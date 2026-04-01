Трамп думает о выходе США из НАТО: «Я всегда знал, что это бумажный тигр»

В беседе с журналистами глава Белого дома назвал НАТО "бумажным тигром". Говоря о том, пересмотрит ли он вопрос о членстве США в НАТО после окончания войны в Иране, Дональд Трамп подчеркнул: "О да, я сказал бы, что это не подлежит обсуждению. НАТО меня никогда не впечатляла. Я всегда знал, что это бумажный тигр. И Путин, кстати, тоже это знает".

Партнеры США по НАТО отказались вступать в войну в Иране и помогать Вашингтону восстановить судоходство в Ормузском проливе, через который осуществляется транспортировка 20% нефти на мировом рынке. Из-за этой блокады, осуществляемой Тегераном, цены на нефть и газ взлетели, создав риск глобальной рецессии, напоминает The Telegraph.

"Мало того, что их там не было, трудно поверить. Я не устраиваю тут торговлю. Я просто сказал: "Эй, знаете, я особо не настаиваю. Я просто думаю, это (предоставление помощи США в их военных операциях. - Ред.) должно происходить автоматически", - возмутился Трамп.

При этом он выразил мнение, что принять участие в операции по снятию блокады с Ормузского пролива должна была и Украина. "Автоматически их там не было, включая Украину. Украина была не наша проблема. Это была проверка, и мы помогли им, и мы всегда бы помогли им. А они нам не помогли", - продолжил президент США.

Несколькими часами ранее о том, что США "пересмотрят" свои отношения с НАТО после окончания войны в Иране, заявил в интервью телеканалу Fox News и госсекретарь США Марко Рубио. "Если НАТО нужна только для того, чтобы защищать Европу, если на них нападут, притом что они отказывают нам в базовых правах, когда они нужны нам, то это не очень хорошая договоренность. Такой договоренности трудно придерживаться", - сказал он.

В интервью The Telegraph 1 апреля Дональд Трамп указал, что он доволен тем, что Рубио сделал соответствующие заявления.

Трамп о состоянии британского военного флота

Далее по ходу интервью, комментируя отказ премьер-министра Великобритании Кира Стармера направить военные корабли в Ормузский пролив, Трамп заявил, что британский военный флот и не справился бы с подобным заданием. "У вас даже нет военно-морского флота. Вы (британские военные корабли. - Ред.) слишком старые, а авианосцы не работают", - подчеркнул глава Белого дома.

Отвечая на вопрос, стоит ли, по его мнению, Киру Стармеру увеличить расходы на оборону, Дональд Трамп отметил: "Я не собираюсь указывать ему, что ему делать. Он может делать, что хочет. Это не имеет значения".

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер, комментируя заявления Трампа позже в тот же день, 1 апреля, сказал, что собирается "действовать в национальных интересах Британии", независимо от давления, оказываемого на него и других. "В нестабильном мире наши долгосрочные национальные интересы требуют тесного сотрудничества с нашими союзниками в Европе", - добавил он.

При этом Стармер уточнил, что считает необходимым укреплять сотрудничество Соединенного Королевства и ЕС в сферах обороны, безопасности, энергетики и экономики.