Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пн, 13. Апреля Завтра: Egils, Nauris
Доступность

Новые правила и законы: что изменилось с этой весны?

«Вести» 2 апреля, 2026 08:33

Выбор редакции

Изменения в законах и других законодательных актах происходят не обязательно с начала нового года, но и в течение него. Так, в марте 2026-го вступили в силу некоторые важные нормативы, о которых надо знать широкому кругу читателей...Об этом – в новой подборке полезной информации.

Под крылом KNAB

Сообщайте, докладывайте, сигнализируйте...

С 1 марта изменения в Законе об осведомлении (Trauksmes celSanas likums) передают Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) функции, которые ранее выполняла Государственная канцелярия. И бюро теперь будет не только принимать отчеты осведомителей, но и следить за соблюдением законодательства в этой сфере, а также может вносить предложения по его улучшению.

Если человек сообщает о нарушении, но неясно, какое именно ведомство должно его рассматривать, разбираться с этим будет тоже KNAB, а информаторы больше не будут сталкиваться с бюрократическим футболом между разными инстанциями.

Также специалисты ведомства будут обучать ответственных лиц в государственных и частных структурах правильной работе с информаторами.

Обо всех подозрениях, связанных с коррупционными преступлениями и нарушениями в деятельности должностных лиц, следует сообщать в KNAB...

Встречи по графику

Новые нюансы в бракоразводном процессе

Изменения в процессе развода через нотариуса позволяют с 1 марта 2026 года заключать соглашение об опеке, доступе и содержании несовершеннолетних детей в нотариальной форме.

Это означает, что супруги должны договориться до развода - в частности, о том, когда ребенок будет встречаться и проводить время с родителем, с которым он не проживает постоянно.

Эти изменения позволят родителям более точно определить время общения с ребенком – во избежание дальнейших конфликтов...

Призвали к ответу

Инстанциям дали срок - 10 дней

Поправки к Закону об обращениях (Iesniegumu likums) вступили в силу 1 марта. Это означает, что государственные и муниципальные учреждения и ведомства должны отвечать на заявления граждан (жалобы, просьбы, предложения или вопросы) в течение 10 рабочих дней, а не в течение месяца, как это было ранее. Вместе с тем требование распространяется только на те заявления, которые «входят в компетенцию» именно этого учреждения.

Если учреждению потребуется получить дополнительные данные, связаться с другими учреждениями или проанализировать (обработать) объемную информацию для подготовки ответа, оно по-прежнему сможет ответить в течение месяца.

В аннотации к закону указано, что изменения направлены на сокращение бюрократии и ускорение коммуникации граждан с государственными органами...

Бросать пить?

Алкоголь дорожает, в том числе и пиво

Как было объявлено ранее, с 1 марта повышается ставка акцизного налога на алкогольные напитки.
Ставка на пиво за каждый процент объема абсолютного спирта на 100 литров вырастает с 9,80 до 10,58 евро, а минимальный размер налога на пиво за 100 литров увеличивается с 18,10 до 19,60 евро.

Акцизная ставка на вино повышается со 134 евро за 100 литров до 148 евро.

Для ферментированных напитков с содержанием алкоголя до 6% цена за 100 литров увеличивается с 77 до 85 евро; с содержанием алкоголя выше 6% - со 135 до 148 евро.

Для промежуточных продуктов с содержанием алкоголя до 15% акцизная ставка теперь будет 192 евро вместо 159 евро за 100 литров; с содержанием алкоголя от 15 до 22% - 325 евро вместо 264.

Для спирта и прочих алкогольных напитков ставка за 100 литров абсолютного спирта поднимается с 1 955 евро до 2 084 евро; а для малых производств алкогольных напитков - с 977,5 евро до 1 042.

Теоретически это дает следующее повышение цен: бутылка вина (0,7 л) дорожает на 0,15–0,30 евро; пол-литра крепкого алкоголя – на 0,27–0,50 евро.

Эти меры направлены на увеличение государственных доходов, - уточняет Министерство финансов ЛР...

