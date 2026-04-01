«Иногда кажется, что мы учимся слишком медленно, и это проблема, потому что предыдущий дрон уже раньше залетал и упал, и во второй раз действия должны были быть лучше и эффективнее», - сказал Раев в эфире TV24.

Поводом стало происшествие в понедельник вечером: латвийская армия зафиксировала иностранный беспилотник у границы с Россией, в районе Лудзы и Балви. Аппарат не пересёк воздушное пространство Латвии. Жителей оповестили через систему клеточного вещания, а после удаления дрона разослали сообщение об окончании угрозы.

Однако Раев указывает на системную проблему - отсутствие реального прогресса. Он напомнил, что ещё до прошлых выборов жёстко критиковал бывшего министра обороны Артиса Пабрикса, и нынешний министр Андрис Спрудс тогда занимал ту же позицию.

Теперь, по его словам, курс не изменился, а рост эффективности армии остаётся крайне медленным.

«Иногда возникает ощущение, что в Министерстве обороны внедрён какой-то агент Кремля, который максимально саботирует и тормозит все процессы, которые должны происходить», - заявил Раев.

Он подчеркнул, что подобные инциденты должны становиться поводом для резких решений, а не повторяться. По его мнению, после первого случая должны были последовать выводы и усиление возможностей армии, чтобы исключить повторение.

Раев прямо говорит: один случай - это случайность, второй - уже системная проблема. Третьего быть не должно.