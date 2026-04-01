По его версии, США под руководством Трампа оправдают военные действия угрозой ядерной программы Ирана и защитой союзников. Цзян утверждает: мир сегодня устроен как цепочка домино - один конфликт неизбежно обрушивает другие.

Аналитик считает, что глобальная система уже не работает. Она построена на логике холодной войны - демонстрации силы вместо устойчивых механизмов, и это ведёт к системному сбою.

«Мир достиг точки невозврата», - заявил он, предупреждая о глобальной катастрофе уже в 2026 году.

В его сценарии эпицентром становится Иран. Удар будет направлен не столько по военной силе США, сколько по глобальной инфраструктуре - энергетике и воде. Закрытие Ормузского пролива может сократить морские перевозки нефти на 75%.

Цены на нефть, по его прогнозу, превысят 180 долларов за баррель, газ в Европе подорожает на 60%. Это ударит по топливу, удобрениям и продовольствию, фактически перенося войну с фронта в супермаркеты.

Особенно уязвимы страны Персидского залива. В Кувейте до 90% воды обеспечивается опреснением, в Саудовской Аравии - около 70%. Удары по этой инфраструктуре означают немедленный водный кризис.

Чтобы выжить, эти страны могут начать распродажу активов на американских рынках. Это, по оценке Цзяна, приведёт не к коррекции, а к обрушению фондового рынка США.

Китай, по его словам, уже готовится к следующему шагу. Пекин получает около 40% энергии через Персидский залив, и любой сбой ускорит его действия в Тихоокеанском регионе.

«Блокада Тайваня погрузит глобальные цепочки поставок в темноту», - предупреждает аналитик.

Он также указывает на риск ядерной эскалации вокруг Украины, напоминая о российской доктрине «эскалация ради деэскалации». При отсутствии прямой коммуникации между ядерными державами вероятность случайного обмена ударами растёт.

Финальный вывод жёсткий: надеяться, что у мировых лидеров есть чёткий план, - опасная иллюзия. По мнению Цзяна, ключевые точки, за которыми стоит следить, - это Ормузский пролив и Тайвань. Именно там может начаться обрушение всей системы.