года у части жителей больше не возникало переплаты или недоплаты.

V Безопасность в системе VID

Для использования услуг системы электронного декларирования (EDS) и подачи годовой декларации о доходах теперь требуется надежный способ идентификации. Имя пользователя и пароль, выданный VID, больше не используются для авторизации. Доступ к EDS возможен с использованием электронных средств идентификации, отвечающих современным требованиям безопасности:

- Smart-ID (квалифицированная версия);

- электронное удостоверение личности (eID);

- защищенная электронная подпись (eParaksts или eParaksts mobile);

- аутентификация в некоторых интернет-банках...

За бабушку!

Можно подать чеки и за близких родственников

-Мама – пенсионерка, у нее пенсия - 580 евро, налог с ее пенсии не взимается. Но она ходит к врачу, порой ей приходится платить полную стоимость за визит – 60 или 80 евро. Как ей можно подать чеки на возврат налога?

Можно подать платежные документы об оправданных расходах за каждого члена семьи, но только на медицинские услуги и образование и также на установленную законом сумму, в данное время - не более 600 евро. Декларацию следует подавать отдельно на каждого родственника, а не прибавлять к своей, как это часто делают налогоплательщики.

За кого из родственников можно подать декларацию о доходах и чеки за оправданные расходы:

- супруг(-а);

- дети и внуки;

- родители, бабушки и дедушки;

- принятый на воспитание ребенок, если его родителям нельзя присудить выплату алиментов (пока он продолжает образование, вплоть до 24-летнего возраста);

- несовершеннолетний брат и сестра, а также брат и сестра, пока они продолжают образование, но не более чем до 24 лет, если у них нет трудоспособных родителей;

- брат или сестра – с 1-й и 2-й группами инвалидности;

- находящиеся на содержании и в опеке лица.

Возврат налогов для каждого члена семьи за 2025 год — также 25,5% от суммы не более 600 евро...

Подготовила Лана ВАСИЛЬЕВА