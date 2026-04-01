Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пн, 13. Апреля Завтра: Egils, Nauris
Доступность

Трамп думает о выходе США из НАТО: «Я всегда знал, что это бумажный тигр»

© Deutsche Welle 1 апреля, 2026 16:27

Мир 0 комментариев

Президент США Дональд Трамп "серьезно размышляет" над прекращением членства его страны в НАТО, поскольку союзники Вашингтона по Североатлантическому альянсу отказались поддержать США и Израиль в их войне против Ирана. Об этом Трамп заявил в интервью британской газете The Telegraph, обнародованном в среду, 1 апреля.

В беседе с журналистами глава Белого дома назвал НАТО "бумажным тигром". Говоря о том, пересмотрит ли он вопрос о членстве США в НАТО после окончания войны в Иране, Дональд Трамп подчеркнул: "О да, я сказал бы, что это не подлежит обсуждению. НАТО меня никогда не впечатляла. Я всегда знал, что это бумажный тигр. И Путин, кстати, тоже это знает".

Партнеры США по НАТО отказались вступать в войну в Иране и помогать Вашингтону восстановить судоходство в Ормузском проливе, через который осуществляется транспортировка 20% нефти на мировом рынке. Из-за этой блокады, осуществляемой Тегераном, цены на нефть и газ взлетели, создав риск глобальной рецессии, напоминает The Telegraph.

"Мало того, что их там не было, трудно поверить. Я не устраиваю тут торговлю. Я просто сказал: "Эй, знаете, я особо не настаиваю. Я просто думаю, это (предоставление помощи США в их  военных операциях. - Ред.) должно происходить автоматически", - возмутился Трамп.

При этом он выразил мнение, что принять участие в операции по снятию блокады с Ормузского пролива должна была и Украина. "Автоматически их там не было, включая Украину. Украина была не наша проблема. Это была проверка, и мы помогли им, и мы всегда бы помогли им. А они нам не помогли", - продолжил президент США.

Несколькими часами ранее о том, что США "пересмотрят" свои отношения с НАТО после окончания войны в Иране, заявил в интервью телеканалу Fox News и госсекретарь США Марко Рубио. "Если НАТО нужна только для того, чтобы защищать Европу, если на них нападут, притом что они отказывают нам в базовых правах, когда они нужны нам, то это не очень хорошая договоренность. Такой договоренности трудно придерживаться", - сказал он.

В интервью The Telegraph 1 апреля Дональд Трамп указал, что он доволен тем, что Рубио сделал соответствующие заявления.

Трамп о состоянии британского военного флота

Далее по ходу интервью, комментируя отказ премьер-министра Великобритании Кира Стармера направить военные корабли в Ормузский пролив, Трамп заявил, что британский военный флот и не справился бы с подобным заданием. "У вас даже нет военно-морского  флота. Вы (британские военные корабли. - Ред.) слишком старые, а авианосцы не работают", - подчеркнул глава Белого дома.

Отвечая на вопрос, стоит ли, по его мнению, Киру Стармеру увеличить расходы на оборону, Дональд Трамп отметил: "Я не собираюсь указывать ему, что ему делать. Он может делать, что хочет. Это не имеет значения".

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер, комментируя заявления Трампа позже в тот же день, 1 апреля, сказал, что собирается "действовать в национальных интересах Британии", независимо от давления, оказываемого на него и других. "В нестабильном мире наши долгосрочные национальные интересы требуют тесного сотрудничества с нашими союзниками в Европе", - добавил он.

При этом Стармер уточнил, что считает необходимым укреплять сотрудничество Соединенного Королевства и ЕС в сферах обороны, безопасности, энергетики и экономики.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Главные новости

Принесенный ветром. Кто такой Петер Мадьяр, победивший Виктора Орбана
Важно

Принесенный ветром. Кто такой Петер Мадьяр, победивший Виктора Орбана

Важно

Важно

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Важно 12:08

Важно 0 комментариев

Президент США Дональд Трамп в резких выражениях раскритиковал папу римского Льва XIV, призвавшего во время молитвенного бдения к миру во всем мире. Глава Римско-католической церкви "ужасен" в вопросах внешней политики, написал Трамп на платформе Truth Social в ночь на понедельник, 13 апреля, по европейскому времени.

Читать
Загрузка

Новости Латвии 12:03

Новости Латвии 0 комментариев

Рижское самоуправление SIA "Rīgas satiksme" намерено повысить цены на парковку, а также ограничить льготы для владельцев электромобилей, в том числе бесплатную парковку в центре города, сообщает программа TV3 "Nekā personīga".

Читать

Важно 11:53

Важно 0 комментариев

Жители рижского микрорайона Ильгюциемс заметили в своих счетах за март графу о вывозе снега. И чистке от снега дорожек. От какого снега, ведь в марте его уже не было?!

Читать

Важно 11:48

Важно 0 комментариев

Хотя Москва публично заявляет, что успешно справляется с последствиями западных санкций, непубличные расчеты российских ведомств подтверждают: санкции уже нанесли и продолжат наносить России ущерб на сотни миллиардов долларов. Об этом говорится в докладе Бюро по защите Сатверсме (SAB). В  докладе также говорится: диктатору Владимиру Путину, вероятно, поступает искаженная информация о состоянии экономики РФ, и хотя санкции являются эффективным оружием для ограничения возможностей Москвы, агрессивную политику Путина в ближайшее время они не изменят, пишет rus.lsm.lv.

Читать

Важно 11:36

Важно 0 комментариев

Экономист Угис Хиго Глазитис опубликовал на своей странице в Facebook пост о том, как его наняли консультантом в одну фирму, и он внезапно узнал, что СГД у нас теперь больше похожа на... ломбард. 

Читать

Важно 11:26

Важно 0 комментариев

Россия в последнее время не справляется с ударами украинских беспилотников по своей энергетической и портовой инфраструктуре, заявил генерал-майор Каспарс Пуданс, командующий Национальными вооруженными силами Латвии (НВС), в интервью программе «900 секунд» телеканала ТВ3.

Читать

Важно 11:25

Важно 0 комментариев

22-й Латвийский парад растений состоится 1 и 2 мая в цветочном парке Сигулды, сообщила координатор мероприятия Иева Дамберга.

Читать