Хочешь ехать - раскошелься

Платных дорог станет больше

Увеличивается количество дорог, за использование которых нужно платить дорожный сбор - виньетку, дорожают и сами виньетки. Их цена (дорожный сбор) для грузовиков увеличивается примерно на 38,5%.
Надо учесть, что для грузовиков плата будет взиматься не только на главных, но и на части региональных дорог, которые ранее использовались как объездные пути. Сбор распространится на участки, ведущие к пограничным пунктам Терехово, Гребнево и Патерниеки.
Новые требования относятся только к грузовым автомобилям полной массой свыше 3 000 кг (коммерческого транспорта).

Обещают, что вырученные средства будут направлены на содержание и развитие государственных дорог...

Декларируем доходы

Время есть – аж до 2029 года

Традиционно с 1 марта в Латвии начинается подача годовых деклараций о доходах через Госслужбу доходов (VID). В этом году возврат налога за оправданные расходы (деньги за лечение, стоматологию, образование, взносы в пенсионные фонды, страхование жизни и другие расходы) по-прежнему рассчитывается от общей суммы оправданных расходов 600 евро.

Но за прошлогодние расходы на лечение, образование и т. д. теперь налогоплательщик может получить бОльшую сумму - не 120 евро от 600, как было в прошлом году, а 153 евро. В том числе жители, которые в прошлом году делали взносы в частные пенсионные фонды – на 3-й пенсионный уровень и накопительное страхование жизни, заполнив декларацию о доходах, получат от VID за оправданные расходы тоже не 20%, а уже 25,5%.

V Без возврата?

Из-за изменений в налоговой системе переплата в этом году может быть меньше или не образоваться вовсе, - предупреждает VID.

В 2025 году Латвия отказалась от переменного (прогнозируемого) необлагаемого минимума. Вместо него Министерство финансов установило единый фиксированный необлагаемый минимум, который не меняется в зависимости от размера дохода. В 2025 году он составлял 510 евро в месяц, в этом году - 550, а в 2027 году - 570.

Если раньше в течение года появлялась разница в расчетах, то после подачи годовой декларации образовывался возврат. Но из-за фиксированного необлагаемого минимума налог рассчитывался в прошлом году каждый месяц более точно, и к концу года у части жителей больше не возникало переплаты или недоплаты.

V Безопасность в системе VID

Для использования услуг системы электронного декларирования (EDS) и подачи годовой декларации о доходах теперь требуется надежный способ идентификации. Имя пользователя и пароль, выданный VID, больше не используются для авторизации. Доступ к EDS возможен с использованием электронных средств идентификации, отвечающих современным требованиям безопасности:

- Smart-ID (квалифицированная версия);

- электронное удостоверение личности (eID);

- защищенная электронная подпись (eParaksts или eParaksts mobile);

- аутентификация в некоторых интернет-банках...

За бабушку!

Можно подать чеки и за близких родственников

-Мама – пенсионерка, у нее пенсия - 580 евро, налог с ее пенсии не взимается. Но она ходит к врачу, порой ей приходится платить полную стоимость за визит – 60 или 80 евро. Как ей можно подать чеки на возврат налога?

Можно подать платежные документы об оправданных расходах за каждого члена семьи, но только на медицинские услуги и образование и также на установленную законом сумму, в данное время - не более 600 евро. Декларацию следует подавать отдельно на каждого родственника, а не прибавлять к своей, как это часто делают налогоплательщики.

За кого из родственников можно подать декларацию о доходах и чеки за оправданные расходы:

- супруг(-а);

- дети и внуки;

- родители, бабушки и дедушки;

- принятый на воспитание ребенок, если его родителям нельзя присудить выплату алиментов (пока он продолжает образование, вплоть до 24-летнего возраста);

- несовершеннолетний брат и сестра, а также брат и сестра, пока они продолжают образование, но не более чем до 24 лет, если у них нет трудоспособных родителей;

- брат или сестра – с 1-й и 2-й группами инвалидности;

- находящиеся на содержании и в опеке лица.

Возврат налогов для каждого члена семьи за 2025 год — также 25,5% от суммы не более 600 евро...

