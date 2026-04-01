Ратниекс не хочет индусов, а хочет слонов. Но тут тебе не Индия, говорят эксперты

© LETA 1 апреля, 2026 15:49

Новости Латвии 0 комментариев

Особые требования к содержанию слонов - сегодня акцент делается не только на площади, но и на качестве среды. Депутаты Рижской думы во главе с вице-мэром столицы Эдвардсом Ратниексом (Национальное объединение) пошли в своих обещаниях дальше, чем когда-либо. "Ратниекс сделает все возможное, чтобы вернуть слонов в Рижский зоопарк" - такой заголовок появился в СМИ от 20 марта в статье о присоединении Рижского национального зоопарка к ООО "Rīgas meži".

Зоопарку не хватает "якорного животного", которое привлекло бы больше посетителей. Депутат Рижской думы Ансис Пуполс написал в Твиттере: "Планируется слон, инвестиции в несколько миллионов и самый привлекательный зоопарк в Восточной Европе. К сожалению, цифры показывают, что при нынешней структуре зоопарк со временем может просто зачахнуть, а львам и крокодилу придется искать другие дома". Не вдаваясь в обсуждение того, где взять слона и сколько он будет есть, стоит взглянуть на то, каковы требования цивилизованных стран к содержанию этих животных. Латвия - не Индия, где слона можно приковать цепью к столбу в качестве живого экспоната.

Содержание слонов в зоопарках Европейского союза регулируется как общим законодательством блока, так и специальными отраслевыми правилами, которые в последние годы значительно ужесточились. "Слоновник, построенный в 1912 году на пожертвования, был очень современным для своего времени", - сказал представитель зоопарка Марис Лиелкалнс. Однако понимание и отношение людей изменились, и менее чем через столетие стало ясно, что условия в Риге не подходят для слонов. Поэтому в 2003 году последние слоны Рижского были перевезены в Нидерланды.

Идея возвращения слонов в Ригу не нова; в начале этого века даже был совместный проект с "Latvijas Mobilаis telefons", но кризис 2008 года вынудил отложить этот план. С тех пор технические условия изменились, затраты выросли, а требования к благополучию животных стали еще строже, поэтому все пришлось бы рассчитывать и планировать заново. В плане развития, представленном в 2022 году, слонов уже не было. "Слону нужны большие площади как зимой, так и летом, в том числе и в помещении, - говорит Лиелкалнс. - Раньше слоновник планировался там, где живут олени, там, где будет располагаться гималайская экспозиция. А есть ли сейчас место для содержания самых крупных наземных животных?

Вопрос в том, найдется ли место для чего-нибудь еще". Площадь зоопарка составляет чуть менее 20 гектаров, шестнадцать из которых заселены. Слонам нужно несколько гектаров, так что в оптимальном случае треть или даже половина зоопарка будет занята только слонами. Это социальные стадные животные, поэтому одной особи будет недостаточно. (Latvijas Avīze)

Память у нашего Ринкевича уже не та: рижанин расстроился
Растянули удовольствие: RNP включила в счета за март графу о вывозе снега
«Хватит нас доить!» Сотни таксистов совершают протестную поездку по Риге (МАРШРУТ)
Растянули удовольствие: RNP включила в счета за март графу о вывозе снега

Жители рижского микрорайона Ильгюциемс заметили в своих счетах за март графу о вывозе снега. И чистке от снега дорожек. От какого снега, ведь в марте его уже не было?!

Путину представляют искажённую информацию о санкциях и экономике: доклад спецслужб

Хотя Москва публично заявляет, что успешно справляется с последствиями западных санкций, непубличные расчеты российских ведомств подтверждают: санкции уже нанесли и продолжат наносить России ущерб на сотни миллиардов долларов. Об этом говорится в докладе Бюро по защите Сатверсме (SAB). В  докладе также говорится: диктатору Владимиру Путину, вероятно, поступает искаженная информация о состоянии экономики РФ, и хотя санкции являются эффективным оружием для ограничения возможностей Москвы, агрессивную политику Путина в ближайшее время они не изменят, пишет rus.lsm.lv.

СГД требует залог за отсрочку налогов: как госструктура превратилась в ломбард?

Экономист Угис Хиго Глазитис опубликовал на своей странице в Facebook пост о том, как его наняли консультантом в одну фирму, и он внезапно узнал, что СГД у нас теперь больше похожа на... ломбард. 

Пуданс: Россия не справляется с ударами украинских беспилотников, война всё чаще переносится на её территорию

Россия в последнее время не справляется с ударами украинских беспилотников по своей энергетической и портовой инфраструктуре, заявил генерал-майор Каспарс Пуданс, командующий Национальными вооруженными силами Латвии (НВС), в интервью программе «900 секунд» телеканала ТВ3.

Сигулда приглашает на Парад растений: бесплатно

22-й Латвийский парад растений состоится 1 и 2 мая в цветочном парке Сигулды, сообщила координатор мероприятия Иева Дамберга.

Уже сегодня: США начнут блокаду портов Ирана 13 апреля

Блокада Центрального командования ВС США распространится на все иранские порты в Персидском и Оманском заливе. CENTCOM не будет препятствовать свободе судоходства в Ормузском проливе и неиранских портах.

«Да здравствуют Ляйен, Силиня и прочие бришкенсы!» Экономист прогнозирует дефицит авиатоплива

Экономист Гунтарс Витолс, член общества "Без партий", публикует на платформе "Х" свой прогноз на ближайшее будущее: он предупреждает о весьма вероятном дефиците авиатоплива в Европе, который, по его мнению, связан не только с кризисом на Ближнем Востоке, но и с европейским "зелёным курсом". 

