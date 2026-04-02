Новые правила и законы: что изменилось с этой весны?

Под крылом KNAB
Сообщайте, докладывайте, сигнализируйте...
С 1 марта изменения в Законе об осведомлении (Trauksmes celSanas likums) передают Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) функции, которые ранее выполняла Государственная канцелярия. И бюро теперь будет не только принимать отчеты осведомителей, но и следить за соблюдением законодательства в этой сфере, а также может вносить предложения по его улучшению.
Если человек сообщает о нарушении, но неясно, какое именно ведомство должно его рассматривать, разбираться с этим будет тоже KNAB, а информаторы больше не будут сталкиваться с бюрократическим футболом между разными инстанциями.
Также специалисты ведомства будут обучать ответственных лиц в государственных и частных структурах правильной работе с информаторами.
Обо всех подозрениях, связанных с коррупционными преступлениями и нарушениями в деятельности должностных лиц, следует сообщать в KNAB...
Встречи по графику
Новые нюансы в бракоразводном процессе
Изменения в процессе развода через нотариуса позволяют с 1 марта 2026 года заключать соглашение об опеке, доступе и содержании несовершеннолетних детей в нотариальной форме.
Это означает, что супруги должны договориться до развода - в частности, о том, когда ребенок будет встречаться и проводить время с родителем, с которым он не проживает постоянно.
Эти изменения позволят родителям более точно определить время общения с ребенком – во избежание дальнейших конфликтов...
Призвали к ответу
Инстанциям дали срок - 10 дней
Поправки к Закону об обращениях (Iesniegumu likums) вступили в силу 1 марта. Это означает, что государственные и муниципальные учреждения и ведомства должны отвечать на заявления граждан (жалобы, просьбы, предложения или вопросы) в течение 10 рабочих дней, а не в течение месяца, как это было ранее. Вместе с тем требование распространяется только на те заявления, которые «входят в компетенцию» именно этого учреждения.
Если учреждению потребуется получить дополнительные данные, связаться с другими учреждениями или проанализировать (обработать) объемную информацию для подготовки ответа, оно по-прежнему сможет ответить в течение месяца.
В аннотации к закону указано, что изменения направлены на сокращение бюрократии и ускорение коммуникации граждан с государственными органами...
Бросать пить?
Алкоголь дорожает, в том числе и пиво
Как было объявлено ранее, с 1 марта повышается ставка акцизного налога на алкогольные напитки.
Ставка на пиво за каждый процент объема абсолютного спирта на 100 литров вырастает с 9,80 до 10,58 евро, а минимальный размер налога на пиво за 100 литров увеличивается с 18,10 до 19,60 евро.
Акцизная ставка на вино повышается со 134 евро за 100 литров до 148 евро.
Для ферментированных напитков с содержанием алкоголя до 6% цена за 100 литров увеличивается с 77 до 85 евро; с содержанием алкоголя выше 6% - со 135 до 148 евро.
Для промежуточных продуктов с содержанием алкоголя до 15% акцизная ставка теперь будет 192 евро вместо 159 евро за 100 литров; с содержанием алкоголя от 15 до 22% - 325 евро вместо 264.
Для спирта и прочих алкогольных напитков ставка за 100 литров абсолютного спирта поднимается с 1 955 евро до 2 084 евро; а для малых производств алкогольных напитков - с 977,5 евро до 1 042.
Теоретически это дает следующее повышение цен: бутылка вина (0,7 л) дорожает на 0,15–0,30 евро; пол-литра крепкого алкоголя – на 0,27–0,50 евро.
Эти меры направлены на увеличение государственных доходов, - уточняет Министерство финансов ЛР...
Хочешь ехать - раскошелься
Платных дорог станет больше
Увеличивается количество дорог, за использование которых нужно платить дорожный сбор - виньетку, дорожают и сами виньетки. Их цена (дорожный сбор) для грузовиков увеличивается примерно на 38,5%.
