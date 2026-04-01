«Точка невозврата пройдена»: китайский аналитик о крахе мира в этом году (2)

Редакция PRESS 1 апреля, 2026 18:56

Выбор редакции 2 комментариев

Китайский историк и аналитик Цзян Сюэцин неожиданно получил репутацию «пророка» после того, как его лекция 2024 года начала сбываться с пугающей точностью. Тогда, ещё при президентстве Джо Байдена и на старте кампании Дональда Трампа, он описал сценарий под названием «Операция Иран Свобода».

По его версии, США под руководством Трампа оправдают военные действия угрозой ядерной программы Ирана и защитой союзников. Цзян утверждает: мир сегодня устроен как цепочка домино - один конфликт неизбежно обрушивает другие.

Аналитик считает, что глобальная система уже не работает. Она построена на логике холодной войны - демонстрации силы вместо устойчивых механизмов, и это ведёт к системному сбою.

«Мир достиг точки невозврата», - заявил он, предупреждая о глобальной катастрофе уже в 2026 году.

В его сценарии эпицентром становится Иран. Удар будет направлен не столько по военной силе США, сколько по глобальной инфраструктуре - энергетике и воде. Закрытие Ормузского пролива может сократить морские перевозки нефти на 75%.

Цены на нефть, по его прогнозу, превысят 180 долларов за баррель, газ в Европе подорожает на 60%. Это ударит по топливу, удобрениям и продовольствию, фактически перенося войну с фронта в супермаркеты.

Особенно уязвимы страны Персидского залива. В Кувейте до 90% воды обеспечивается опреснением, в Саудовской Аравии - около 70%. Удары по этой инфраструктуре означают немедленный водный кризис.

Чтобы выжить, эти страны могут начать распродажу активов на американских рынках. Это, по оценке Цзяна, приведёт не к коррекции, а к обрушению фондового рынка США.

Китай, по его словам, уже готовится к следующему шагу. Пекин получает около 40% энергии через Персидский залив, и любой сбой ускорит его действия в Тихоокеанском регионе.

«Блокада Тайваня погрузит глобальные цепочки поставок в темноту», - предупреждает аналитик.

Он также указывает на риск ядерной эскалации вокруг Украины, напоминая о российской доктрине «эскалация ради деэскалации». При отсутствии прямой коммуникации между ядерными державами вероятность случайного обмена ударами растёт.

Финальный вывод жёсткий: надеяться, что у мировых лидеров есть чёткий план, - опасная иллюзия. По мнению Цзяна, ключевые точки, за которыми стоит следить, - это Ормузский пролив и Тайвань. Именно там может начаться обрушение всей системы.

Комментарии (2)
Трамп раскритиковал папу римского после его призыва к миру (2)

Президент США Дональд Трамп в резких выражениях раскритиковал папу римского Льва XIV, призвавшего во время молитвенного бдения к миру во всем мире. Глава Римско-католической церкви "ужасен" в вопросах внешней политики, написал Трамп на платформе Truth Social в ночь на понедельник, 13 апреля, по европейскому времени.

«Ригас сатиксме» повысит цены на парковку и ограничит привилегии электромобилей (2)

Рижское самоуправление SIA "Rīgas satiksme" намерено повысить цены на парковку, а также ограничить льготы для владельцев электромобилей, в том числе бесплатную парковку в центре города, сообщает программа TV3 "Nekā personīga".

Растянули удовольствие: RNP включила в счета за март графу о вывозе снега (2)

Жители рижского микрорайона Ильгюциемс заметили в своих счетах за март графу о вывозе снега. И чистке от снега дорожек. От какого снега, ведь в марте его уже не было?!

Путину представляют искажённую информацию о санкциях и экономике: доклад спецслужб (2)

Хотя Москва публично заявляет, что успешно справляется с последствиями западных санкций, непубличные расчеты российских ведомств подтверждают: санкции уже нанесли и продолжат наносить России ущерб на сотни миллиардов долларов. Об этом говорится в докладе Бюро по защите Сатверсме (SAB). В  докладе также говорится: диктатору Владимиру Путину, вероятно, поступает искаженная информация о состоянии экономики РФ, и хотя санкции являются эффективным оружием для ограничения возможностей Москвы, агрессивную политику Путина в ближайшее время они не изменят, пишет rus.lsm.lv.

СГД требует залог за отсрочку налогов: как госструктура превратилась в ломбард? (2)

Экономист Угис Хиго Глазитис опубликовал на своей странице в Facebook пост о том, как его наняли консультантом в одну фирму, и он внезапно узнал, что СГД у нас теперь больше похожа на... ломбард. 

Пуданс: Россия не справляется с ударами украинских беспилотников, война всё чаще переносится на её территорию (2)

Россия в последнее время не справляется с ударами украинских беспилотников по своей энергетической и портовой инфраструктуре, заявил генерал-майор Каспарс Пуданс, командующий Национальными вооруженными силами Латвии (НВС), в интервью программе «900 секунд» телеканала ТВ3.

Сигулда приглашает на Парад растений: бесплатно (2)

22-й Латвийский парад растений состоится 1 и 2 мая в цветочном парке Сигулды, сообщила координатор мероприятия Иева Дамберга.

