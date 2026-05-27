После Кронбергса нового директора Госканцелярии будут искать в конкурсном порядке

Закон о государственной гражданской службе предусматривает, что открытый конкурс претендентов на вакантную должность чиновника может не объявляться в отдельных, установленных законом случаях, за исключением случаев, когда руководитель учреждения освобожден от должности по обоюдному взаимному соглашению.

Таким образом, в случаях, когда руководитель учреждения освобожден от должности по обоюдному соглашению, должен проводиться открытый конкурс претендентов. Трудовые отношения с предыдущим директором Госканцелярии Райвисом Кронбергсом были прекращены по соглашению с премьер-министром Эвикой Силиней.

Кронбергс, отстраненный от должности в связи с так называемым делом лесопромышленников, ушел с должности 18 мая.

До назначения нового руководителя Госканцелярии эти обязанности исполняет заместитель директора Госканцелярии по правовым вопросам Инесе Гайлите.

Кабинет министров утвердил Кронбергса в должности директора Госканцелярии 23 июля 2024 года. Его кандидатуру на эту должность выдвинула Силиня.