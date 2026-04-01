Латвия полностью поддерживает вступление Молдовы в ЕС: Ринкевич

Латвийский политик отметил, что в 2024 году вместе с президентами других стран Балтии посетил Молдову, чтобы поддержать ее курс на вступление в ЕС. «Поддержка Латвии Молдове в политическом и практическом плане была, есть и будет твердой и неизменной», — сказал президент, добавив, что окончательное решение об официальном начале переговоров о вступлении должно быть принято всеми 27 странами-членами ЕС совместно.

Ринкевич перечислил ряд областей практического сотрудничества: например, Министерство сельского хозяйства Латвии оказывает поддержку Министерству сельского хозяйства Молдовы в перенятии законодательства ЕС, Министерство юстиции помогает укреплять систему интеллектуальной собственности Молдовы, в то время как пограничная служба Латвии помогла укрепить границы Молдовы, обеспечив необходимые технологии, присутствие и передачу опыта, в том числе путем передачи служебных собак. Сотрудничество происходит также на уровне высших учебных заведений, в том числе в Рижской юридической высшей школе.

Президент Латвии подчеркнул, что в 2025 году Молдова эффективно преодолела различные гибридные атаки со стороны России перед парламентскими выборами, и этот опыт особенно важен для Латвии. Он отметил, что эксперты Латвии и Молдовы продолжат обмен информацией по вопросам безопасности выборов.

«Наша главная задача, как и у Молдовы, — обеспечить, чтобы выборы были легитимными и чтобы ни у кого не было сомнений в легитимности этих выборов», — сказал Ринкевич.

Санду, в свою очередь, отметила, что членство Молдовы в ЕС укрепит европейскую безопасность. По её словам, Европейская комиссия называет Молдову лучшим кандидатом благодаря ее достижениям, и указала на то, что за последние три года граждане Молдовы дважды голосовали за европейский путь под огромным давлением. Санду добавила, что Молдова реформировала судебную систему, боролась с коррупцией и приняла стандарты ЕС.

«Европа станет сильнее и безопаснее с Молдовой в ее составе», — сказала Санду, призвав Латвию поддержать вступление Молдовы в Брюссель, Европейский совет и все форматы, где обсуждается этот вопрос.