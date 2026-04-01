Глава МИД заверил, что Украина никогда не направляла беспилотники на страны Балтии и сейчас работает с партнерами, чтобы избежать подобных случаев в будущем.

По словам министра, в случаях, когда дроны нарушали воздушное пространство союзников, речь шла о сознательных и целенаправленных действиях России.

Как отмечается, Кремль планирует использовать такие инциденты "в своих информационных целях".

"Я благодарен всем нашим партнерам, балтийцам, а также финнам, которые вместе с нами четко заявляют: "Причина этих инцидентов в России"", - отметил Сибига.

Он добавил, что развязанная Россией война создала соответствующие угрозы ряду стран, подчеркнув, что РФ нужно принудить к миру.