Надо учесть, что для грузовиков плата будет взиматься не только на главных, но и на части региональных дорог, которые ранее использовались как объездные пути. Сбор распространится на участки, ведущие к пограничным пунктам Терехово, Гребнево и Патерниеки.
Новые требования относятся только к грузовым автомобилям полной массой свыше 3 000 кг (коммерческого транспорта).
Обещают, что вырученные средства будут направлены на содержание и развитие государственных дорог...
Декларируем доходы
Время есть – аж до 2029 года
Традиционно с 1 марта в Латвии начинается подача годовых деклараций о доходах через Госслужбу доходов (VID). В этом году возврат налога за оправданные расходы (деньги за лечение, стоматологию, образование, взносы в пенсионные фонды, страхование жизни и другие расходы) по-прежнему рассчитывается от общей суммы оправданных расходов 600 евро.
Но за прошлогодние расходы на лечение, образование и т. д. теперь налогоплательщик может получить бОльшую сумму - не 120 евро от 600, как было в прошлом году, а 153 евро. В том числе жители, которые в прошлом году делали взносы в частные пенсионные фонды – на 3-й пенсионный уровень и накопительное страхование жизни, заполнив декларацию о доходах, получат от VID за оправданные расходы тоже не 20%, а уже 25,5%.
V Без возврата?
Из-за изменений в налоговой системе переплата в этом году может быть меньше или не образоваться вовсе, - предупреждает VID.
В 2025 году Латвия отказалась от переменного (прогнозируемого) необлагаемого минимума. Вместо него Министерство финансов установило единый фиксированный необлагаемый минимум, который не меняется в зависимости от размера дохода. В 2025 году он составлял 510 евро в месяц, в этом году - 550, а в 2027 году - 570.
Если раньше в течение года появлялась разница в расчетах, то после подачи годовой декларации образовывался возврат. Но из-за фиксированного необлагаемого минимума налог рассчитывался в прошлом году каждый месяц более точно, и к концу года у части жителей больше не возникало переплаты или недоплаты.
V Безопасность в системе VID
Для использования услуг системы электронного декларирования (EDS) и подачи годовой декларации о доходах теперь требуется надежный способ идентификации. Имя пользователя и пароль, выданный VID, больше не используются для авторизации. Доступ к EDS возможен с использованием электронных средств идентификации, отвечающих современным требованиям безопасности:
- Smart-ID (квалифицированная версия);
- электронное удостоверение личности (eID);
- защищенная электронная подпись (eParaksts или eParaksts mobile);
- аутентификация в некоторых интернет-банках...
За бабушку!
Можно подать чеки и за близких родственников
-Мама – пенсионерка, у нее пенсия - 580 евро, налог с ее пенсии не взимается. Но она ходит к врачу, порой ей приходится платить полную стоимость за визит – 60 или 80 евро. Как ей можно подать чеки на возврат налога?
Можно подать платежные документы об оправданных расходах за каждого члена семьи, но только на медицинские услуги и образование и также на установленную законом сумму, в данное время - не более 600 евро. Декларацию следует подавать отдельно на каждого родственника, а не прибавлять к своей, как это часто делают налогоплательщики.
За кого из родственников можно подать декларацию о доходах и чеки за оправданные расходы:
- супруг(-а);
- дети и внуки;
- родители, бабушки и дедушки;
- принятый на воспитание ребенок, если его родителям нельзя присудить выплату алиментов (пока он продолжает образование, вплоть до 24-летнего возраста);
- несовершеннолетний брат и сестра, а также брат и сестра, пока они продолжают образование, но не более чем до 24 лет, если у них нет трудоспособных родителей;
- брат или сестра – с 1-й и 2-й группами инвалидности;
- находящиеся на содержании и в опеке лица.
Возврат налогов для каждого члена семьи за 2025 год — также 25,5% от суммы не более 600 евро...
Подготовила Лана ВАСИЛЬЕВА