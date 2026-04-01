Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Латвия полностью поддерживает вступление Молдовы в ЕС: Ринкевич

Редакция PRESS 1 апреля, 2026 13:36

Новости Латвии 0 комментариев

Foto autors: Ilmārs Znotiņš, Valsts prezidenta kanceleja.

Латвия полностью поддерживает скорейшее вступление Молдовы в Европейский союз (ЕС), подчеркнул в среду президент Латвии Эдгарс Ринкевичс, который в эти дни принимает в Латвии президента Молдовы Майю Санду.

Латвийский политик отметил, что в 2024 году вместе с президентами других стран Балтии посетил Молдову, чтобы поддержать ее курс на вступление в ЕС. «Поддержка Латвии Молдове в политическом и практическом плане была, есть и будет твердой и неизменной», — сказал президент, добавив, что окончательное решение об официальном начале переговоров о вступлении должно быть принято всеми 27 странами-членами ЕС совместно.

Ринкевич перечислил ряд областей практического сотрудничества: например, Министерство сельского хозяйства Латвии оказывает поддержку Министерству сельского хозяйства Молдовы в перенятии законодательства ЕС, Министерство юстиции помогает укреплять систему интеллектуальной собственности Молдовы, в то время как пограничная служба Латвии помогла укрепить границы Молдовы, обеспечив необходимые технологии, присутствие и передачу опыта, в том числе путем передачи служебных собак. Сотрудничество происходит также на уровне высших учебных заведений, в том числе в Рижской юридической высшей школе.

Президент Латвии подчеркнул, что в 2025 году Молдова эффективно преодолела различные гибридные атаки со стороны России перед парламентскими выборами, и этот опыт особенно важен для Латвии. Он отметил, что эксперты Латвии и Молдовы продолжат обмен информацией по вопросам безопасности выборов.

«Наша главная задача, как и у Молдовы, — обеспечить, чтобы выборы были легитимными и чтобы ни у кого не было сомнений в легитимности этих выборов», — сказал Ринкевич.

Санду, в свою очередь, отметила, что членство Молдовы в ЕС укрепит европейскую безопасность. По её словам, Европейская комиссия называет Молдову лучшим кандидатом благодаря ее достижениям, и указала на то, что за последние три года граждане Молдовы дважды голосовали за европейский путь под огромным давлением. Санду добавила, что Молдова реформировала судебную систему, боролась с коррупцией и приняла стандарты ЕС.

«Европа станет сильнее и безопаснее с Молдовой в ее составе», — сказала Санду, призвав Латвию поддержать вступление Молдовы в Брюссель, Европейский совет и все форматы, где обсуждается этот вопрос.

Комментарии (0)
Комментарии (0)

Путину представляют искажённую информацию о санкциях и экономике: доклад спецслужб
Путину представляют искажённую информацию о санкциях и экономике: доклад спецслужб (1)

СГД требует залог за отсрочку налогов: как госструктура превратилась в ломбард?
СГД требует залог за отсрочку налогов: как госструктура превратилась в ломбард?

Принесенный ветром. Кто такой Петер Мадьяр, победивший Виктора Орбана
Принесенный ветром. Кто такой Петер Мадьяр, победивший Виктора Орбана

СГД требует залог за отсрочку налогов: как госструктура превратилась в ломбард?

Важно 0 комментариев

Экономист Угис Хиго Глазитис опубликовал на своей странице в Facebook пост о том, как его наняли консультантом в одну фирму, и он внезапно узнал, что СГД у нас теперь больше похожа на... ломбард. 

Экономист Угис Хиго Глазитис опубликовал на своей странице в Facebook пост о том, как его наняли консультантом в одну фирму, и он внезапно узнал, что СГД у нас теперь больше похожа на... ломбард. 

Пуданс: Россия не справляется с ударами украинских беспилотников, война всё чаще переносится на её территорию

Важно 0 комментариев

Россия в последнее время не справляется с ударами украинских беспилотников по своей энергетической и портовой инфраструктуре, заявил генерал-майор Каспарс Пуданс, командующий Национальными вооруженными силами Латвии (НВС), в интервью программе «900 секунд» телеканала ТВ3.

Россия в последнее время не справляется с ударами украинских беспилотников по своей энергетической и портовой инфраструктуре, заявил генерал-майор Каспарс Пуданс, командующий Национальными вооруженными силами Латвии (НВС), в интервью программе «900 секунд» телеканала ТВ3.

Сигулда приглашает на Парад растений: бесплатно

Важно 0 комментариев

22-й Латвийский парад растений состоится 1 и 2 мая в цветочном парке Сигулды, сообщила координатор мероприятия Иева Дамберга.

22-й Латвийский парад растений состоится 1 и 2 мая в цветочном парке Сигулды, сообщила координатор мероприятия Иева Дамберга.

Уже сегодня: США начнут блокаду портов Ирана 13 апреля

Мир 0 комментариев

Блокада Центрального командования ВС США распространится на все иранские порты в Персидском и Оманском заливе. CENTCOM не будет препятствовать свободе судоходства в Ормузском проливе и неиранских портах.

Блокада Центрального командования ВС США распространится на все иранские порты в Персидском и Оманском заливе. CENTCOM не будет препятствовать свободе судоходства в Ормузском проливе и неиранских портах.

«Да здравствуют Ляйен, Силиня и прочие бришкенсы!» Экономист прогнозирует дефицит авиатоплива

Выбор редакции 0 комментариев

Экономист Гунтарс Витолс, член общества "Без партий", публикует на платформе "Х" свой прогноз на ближайшее будущее: он предупреждает о весьма вероятном дефиците авиатоплива в Европе, который, по его мнению, связан не только с кризисом на Ближнем Востоке, но и с европейским "зелёным курсом". 

Экономист Гунтарс Витолс, член общества "Без партий", публикует на платформе "Х" свой прогноз на ближайшее будущее: он предупреждает о весьма вероятном дефиците авиатоплива в Европе, который, по его мнению, связан не только с кризисом на Ближнем Востоке, но и с европейским "зелёным курсом". 

Уже и латышский выучили: мошенники — теперь и в интернет-магазинах!

Важно 0 комментариев

Покупки в интернет-магазинах стали привычным делом для многих, и статистика показывает, что число онлайн-покупателей ежегодно растет, поскольку это быстро и удобно. Но всегда ли безопасно?

Покупки в интернет-магазинах стали привычным делом для многих, и статистика показывает, что число онлайн-покупателей ежегодно растет, поскольку это быстро и удобно. Но всегда ли безопасно?

Марафон контроля скорости проводит ЕС на этой неделе: что будет?

Новости Латвии 0 комментариев

С понедельника по 19 апреля во всех государствах-членах Европейского союза будет организована акция Европейской сети дорожной полиции "Roadpol", в рамках которой 15 апреля во всех странах-участницах будет осуществляться усиленный контроль за соблюдением скоростного режима, сообщили агентству ЛЕТА в Государственной полиции.

С понедельника по 19 апреля во всех государствах-членах Европейского союза будет организована акция Европейской сети дорожной полиции "Roadpol", в рамках которой 15 апреля во всех странах-участницах будет осуществляться усиленный контроль за соблюдением скоростного режима, сообщили агентству ЛЕТА в Государственной полиции.

