«В Минобороны может быть агент Кремля!»: Раев о залетных дронах (4)

Серия инцидентов с беспилотниками у границы Латвии вызывает всё более жёсткие оценки. Депутат Сейма, парламентский секретарь МВД и резервный полковник армии Игорь Раев прямо заявил, что страна реагирует слишком медленно и не делает выводов.

«Иногда кажется, что мы учимся слишком медленно, и это проблема, потому что предыдущий дрон уже раньше залетал и упал, и во второй раз действия должны были быть лучше и эффективнее», - сказал Раев в эфире TV24.

Поводом стало происшествие в понедельник вечером: латвийская армия зафиксировала иностранный беспилотник у границы с Россией, в районе Лудзы и Балви. Аппарат не пересёк воздушное пространство Латвии. Жителей оповестили через систему клеточного вещания, а после удаления дрона разослали сообщение об окончании угрозы.

Однако Раев указывает на системную проблему - отсутствие реального прогресса. Он напомнил, что ещё до прошлых выборов жёстко критиковал бывшего министра обороны Артиса Пабрикса, и нынешний министр Андрис Спрудс тогда занимал ту же позицию.

Теперь, по его словам, курс не изменился, а рост эффективности армии остаётся крайне медленным.

«Иногда возникает ощущение, что в Министерстве обороны внедрён какой-то агент Кремля, который максимально саботирует и тормозит все процессы, которые должны происходить», - заявил Раев.

Он подчеркнул, что подобные инциденты должны становиться поводом для резких решений, а не повторяться. По его мнению, после первого случая должны были последовать выводы и усиление возможностей армии, чтобы исключить повторение.

Раев прямо говорит: один случай - это случайность, второй - уже системная проблема. Третьего быть не должно.

Комментарии (4)
Память у нашего Ринкевича уже не та: рижанин расстроился (1)

Трамп раскритиковал папу римского после его призыва к миру (4)

Президент США Дональд Трамп в резких выражениях раскритиковал папу римского Льва XIV, призвавшего во время молитвенного бдения к миру во всем мире. Глава Римско-католической церкви "ужасен" в вопросах внешней политики, написал Трамп на платформе Truth Social в ночь на понедельник, 13 апреля, по европейскому времени.

«Ригас сатиксме» повысит цены на парковку и ограничит привилегии электромобилей (4)

Рижское самоуправление SIA "Rīgas satiksme" намерено повысить цены на парковку, а также ограничить льготы для владельцев электромобилей, в том числе бесплатную парковку в центре города, сообщает программа TV3 "Nekā personīga".

Растянули удовольствие: RNP включила в счета за март графу о вывозе снега (4)

Жители рижского микрорайона Ильгюциемс заметили в своих счетах за март графу о вывозе снега. И чистке от снега дорожек. От какого снега, ведь в марте его уже не было?!

Путину представляют искажённую информацию о санкциях и экономике: доклад спецслужб (4)

Хотя Москва публично заявляет, что успешно справляется с последствиями западных санкций, непубличные расчеты российских ведомств подтверждают: санкции уже нанесли и продолжат наносить России ущерб на сотни миллиардов долларов. Об этом говорится в докладе Бюро по защите Сатверсме (SAB). В  докладе также говорится: диктатору Владимиру Путину, вероятно, поступает искаженная информация о состоянии экономики РФ, и хотя санкции являются эффективным оружием для ограничения возможностей Москвы, агрессивную политику Путина в ближайшее время они не изменят, пишет rus.lsm.lv.

СГД требует залог за отсрочку налогов: как госструктура превратилась в ломбард? (4)

Экономист Угис Хиго Глазитис опубликовал на своей странице в Facebook пост о том, как его наняли консультантом в одну фирму, и он внезапно узнал, что СГД у нас теперь больше похожа на... ломбард. 

Пуданс: Россия не справляется с ударами украинских беспилотников, война всё чаще переносится на её территорию (4)

Россия в последнее время не справляется с ударами украинских беспилотников по своей энергетической и портовой инфраструктуре, заявил генерал-майор Каспарс Пуданс, командующий Национальными вооруженными силами Латвии (НВС), в интервью программе «900 секунд» телеканала ТВ3.

Сигулда приглашает на Парад растений: бесплатно (4)

22-й Латвийский парад растений состоится 1 и 2 мая в цветочном парке Сигулды, сообщила координатор мероприятия Иева Дамберга.