Подготовила Лана ВАСИЛЬЕВА

Главные новости

Принесенный ветром. Кто такой Петер Мадьяр, победивший Виктора Орбана
Важно

Принесенный ветром. Кто такой Петер Мадьяр, победивший Виктора Орбана

Память у нашего Ринкевича уже не та: рижанин расстроился
Важно

Память у нашего Ринкевича уже не та: рижанин расстроился (1)

«Хватит нас доить!» Сотни таксистов совершают протестную поездку по Риге (МАРШРУТ)
Важно

«Хватит нас доить!» Сотни таксистов совершают протестную поездку по Риге (МАРШРУТ)

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Растянули удовольствие: RNP включила в счета за март графу о вывозе снега

Важно 11:53

Важно 0 комментариев

Жители рижского микрорайона Ильгюциемс заметили в своих счетах за март графу о вывозе снега. И чистке от снега дорожек. От какого снега, ведь в марте его уже не было?!

Жители рижского микрорайона Ильгюциемс заметили в своих счетах за март графу о вывозе снега. И чистке от снега дорожек. От какого снега, ведь в марте его уже не было?!

Читать
Загрузка

СГД требует залог за отсрочку налогов: как госструктура превратилась в ломбард?

Важно 11:36

Важно 0 комментариев

Экономист Угис Хиго Глазитис опубликовал на своей странице в Facebook пост о том, как его наняли консультантом в одну фирму, и он внезапно узнал, что СГД у нас теперь больше похожа на... ломбард. 

Экономист Угис Хиго Глазитис опубликовал на своей странице в Facebook пост о том, как его наняли консультантом в одну фирму, и он внезапно узнал, что СГД у нас теперь больше похожа на... ломбард. 

Читать

Пуданс: Россия не справляется с ударами украинских беспилотников, война всё чаще переносится на её территорию

Важно 11:26

Важно 0 комментариев

Россия в последнее время не справляется с ударами украинских беспилотников по своей энергетической и портовой инфраструктуре, заявил генерал-майор Каспарс Пуданс, командующий Национальными вооруженными силами Латвии (НВС), в интервью программе «900 секунд» телеканала ТВ3.

Россия в последнее время не справляется с ударами украинских беспилотников по своей энергетической и портовой инфраструктуре, заявил генерал-майор Каспарс Пуданс, командующий Национальными вооруженными силами Латвии (НВС), в интервью программе «900 секунд» телеканала ТВ3.

Читать

Сигулда приглашает на Парад растений: бесплатно

Важно 11:25

Важно 0 комментариев

22-й Латвийский парад растений состоится 1 и 2 мая в цветочном парке Сигулды, сообщила координатор мероприятия Иева Дамберга.

22-й Латвийский парад растений состоится 1 и 2 мая в цветочном парке Сигулды, сообщила координатор мероприятия Иева Дамберга.

Читать

Уже сегодня: США начнут блокаду портов Ирана 13 апреля

Мир 11:23

Мир 0 комментариев

Блокада Центрального командования ВС США распространится на все иранские порты в Персидском и Оманском заливе. CENTCOM не будет препятствовать свободе судоходства в Ормузском проливе и неиранских портах.

Блокада Центрального командования ВС США распространится на все иранские порты в Персидском и Оманском заливе. CENTCOM не будет препятствовать свободе судоходства в Ормузском проливе и неиранских портах.

Читать

«Да здравствуют Ляйен, Силиня и прочие бришкенсы!» Экономист прогнозирует дефицит авиатоплива

Выбор редакции 11:15

Выбор редакции 0 комментариев

Экономист Гунтарс Витолс, член общества "Без партий", публикует на платформе "Х" свой прогноз на ближайшее будущее: он предупреждает о весьма вероятном дефиците авиатоплива в Европе, который, по его мнению, связан не только с кризисом на Ближнем Востоке, но и с европейским "зелёным курсом". 

Экономист Гунтарс Витолс, член общества "Без партий", публикует на платформе "Х" свой прогноз на ближайшее будущее: он предупреждает о весьма вероятном дефиците авиатоплива в Европе, который, по его мнению, связан не только с кризисом на Ближнем Востоке, но и с европейским "зелёным курсом". 

Читать

Уже и латышский выучили: мошенники — теперь и в интернет-магазинах!

Важно 11:02

Важно 0 комментариев

Покупки в интернет-магазинах стали привычным делом для многих, и статистика показывает, что число онлайн-покупателей ежегодно растет, поскольку это быстро и удобно. Но всегда ли безопасно?

Покупки в интернет-магазинах стали привычным делом для многих, и статистика показывает, что число онлайн-покупателей ежегодно растет, поскольку это быстро и удобно. Но всегда ли безопасно?

Читать